Как сделать сотруднику подарок и не столкнуться с доначислениями?
Многие предприниматели дарят подарочные сертификаты своим сотрудникам на различные праздники. Но мало кто задумывается о налоговых последствиях подарка.
🔖 Многие предприниматели дарят подарочные сертификаты своим сотрудникам на различные праздники.
Но мало кто задумывается о налоговых последствиях подарка.
В зависимости от порядка оформления сертификат может быть признан либо подарком, либо частью оплаты труда. Налоговые последствия будут разными.
Разбираем, как при передаче сертификата работодателю могут быть начислены НДФЛ, страховые взносы и НДС и можно ли учесть стоимость сертификата в расходах⤵️
🟢 НДФЛ
Стоимость сертификата признается доходом сотрудника в натуральной форме. Налоговая база определяется исходя из его номинала.
❗️ Не облагаются НДФЛ подарки стоимостью до 4 000 рублей за календарный год. При расчете учитываются все подарки, которые сотрудник получил от конкретного работодателя в течение года.
Поэтому если в течение года сотрудник получил несколько сертификатов, то часть суммы может попасть под налогообложение.
Еще один риск — если сертификат выдан за достижение KPI или иные производственные результаты, налоговая может квалифицировать его как оплату труда.
🟢 Страховые взносы
Стоимость сертификата можно не включать в базу по страховым взносам, если он передается по самостоятельному договору дарения и не связан с трудовыми отношениями. При этом договор дарения не спасет, если фактически сертификат подменяет премию за работу или производственные показатели.
🟢 Налог на прибыль
Стоимость сертификата, переданного в качестве подарка, нельзя учесть в расходах по налогу на прибыль.
➡️ Если же сертификат выдается за производственные достижения и предусмотрен системой оплаты труда, расходы можно учесть при расчете налога на прибыть. Но в таком случае он рассматривается уже не как подарок, а как вознаграждение за работу с начислением НДФЛ и страховых взносов.
Таким образом, компании фактически приходится выбирать между двумя моделями:
▫️подарок, стоимость которого не учитывается в расходах при расчете налога на прибыть;
▫️ поощрение, которое может уменьшить налоговую базу, но облагается как оплата труда.
🟢 НДС
Минфин считает, что безвозмездная передача сотруднику приобретенного подарочного сертификата является облагаемой НДС операцией. Поэтому плательщикам НДС следует учитывать риск начисления налога со стоимости переданных сертификатов.
Как оформить подарок: практические советы
✔️ Заключить договор дарения.
✔️ Издать приказ и оформить ведомость либо акт передачи.
✔️ Указать конкретный повод: день рождения, Новый год или другой праздник.
✔️ Не связывать выдачу сертификата с результатами работы.
✔️ Вести учет подарков каждому сотруднику для контроля лимита в 4 000 рублей.
Документы должны соответствовать фактическим обстоятельствам. Если сертификат используется как инструмент мотивации, переименование премии в подарок не исключит налоговых доначислений.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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