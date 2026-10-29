Рассрочка уплаты доначисленных налогов не освобождает инспекцию от обязанности передать материалы в следственные органы

Управление ФНС России провело выездную налоговую проверку общества за 2022 год, по результатам которой принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Основанием послужил вывод о создании обществом формального документооборота с контрагентами, направленного на получение необоснованной налоговой выгоды. Решение вступило в силу 02.12.2024.

По заявлению общества Межрегиональная инспекция ФНС России по управлению долгом решением от 09.01.2025 предоставила рассрочку уплаты задолженности на три года.

Однако 01.04.2025 управление направило материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ.

Самые актуальные и эксклюзивные обзоры судебной практики выходят в Telegram-канале @taxnewsru

Общество оспорило действия управления. По его мнению, передача материалов нарушила право на добровольную уплату задолженности в период действия рассрочки и повлекла ее досрочное прекращение.

Суды признали действия налогового органа законными, указав на следующее.

Предоставление рассрочки не устраняет обстоятельств, свидетельствующих о нарушении налогового законодательства и уклонении от уплаты налогов, и не освобождает виновных лиц от установленной законом ответственности. Поэтому рассрочка не исключает исполнения налоговым органом обязанности по передаче материалов проверки в следственные органы, предусмотренной пунктом 3 статьи 32 НК РФ.

Такая передача материалов не является мерой принудительного исполнения решения по результатам проверки. Она представляет собой исполнение установленной законом обязанности в рамках информационного обмена. Само по себе направление материалов не предрешает вопроса о возбуждении уголовного дела и, как отметили суды, не нарушает прав и законных интересов налогоплательщика в сфере экономической деятельности.

29.04.2025 по признакам преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, было возбуждено уголовное дело. В связи с этим 20.05.2025 межрегиональная инспекция отменила решение о предоставлении рассрочки на основании подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 62 НК РФ.

Таким образом, при неуплате доначисленных налогов, сборов и страховых взносов в крупном размере — свыше 18,75 млн руб. за период в пределах трех финансовых лет подряд, без учета пеней и штрафов — рассрочка не препятствует передаче материалов проверки в следственные органы при соблюдении условий пункта 3 статьи 32 НК РФ. Возбуждение уголовного дела по обстоятельствам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 62 НК РФ, является основанием для отмены решения о предоставлении рассрочки.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 14.09.2026 отказано в передаче дела № А72-5988/2025 (ООО «Подводно-технические работы») для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам