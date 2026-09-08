Налоговую реформу предлагают немного отмотать назад
2 сентября в Госдуму внесен законопроект № 1331250-8: НДС хотят вернуть с 22% до 20%, порог освобождения от НДС на УСН — поднять обратно до 60 млн рублей, а льготный тариф страховых взносов — снова распространить на всех субъектов МСП.
2 сентября в Госдуму внесён законопроект № 1331250-8: НДС хотят вернуть с 22% до 20%, порог освобождения от НДС на УСН — поднять обратно до 60 млн рублей, а льготный тариф страховых взносов — снова распространить на всех субъектов МСП.
⚠️ Но пока праздновать рано
Законопроект только внесён в Госдуму. Он не принят, поэтому никаких изменений в налоговом законодательстве на сегодняшний день нет.
Планировать 2027 год пока необходимо исходя из действующей редакции НК РФ:
— НДС — 22%;
— порог освобождения от НДС на УСН — 20 млн рублей;
— пониженные страховые взносы — с учётом установленных отраслевых ограничений.
🔮 А каковы перспективы принятия?
В финансово-экономическом обосновании прямо указано, что реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных ассигнований, а пояснительная записка предполагает необходимость оценки выпадающих доходов бюджета.
Когда налоговая льгота имеет вполне конкретную цену для бюджета, именно вопрос «а чем будем компенсировать?» становится главным.
Кроме того, в силу ч. 3 ст. 104 Конституции РФ законопроекты, предусматривающие изменение финансовых обязательств государства, вносятся при наличии заключения Правительства РФ.
Такого заключения пока нет.
Сейчас можно проверить действующие договоры, посмотреть, какая указана ставка, с какого она момента применяется и, на всякий случай, заложить налоговую оговорку - если ставка НДС меняется, с какого момента будет применяться новая.
А пока что... следим за развитием событий в ТГ-канале.
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