Самозанятые, ИП и ГПХ:

⚠️ Власти и бизнес обсуждают содержание документа, который должен помочь отделить трудовые отношения от гражданско-правовых и иных моделей занятости.



По данным СМИ, его планируют подготовить до 1 сентября. В обсуждении участвуют ФНС, Минтруд, Роструд, Минэкономразвития и представители цифровых платформ.



Возможный формат — меморандум, письмо или документ с описанием добросовестных практик.



📌 Что попадает в фокус?



Речь идет не только о классических договорах ГПХ. В фокусе несколько моделей занятости:



▫️ работа с самозанятыми;

▫️ договоры с ИП;

▫️ платформенная занятость;

▫️ аутсорсинг;

▫️ предоставление персонала.



Отдельно обсуждается «белая книга» платформенной занятости. В ней могут описать реальные модели работы платформ с исполнителями и критерии добросовестной занятости.

Инициатива совпадает с экспериментом ФНС по предупреждению налоговых рисков на рынке предоставления персонала, который стартует с 1 сентября 2026 года.

➡️ Основной риск для бизнеса — расхождение между договорной конструкцией и фактической моделью работы.



Чем больше исполнитель встроен в процессы компании, тем выше вероятность, что контролирующие органы будут оценивать отношения не как гражданско-правовые, а как трудовые — с соответствующими налоговыми последствиями.



🖥 Ожидаем, что документ лишь обобщит предыдущие разъяснения по теме разграничения отношений, а также правоприменительную практику. Хотя, возможно, законодатель обратит внимание на новые факторы риска.