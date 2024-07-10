Управленческий учет для онлайн-школ. Почему таблицы Excel не вывозят?

Дистанционное образование все чаще сталкивается с проблемой учета данных по приходу и расходу средств. Огромное количество цифр, которые должны не только отражать эффективность работы онлайн-школы, но и помогать в развитии, просто не умещаются в екселевскую таблицу. Что делать? Давайте разбираться!

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Какие данные аккумулируются в Excel сводке онлайн-школ

Приход средств. Расход на зарплату сотрудникам. Расход на налоги. Иные расходы ла оказана услуга.

Для небольших онлайн-школ или стартапов такая таблица дает исчерпывающую информацию об успешности ведения бизнеса «здесь и сейчас». Что не может дать простая таблица? Прогноз изменений показателей в будущем. Данные годовалой давности это информация о том, сколько школа зарабатывала «тогда», чтобы сравнить с тем, к чему она пришла «сейчас». Сравнение прошлого и настоящего. Таблица не даст нам возможности просчитать потенциальное будущее онлайн-школы. А ведь это критически важно для инфобизнеса, который стремительно набирает обороты и нацелен на расширение.

На помощь приходит управленческий учет, который не только собирает и хранит информацию, но и структурирует ее с целью принятия управленческих решений.

Что даст онлайн-школе грамотно выстроенный управленческий учет

информацию о рентабельности бизнеса в настоящее время и перспективы заработка в будущем;

выявление главных и второстепенных показателей для конкретно данного вида бизнеса;

стратегию ценообразования и помощь маркетингу в составлении программ лояльности и акционных предложений;

напоминание о том, кому и сколько должна онлайн-школа, возможность избежать просрочки в оплате и соответственно дальнейших «штрафных» потерь денежного и репутационного характера;

вопрос перспективности вложений в новые направления.

Управленческий учет может закрыть сразу несколько потребностей в развитии школы. Это и работа напрямую с ценой на услуги, себестоимостью и окупаемостью, оптимизацией производственных процессов онлайн-школы, что напрямую влечет за собой изменения в управлении школой, прогнозировании результатов.

Управленческий учет фиксирует все доходы и расходы без исключения.

Стоит ли внедрять управленческий учет? Да, если вы начали путаться в цифрах, приходах, расходах, чувствуете, что где-то есть западающие зоны, но не можете определить, где находится эта «черная дыра». Управленческий учет поможет, если школа планирует расширяться и открывать новые направления. Структурирование денежных потоков необходимо, если вы намерены увеличить численность штата и построение корпоративной культуры. Как правило, все эти задачи стоят перед онлайн-школами, которые уже «разогнались» и планируют только развитие вперед. Если ваша школа из таких, то ниже список данных для запуска управленческого учета.

Что нужно, чтобы внедрить управленческий учет

Основные (а желательно все) статьи доходов и расходов; Бухгалтерские сведения о выручке и расходах; Четко выстроенная организационно-управленческая система (права и обязанности всех участников рабочего коллектива).

Далее следует самый затратный по времени этап, но от него зависит успех управленческого учета в будущем. Для УУ самый главный инструмент это показатели, поэтому от своевременности, четкости и правильности их предоставления зависит все. Необходимо определить, кто и какие показатели предоставляет и закрепить этот процесс регламентами и инструкциями. Туда же прописываются унифицированные формы предоставления данных (ОПиУ, ОДДС, путь движения денежных средств и т.д.). Это нужно для облегчения аккумуляции больших цифр и, соответственно, удобства работы с ними. Необходимо подготовить техническую сторону реализации, которая не должна сбоить и облегчать работу сотрудникам: 1С, программное обеспечение.

Внедрение УУ будет быстрым и безболезненным, если всерьез подойти к последнему этапу. Остается только контроль введения УУ на «первых парах», пока сотрудники привыкают к новому пулу задач и проходит адаптация вновь прибывших работников.

«Не все наши партнеры из числа онлайн–школ перешли на управленческий учет. Мы это знаем, потому что тех, кто уже внедрил УУ, видно сразу. Их работа более структурирована, они вовремя внедряют новшества, следят за всеми обновлениями в системах продаж, просчитывают наиболее выгодные для себя условия по партнерке. Серьезные подход дает ощутимые результаты. Считаю, что инфобизнесу давно пора выйти из «кружочков» в ТГ и использовать все передовые возможности для ведения бизнеса», — Алексей Деревянкин, СЕО ГК «Ресурс Развития».