Налоговую реформу предлагают немного отмотать назад

2 сентября в Госдуму внесен законопроект № 1331250-8: НДС хотят вернуть с 22% до 20%, порог освобождения от НДС на УСН — поднять обратно до 60 млн рублей, а льготный тариф страховых взносов — снова распространить на всех субъектов МСП.

2 сентября в Госдуму внесён законопроект № 1331250-8: НДС хотят вернуть с 22% до 20%, порог освобождения от НДС на УСН — поднять обратно до 60 млн рублей, а льготный тариф страховых взносов — снова распространить на всех субъектов МСП.



⚠️ Но пока праздновать рано



Законопроект только внесён в Госдуму. Он не принят, поэтому никаких изменений в налоговом законодательстве на сегодняшний день нет.

Планировать 2027 год пока необходимо исходя из действующей редакции НК РФ:

— НДС — 22%;

— порог освобождения от НДС на УСН — 20 млн рублей;

— пониженные страховые взносы — с учётом установленных отраслевых ограничений.

🔮 А каковы перспективы принятия?

В финансово-экономическом обосновании прямо указано, что реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных ассигнований, а пояснительная записка предполагает необходимость оценки выпадающих доходов бюджета.



Когда налоговая льгота имеет вполне конкретную цену для бюджета, именно вопрос «а чем будем компенсировать?» становится главным.

Кроме того, в силу ч. 3 ст. 104 Конституции РФ законопроекты, предусматривающие изменение финансовых обязательств государства, вносятся при наличии заключения Правительства РФ.



Такого заключения пока нет.



Сейчас можно проверить действующие договоры, посмотреть, какая указана ставка, с какого она момента применяется и, на всякий случай, заложить налоговую оговорку - если ставка НДС меняется, с какого момента будет применяться новая.



А пока что... следим за развитием событий в ТГ-канале.