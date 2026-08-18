Как сделать сотруднику подарок и не столкнуться с доначислениями?

Многие предприниматели дарят подарочные сертификаты своим сотрудникам на различные праздники. Но мало кто задумывается о налоговых последствиях подарка.

🔖 Многие предприниматели дарят подарочные сертификаты своим сотрудникам на различные праздники.



Но мало кто задумывается о налоговых последствиях подарка.



В зависимости от порядка оформления сертификат может быть признан либо подарком, либо частью оплаты труда. Налоговые последствия будут разными.



Разбираем, как при передаче сертификата работодателю могут быть начислены НДФЛ, страховые взносы и НДС и можно ли учесть стоимость сертификата в расходах⤵️

🟢 НДФЛ

Стоимость сертификата признается доходом сотрудника в натуральной форме. Налоговая база определяется исходя из его номинала.

❗️ Не облагаются НДФЛ подарки стоимостью до 4 000 рублей за календарный год. При расчете учитываются все подарки, которые сотрудник получил от конкретного работодателя в течение года.

Поэтому если в течение года сотрудник получил несколько сертификатов, то часть суммы может попасть под налогообложение.



Еще один риск — если сертификат выдан за достижение KPI или иные производственные результаты, налоговая может квалифицировать его как оплату труда.

🟢 Страховые взносы

Стоимость сертификата можно не включать в базу по страховым взносам, если он передается по самостоятельному договору дарения и не связан с трудовыми отношениями. При этом договор дарения не спасет, если фактически сертификат подменяет премию за работу или производственные показатели.

🟢 Налог на прибыль

Стоимость сертификата, переданного в качестве подарка, нельзя учесть в расходах по налогу на прибыль.



➡️ Если же сертификат выдается за производственные достижения и предусмотрен системой оплаты труда, расходы можно учесть при расчете налога на прибыть. Но в таком случае он рассматривается уже не как подарок, а как вознаграждение за работу с начислением НДФЛ и страховых взносов.



Таким образом, компании фактически приходится выбирать между двумя моделями:



▫️подарок, стоимость которого не учитывается в расходах при расчете налога на прибыть;

▫️ поощрение, которое может уменьшить налоговую базу, но облагается как оплата труда.

🟢 НДС

Минфин считает, что безвозмездная передача сотруднику приобретенного подарочного сертификата является облагаемой НДС операцией. Поэтому плательщикам НДС следует учитывать риск начисления налога со стоимости переданных сертификатов.

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