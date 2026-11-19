Суды подтвердили, что убыток от продажи долей в ООО, которыми налогоплательщик владел более пяти лет, не уменьшает общую налоговую базу по налогу на прибыль и не может быть перенесен на будущие периоды.

ПАО «Мосэнерго» в декларации по налогу на прибыль за 2020 год отразило в составе косвенных расходов убыток от реализации долей в уставных капиталах двух организаций в размере 252 691 479 руб.

По результатам выездной налоговой проверки инспекция установила, что общество владело указанными долями более пяти лет. В соответствии с пунктом 4.1 статьи 284 и статьей 284.2 НК РФ доходы от реализации таких долей облагаются по ставке 0%.

По мнению инспекции, убыток от реализации долей должен учитываться в рамках отдельной налоговой базы, облагаемой по ставке 0%, и не может уменьшать налоговую базу, облагаемую по ставке 20%.

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Суды поддержали позицию инспекции, указав следующее.

Согласно пункту 2 статьи 274 НК РФ налоговая база по прибыли, облагаемой по ставке, отличной от общей, определяется отдельно. При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов и расходов по операциям, для которых предусмотрен специальный порядок налогообложения.

В рассматриваемом случае доходы от реализации долей подлежали бы налогообложению по ставке 0%, а соответствующие расходы — учету при определении этой налоговой базы.

Получение убытка не изменяет установленный порядок налогообложения. Следовательно, отрицательный финансовый результат не может уменьшать прибыль, облагаемую по общей ставке. Кроме того, в силу пункта 1 статьи 283 НК РФ такой убыток не подлежит переносу на будущие налоговые периоды.

Примечательно:

1. В 2015 году ПАО «Мосэнерго» передало в уставный капитал ООО «Инженерно-технический центр» имущество стоимостью 3,92 млн руб. В 2020 году принадлежавшая обществу доля была реализована всего за 15 копеек. При этом цена соответствовала рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

2. В 2013 году общество приобрело долю в ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент». В декабре 2019 года часть доли была реализована за 216,3 млн руб., тогда как учитываемая стоимость ее приобретения составляла 465,1 млн руб.

Несмотря на существенную разницу между стоимостью приобретения и реализации долей, предметом налогового спора стала не обоснованность цен сделок, а правомерность учета возникших убытков.

Позиция общества: такой подход ставит налогоплательщиков, владеющих долями более пяти лет и получивших убыток от их реализации, в менее выгодное положение по сравнению с налогоплательщиками, владеющими долями менее пяти лет, что противоречит цели стимулирования долгосрочных инвестиций.

Однако суды отклонили этот аргумент.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 05.10.2026 по делу № А40-139265/2025 ООО ПАО «Мосэнерго» отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам