Расторжение трудового договора, запрет Google-диска, проверка банками всех транзакций. Юридический дайджест #3

Роструд разъяснил процесс аннулирования соглашения о расторжении трудового контракта.

Кейс. Стороны заключили соглашение об увольнении, но затем решили продолжить сотрудничество. Как быть?

В этой ситуации, как уточнил Роструд, соглашение должно быть отменено тем же способом, которым было изначально оформлено.

Это подразумевает необходимость подписания документа, который аннулирует ранее достигнутую договоренность.

Ранее такой процесс расторжения не был уточнен на законодательном уровне, поэтому работодателям приходилось использовать его в «теневую», - Ирина Туркина, юрист ООО «Фокус Внимания».

Хранение договоров с клиентами и финансовых документов на платформах, таких как Google Диск, недопустимо.

Google-форму нельзя использовать в качестве сбора заявок. Откуда эта информация? Во многих источниках я вижу, что юристы не делают ссылку на закон, и каждый старается «подогнать» статьи ФЗ № 152 под эту новость. Но данная информация изложена в Приказе Минфина России от 16 апреля 2021 г. № 62н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», а именно пункт 25. «Экономический субъект должен хранить документы бухгалтерского учета, а также данные, содержащиеся в таких документах, и размещать базы указанных данных на территории Российской Федерации», — Ирина Туркина, юрист ООО «Фокус Внимания».

Что это значит?

Подразумевается, что оригинальные учетные документы, такие как контракты с партнерами, акты, чеки и др., должны храниться в электронном формате на серверах, находящихся на территории Российской Федерации. В связи с тем, что у Google отсутствуют серверы в РФ, использование Google Диска для этих целей является недопустимым.

Такое нарушение может быть квалифицировано, как отсутствие первичных документов (ст. 120 НК РФ) штраф до 30 тыс. руб. или по ст. 15.11 КоАП РФ (штраф до 20 тыс руб).

В случае, если в документах окажутся личные данные граждан и налоговые органы обнаружат это в процессе проверки, они получают право обратиться в Роскомнадзор для проведения проверки на соответствие нормам законодательства о защите личной информации.

Если нарушение будет установлено, привлекут к ответственности еще и по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ с наложением штрафа:

если нарушение совершено впервые, то для ИП штраф составит от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.; для юр.лиц — от 1 млн руб. до 6 млн руб.;

при повторном нарушении: для ИП — от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб.; для юр.лиц — от 6 млн руб. до 18 млн руб.

На мой взгляд, безопасное хранение таких документов можно обеспечить на жестких дисках или облачных службах компаний, чьи сервера находятся на территории России (например, Яндекс, Сбер и другие), — Ирина Туркина, юрист ООО «Фокус Внимания».

Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ претерпел нововведения, которые вступили в силу 25 июля этого года.

Теперь банки обязаны проверять все транзакции клиентов и в случае обнаружения подозрительных операций приостанавливать их в течение двух суток.

В течение этого периода банк должен установить контакт с клиентом, чтобы подтвердить, что перевод действительно инициирован с его стороны и направлен на счет указанного получателя.

Главное новшество — создание черного списка из неблагонадежных лиц, в которых банк сомневается. Каким образом туда попадут? Если банк не получил согласие клиента на транзакцию, то операция считается мошеннической и информация о ней попадает в черный список, которым банки обмениваются с регулятором. В перечень могут попасть те, кто осуществляет мошеннические операции, принимает оплату на карту и обходит налоги.

Чтобы вас вычеркнули из этого реестра, следует подать заявление через раздел «Обращения» на сайте Центрального банка. В обращении необходимо пояснить, по каким причинам вы могли попасть в этот список.