Добровольное страхование жизни, реклама эзотериков и снова про персональные данные. Юридический дайджест #26

Размещение информации о вкладах на сайтах и в мобильных приложениях. ЦБ РФ и ФАС дали рекомендации

В письме приведен перечень ненадлежащих практик, к числу которых отнесено, в частности:

- акцентирование внимания на максимальной (предельной) процентной ставке по вкладу без одновременной демонстрации условий, непосредственно влияющих на возможность ее получения;

- использование автоматически предпроставленных за потребителей отметок при использовании ими калькулятора по вкладам о соблюдении параметров, при которых отображаются наиболее выгодные условия по вкладу;

- размещение информации вне рамок единого визуального (зрительного) поля, когда потребителю требуется совершить дополнительные действия для ознакомления с информацией в рамках одного раздела, а также использование графических приемов (различий в фоне, цвете, теме шрифта), с помощью которых делается акцент на тех или иных условиях вклада или, наоборот, которые делают их менее заметными.

С учетом изложенного приведены рекомендации о размещении информации о вкладах в целях надлежащего исполнения законодательного требования о раскрытии информации и исключения введения потребителей в заблуждение

Чтобы правильно сообщать минимальную гарантированную ставку, советуют определять вид вклада по его условиям и без учета маркетингового названия. Если банк использует одно название для разных вкладов, то нужно рассчитать данную ставку для каждого вида отдельно.

Несоблюдение рекомендаций в зависимости от ситуации могут признать, нарушением в сфере конкуренции

Ранее ЦБ РФ и ФАС рекомендовали, в частности, не использовать графические приемы при информировании потребителей о всех возможных ставках по вкладам и т.д. Имелись в виду сведения, которые банки размещают на своих сайтах.