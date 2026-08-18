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Ольга Идзон
Новости ФНС
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Самозанятые, ИП и ГПХ:

Бизнесу готовят новые критерии занятости.

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⚠️ Власти и бизнес обсуждают содержание документа, который должен помочь отделить трудовые отношения от гражданско-правовых и иных моделей занятости.

По данным СМИ, его планируют подготовить до 1 сентября. В обсуждении участвуют ФНС, Минтруд, Роструд, Минэкономразвития и представители цифровых платформ.

Возможный формат — меморандум, письмо или документ с описанием добросовестных практик.

📌 Что попадает в фокус?

Речь идет не только о классических договорах ГПХ. В фокусе несколько моделей занятости:

▫️ работа с самозанятыми;
▫️ договоры с ИП;
▫️ платформенная занятость;
▫️ аутсорсинг;
▫️ предоставление персонала.

Отдельно обсуждается «белая книга» платформенной занятости. В ней могут описать реальные модели работы платформ с исполнителями и критерии добросовестной занятости.

Инициатива совпадает с экспериментом ФНС по предупреждению налоговых рисков на рынке предоставления персонала, который стартует с 1 сентября 2026 года.

➡️ Основной риск для бизнеса — расхождение между договорной конструкцией и фактической моделью работы.

Чем больше исполнитель встроен в процессы компании, тем выше вероятность, что контролирующие органы будут оценивать отношения не как гражданско-правовые, а как трудовые — с соответствующими налоговыми последствиями.

🖥 Ожидаем, что документ лишь обобщит предыдущие разъяснения по теме разграничения отношений, а также правоприменительную практику. Хотя, возможно, законодатель обратит внимание на новые факторы риска.

Информации об авторе

Ольга Идзон

Ольга Идзон

Юрист по налогам и ВЭД в Адвокат

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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