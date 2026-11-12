Отсутствие прямых взаимоотношений с проверяемым налогоплательщиком само по себе не освобождает от представления документов

В рамках камеральной проверки декларации ООО «Юнес-топливные нефтепродукты» по НДС за II квартал 2024 года инспекция направила ООО «Юнес» требование о представлении документов и информации на основании статьи 93.1 НК РФ.

Инспекция запросила документы и информацию о приобретении, учете и передаче мобильных топливных модулей, в том числе договоры, накладные и документы о принятии оборудования к учету.

Общество отказалось исполнять требование. В ответном письме оно указало, что не состоит в договорных отношениях с проверяемым налогоплательщиком. По мнению общества, запрошенные документы не подтверждают основания для применения вычетов НДС ООО «Юнес-топливные нефтепродукты» и не влияют на результаты его камеральной проверки.

Инспекция привлекла общество к налоговой ответственности за непредставление документов. Общество оспорило требование и решение о привлечении к ответственности, однако суды поддержали налоговый орган.

Суды исходили из того, что право инспекции на истребование документов не ограничивается непосредственными контрагентами проверяемого лица. Пункт 1 статьи 93.1 НК РФ допускает истребование документов как у контрагентов второго и последующих звеньев, так и у иных лиц, располагающих документами или информацией, касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика.

Отклоняя доводы общества, суды также указали: инспекция не обязана подробно раскрывать в требовании, какие именно обстоятельства она намерена установить с помощью каждого документа. Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, и значение запрошенных сведений для проверки первоначально определяет налоговый орган. Несогласие адресата требования с оценкой их значимости само по себе не является основанием для отказа в представлении документов.

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Вывод: отсутствие прямых договорных отношений с проверяемым налогоплательщиком само по себе не свидетельствует о незаконности требования. Вместе с тем выводы по делу не означают, что инспекция вправе истребовать любые документы: существенное значение имеют наличие у адресата запрошенных документов или информации и их связь с деятельностью проверяемого налогоплательщика. В данном деле суды признали, что запрошенные сведения имеют значение для проверки обоснованности вычетов НДС.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 13.10.2026 № 305-ЭС26-12066 по делу № А41-71153/2025 ООО «Юнес» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.