Бизнес Scloud 05.03 Мобильный
Жанна Ушакова
Банки

Новая защита от мошенников: как банки блокируют подозрительные переводы

С развитием цифровых технологий мошенничество становится всё более изощрённым. Злоумышленники используют социальную инженерию, подделку номеров телефонов и другие схемы для обмана пользователей. В ответ на это банки внедряют новые методы защиты, одним из которых становится автоматическая блокировка подозрительных переводов в мобильных приложениях.

Как работает блокировка переводов мошенникам?

Новая система защиты в банковских приложениях основана на искусственном интеллекте и алгоритмах машинного обучения. Она анализирует каждую транзакцию в режиме реального времени и оценивает её по нескольким критериям:

  • Анализ получателя. Если система обнаруживает, что перевод направлен на счет, ранее связанный с мошенническими операциями, транзакция автоматически блокируется.

  • Необычное поведение пользователя. Внезапные крупные переводы, операции в нехарактерное время или частые переводы на новые счета могут вызвать срабатывание защиты.

  • Проверка реквизитов. Алгоритмы анализируют совпадение имени получателя с данными из базы мошенников и других финансовых организаций.

  • Дополнительное подтверждение. Если перевод выглядит подозрительно, пользователю может прийти запрос на подтверждение личности или необходимость связаться с банком.

Почему это важно?

Банковское мошенничество постоянно эволюционирует, и традиционные методы защиты (например, SMS-подтверждения) уже не всегда эффективны. Новая функция позволяет банкам проактивно предотвращать кражу средств, а не реагировать на неё постфактум.

Что это значит для пользователей?

  • Меньше рисков потери денег. Даже если мошенники получат доступ к данным карты, система сможет заблокировать подозрительную транзакцию.

  • Дополнительный уровень защиты без сложных настроек. Блокировка переводов работает автоматически, не требуя вмешательства пользователя.

  • Быстрое реагирование на новые схемы мошенничества. Искусственный интеллект способен адаптироваться к новым методам обмана быстрее, чем стандартные антифрод-системы.

Внедрение функции блокировки переводов мошенникам – это важный шаг в защите пользователей онлайн-банкинга. Современные алгоритмы позволяют не только выявлять подозрительные операции, но и предотвращать потери средств. В будущем такие технологии станут стандартом, делая финансовые операции ещё безопаснее.

Информации об авторе

Жанна Ушакова

Жанна Ушакова

Менеджер по персоналу

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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