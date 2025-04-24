Добровольное страхование жизни, реклама эзотериков и снова про персональные данные. Юридический дайджест #26

ЦБ РФ требует от банков предупреждать граждан о заключении договора с дочерними МФО
По мнению ЦБ РФ, неверно предлагать займы и не сообщать, что их выдаст не банк, а его дочерняя МФО. То же касается случаев, когда эти сведения доводят до потребителей неточно.
Потребители должны понимать, какой договор оформляют (кредита или займа), с кем и на каких условиях, даже если получают информацию удаленно. Не информируя об этом клиентов банки фактически подменяют выбор клиента, что подрывает доверие к финансовому рынку, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Такие практики Банк России обнаружил в шести кредитных организациях, две из которых — системно значимые. Регулятор направил банкам требование в единый для всех срок изменить подходы к информированию.
Размещение информации о вкладах на сайтах и в мобильных приложениях. ЦБ РФ и ФАС дали рекомендации
В письме приведен перечень ненадлежащих практик, к числу которых отнесено, в частности:
- акцентирование внимания на максимальной (предельной) процентной ставке по вкладу без одновременной демонстрации условий, непосредственно влияющих на возможность ее получения;
- использование автоматически предпроставленных за потребителей отметок при использовании ими калькулятора по вкладам о соблюдении параметров, при которых отображаются наиболее выгодные условия по вкладу;
- размещение информации вне рамок единого визуального (зрительного) поля, когда потребителю требуется совершить дополнительные действия для ознакомления с информацией в рамках одного раздела, а также использование графических приемов (различий в фоне, цвете, теме шрифта), с помощью которых делается акцент на тех или иных условиях вклада или, наоборот, которые делают их менее заметными.
С учетом изложенного приведены рекомендации о размещении информации о вкладах в целях надлежащего исполнения законодательного требования о раскрытии информации и исключения введения потребителей в заблуждение
Чтобы правильно сообщать минимальную гарантированную ставку, советуют определять вид вклада по его условиям и без учета маркетингового названия. Если банк использует одно название для разных вкладов, то нужно рассчитать данную ставку для каждого вида отдельно.
Несоблюдение рекомендаций в зависимости от ситуации могут признать, нарушением в сфере конкуренции
Ранее ЦБ РФ и ФАС рекомендовали, в частности, не использовать графические приемы при информировании потребителей о всех возможных ставках по вкладам и т.д. Имелись в виду сведения, которые банки размещают на своих сайтах.
Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик
Проект Федерального закона N 901048-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленные на запрет рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг"
Речь идет о рекламе услуг алхимиков, астрологов, магов, нумерологов, нутрициологов, регрессологов и иных лиц. В Федеральном законе "О рекламе" предлагается закрепить соответствующую терминологию и определение различных эзотерических услуг, реклама которых не допускается.
Также планируется блокировать ресурсы, которые содержат предложения о предоставлении таких услуг.
Граждане РФ до 1 июня 2025 года должны уведомлять налоговые органы о своих действующих зарубежных счетах
Информация Минфина России "Об обязательной подаче сведений о счетах в зарубежных банках"
Также подать уведомления обо всех действующих зарубежных счетах необходимо гражданам, проживавшим за рубежом и переехавшим в Россию. Если срок пребывания резидентов на территории РФ превысит 183 дня, необходимо также направить отчеты о движении средств по своим счетам, - Ирина Туркина, юрист ООО "ЮФ Консалт".
Не обязаны предоставлять информацию по зарубежным счетам резиденты, которые более 183 дней в календарном году находились за рубежом
В информации Минфина России "Об обязательной подаче сведений о счетах в зарубежных банках" приведены способы направления в налоговые органы уведомлений и отчетов.
Стартовали публичные обсуждения Проекты Постановлений Правительства РФ, касающиеся обезличивания персональных данных
Данным проектом, в соответствии с ч. 3 ст. 13.1 Федерального закона "О персональных данных", планируются к утверждению:
- требования к обезличиванию персональных данных;
- методы обезличивания персональных данных (метод введения идентификаторов, метод изменения состава или семантики, метод декомпозиции, метод перемешивания, метод преобразования);
- Правила обезличивания персональных данных, регламентирующие порядок и особенности такого обезличивания
"О порядке формирования составов персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить принадлежность таких данных конкретному субъекту персональных данных, и порядке предоставления доступа к составам таких данных"
Следующим проектом планируются к утверждению:
- правила формирования составов персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить их принадлежность конкретному субъекту персональных данных;
- правила предоставления доступа к составам персональных данных, полученных в результате обезличивания персональных данных, сгруппированных по определенному признаку, при условии, что последующая обработка таких данных не позволит определить принадлежность конкретному субъекту персональных данных, в определенной Правительством РФ ГИС Минцифры России
Проект Указания Банка России о минимальных требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни и здоровья заемщика
Проект разработан в связи с низким уровнем выплат по страховых продуктам, предлагаемым страховщиками в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа)
В частности, предлагается установить требование к условиям страхования, в соответствии с которым страховая сумма по рискам смерти застрахованного лица и установления застрахованному лицу инвалидности I, II группы, в т.ч. в результате болезни, не может быть менее произведения совокупной страховой премии по договору страхования и установленного проектом коэффициента, который применяется в зависимости от возраста и пола застрахованного лица.
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