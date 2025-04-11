Изменения в сервисе «Проверка контрагентов»

Всем привет, непрерывно продолжается работа над улучшением сервиса “Проверка контрагентов”



За первые полторы недели апреля мы успели сделать ряд доработок о которых я сейчас расскажу.

Редизайн «Событий»

В первую очередь мы полностью переработали дизайн вкладки “История изменений”.

Теперь все типы событий отображаются в хронологическом порядке, а так же для каждого из них предусмотрена своя иконка.

Дополнительно появился фильтр по дате, который позволяет отфильтровать изменения в нужном вам диапазоне.

Вид вкладки “История изменений”

Далее мы переработали вид страницы “Записи ЕГРЮЛ”, дизайн страницы стал соответствовать общему дизайн коду сайта и на нем появилась информация о документах связанных с записями в ЕГРЮЛ.

Новый вид страницы “Записи ЕГРЮЛ”

Для компаний у которых есть информация о “Держателе реестра акционеров” был добавлен соответствующий блок.

Блок с информацией о Держателе реестра акционеров

Последней доработкой, которую мы успели сделать на этой неделе стал блок “Похожие организации”