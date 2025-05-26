Как государство ТОПИТ бизнес/ Суверенному интернету в России – БЫТЬ/ Как ЖКХ грабит россиян?

Всем привет. В этой статье я расскажу вам, как государство продолжит контролировать телефонные звонки. Это первое. Второе – как с помощью соответствующих справок помогут исчезнуть микромалому и малому бизнесу, а также тому бизнесу, у которого есть какие бы то ни было временные трудности. Третье – пачечка нормативно-правовых актов для граждан.

И еще одна радостная новость в конце: теперь вы будете жить в красивых, идеально отремонтированных домах, в идеальных условиях. Только приготовьтесь, пожалуйста, за все это заплатить уже в этом году. Итак, погнали.

Суверенному интернету в России – БЫТЬ!

Вот у меня в руках, ребят, первый документ. Я его даже показывать не буду. На нем остановлюсь совсем коротко. Это Проект Постановления Правительства РФ «О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи» (по состоянию на 25.04.2025). И согласно этому проекту, теперь тем организациям, которые захотят оказывать услуги связи, на них взваливается дополнительная административная бюрократическая нагрузка. И не так-то просто будет получить лицензию на то, чтобы эти услуги оказывать.

Более того, теперь операторы обязаны будут локализовывать трафик, обеспечивать оперативно-розыскные мероприятия, усиливать надзор государства, пропускать трафик – это я цитирую документ – только через станции сопряжения на территории Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее. Это еще один шаг к суверенному интернету в Российской Федерации. Порву-ка я это постановление и выкину. А то, что в нашей стране интернет может быть суверенным, все мы это почувствовали 9 Мая во время отключения интернета.

Как государство ТОПИТ средний и малый бизнес!?

Перехожу к следующей новости. Что касается, коллеги, следующей новости – покажу ее коротко. Она касается мира бизнеса, но, поверьте мне, через мир бизнеса эта новость коснется и каждого гражданина.

Итак, коллеги, речь идет о Проект Федерального закона № 909036-8 «О внесении изменения в Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» (в части уточнения полномочий федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов). И согласно этому законопроекту, налоговики… они уже два года натренировались – в рамках налоговой инспекции это существует давно, но раньше это было в добровольном порядке. Так вот, теперь налоговики в обязательном порядке будут проводить финансово-хозяйственный анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Формировать по результатам этого анализа выписки о юридических лицах и ИП-шниках, раздавать их всем повсеместно, включая государственные органы. Сейчас покажу, что они в себе содержат.

И дальше, если какой-то бизнесмен не выполнил свои обязательства, то тебе, уважаемый, скажут: «Ну, подожди, ты же выписку получил. Ты же знал, с кем ты связывался. А раз знал, значит, заплати НДС, налог на прибыль, недоимки, пени и штрафы». Потому что налоговики окончательно превратились в орган мегаконтроля, вмешиваются в экономическую деятельность компаний, начали выполнять несвойственные им функции. Я на своих семинарах об этом рассказываю давно.

Итак, налоговики формируют эти выписки очень и очень давно, согласно вот этой вот методике. Эти выписки не были обязательными, они были добровольными. И содержат они вот эту всю информацию. Тут абсолютно все. Кому надо – остановитесь, хотя бы беглым взглядом загляните, потому что, если я буду писать статью только по этому законопроекту, по этой выписке – это будет на три часа. Вот эта вся информация будет в выписке. То есть здесь все: размер ваших штанов, ботинок, я не знаю, размер зубов во рту – все в этой выписке, понимаете?

Ну вот, например, в ней будет информация об удовлетворительном значении коэффициента текущей ликвидности вашей компании. Должно быть удовлетворительное значение коэффициента платежеспособности по текущим обязательствам, удовлетворительное значение коэффициента автономии вашей компании или ИП, удовлетворительное значение коэффициента покрытия процентов по данным последних двух отчетностей и так далее, и так далее, и так далее. Все это выписка будет содержать.

Понимаете, для чего все это делается? Как это повлияет на бизнес? Это повлияет на бизнес негативно. Еще раз: все обязаны будут этим пользоваться, и вы должны будете на каждого своего контрагента получать подобную выписочку. И если с контрагентом хоть чуть-чуть не так – что-то у него временные экономические трудности, и вдруг он потом не выполнит какие-то свои налоговые обязательства – пострадаете вы. Понимаете, какая штука? Вам скажут: «Так ты подожди, ты же выписку поимел, ты чего с ним связался? Ты как вообще с ним работал?» Вот в этом проблема, дорогие мои.

Счетчики есть, а смысла – ноль! ЖКХ просто вычеркнули показания!

Ну а теперь коротко и по делу пройдемся по жилищно-коммунальному хозяйству. Чуть-чуть, ребят, совсем чуть-чуть, потому что здесь документы очень запутаные. Эти документы сможете получить у меня в Telegram-канале. Но мой анализ показывает, что все они приведут к росту цен за жилищно-коммунальные услуги. Причем к скрытому росту цен. Вам объявят, что государство повышает тарифы на 10%, а в реальности в каждом регионе появится возможность повышать их чуть ли не до бесконечности.

Вот первый документ от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России – Письмо Минстроя России от 28 апреля 2025 года № 24963-ДН/04 «О Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Документ, видите, невероятно запутаный. Тут формулы разные. Вот формулы. Вот еще формулы. Кому интересно – я сейчас сделаю выводы по этому документу, а вы можете проверить каждое мое слово, скачав его у меня в Telegram-канале. И проанализировать, поизучать этот документ самостоятельно. Может, вы к таким же выводам придете, как и я.

Формулы, формулы, формулы. А я по этому документу подготовил себе справку и дам вам несколько выводов уже в виде выводов. Подчеркиваю – это мои выводы. Может, я и ошибаюсь, конечно, но пришел к следующим выводам.

Целью документа официально является возможность разъяснить вам, гражданам, как будет производиться расчет платы за горячую воду. И этот документ подчеркивает, что если у вас нет приборов учета, то вы будете платить за горячую воду по нормам. За горячую воду, за отопление – это там дальше следующий документ – вы будете платить по нормативам.

Вы скажете: «Подожди, да я и сейчас по нормативам плачу. Ты меня ничем не удивил». Не, ребят, тут есть интересные моменты, уважаемые граждане. А дело вот в чем. Дело в том, что нормативы на тепло, на горячую воду могут быть завышены и увеличат ваши платежи. Вы будете за это переплачивать. А нормативы будут завышены обязательно, потому что никто из вас никогда, уж извините, не разберется в этих формулах расчета и считать не будет.

Расчеты эти становятся непрозрачными. Вы не сможете, мой следующий вывод, проверить справедливость этих начислений. А самое главное, что регионам этот документ открывает простор для манипуляций. Регионы могут устанавливать норматив, выгодный ресурсникам, без прозрачного контроля. Это следующий документ, сейчас я вам его покажу.

И регионы смогут устанавливать так называемые «упрощенные нормативы», которые будут касаться не конкретного городка, где, допустим, плата должна быть ниже, а в среднем по региону. При этом не имеет значения, оснащена ли система горячего водоснабжения коллективным общедомовым прибором учета тепловой энергии. Показания такого прибора учета не применяются при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению, ни при расчете размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению.

Вы скажете: «А где ты это взял?» Да я же отчитываюсь – я читаю вам это из того самого документа, о котором начал рассказывать. Еще раз: вот эти нормативы будут браться сверху. При этом показания общедомовых приборов учета учитываться не будут. Потому что теперь показания этих приборов больше не будут применяться ни при расчете платы за отопление, ни при расчете платы за горячее водоснабжение.

То есть, даже если у вас стоят эти приборы, платить вы все равно будете по расчетному методу – по вот этим безумным длинным формулам, которые берутся черт знает откуда. А итоговый размер платы за жилищно-коммунальные услуги будет зависеть от желания властей.

Все, справился с этим документом, разъяснения по нему дал. А вот следующий документ перед вами – тоже о повышении платы за ЖКХ. Он датирован 24 апреля. И он также приводит к росту платы за жилищно-коммунальные услуги.

Сейчас попробую, – теперь уже менее заикаясь сделать выводы по нему. Извините, ребят, сложно все это. Я не коммунальщик.

Итак, чем грозит второй документ? Опять завышение нормативов увеличит платежи за горячую воду, особенно если у вас нет внутриквартирных счетчиков или внутриофисных счетчиков. Коммунальщикам это упрощает учет и увеличивает их доход. И у поставщиков ресурсов доход увеличивается – он устанавливается регионами.

Нашел наконец-то единый норматив. А этот единый норматив может быть завышен, заставляя платить за неиспользованное тепло. Регионы могут устанавливать норматив, выгодный ресурсникам, без прозрачного контроля.

Теперь за ремонт платим МЫ! Минстрой спихнул все на жильцов!

А я перехожу к следующей новости. Все мы хотим жить в отремонтированных, красивых домах, красивых подъездах и прочее, прочее, прочее.

Как теперь все это будет устроено? Давайте покажу на схеме, а затем покажу документ.

Вот ваш многоэтажный дом, в котором вы живете. Хороший такой, замечательный многоэтажный дом. А вот тут у нас – государство, да, государственные чиновники. А вот тут у нас – управляющая компания.

Так вот, теперь государство будет давить на управляющие компании, будет их штрафовать, обязывать, контролировать, чтобы управляющая компания качественно заботилась о ремонте вашего дома, и чтобы в вашем доме все было идеально.

А вы, вы, жильцы, будете качественно и быстро оплачивать работу этих управляющих компаний, потому что это ваша обязанность. И это теперь все будет включаться в плату за жилищно-коммунальные услуги.

А так как вы, граждане, не сможете разобраться ни в каких сметах, которые вам выкатят, никогда, ни в каких подрядчиках, которых управляющая компания наймет, тоже никогда не сможете разобраться, то будет, в результате, всем хорошо. Государству будет хорошо, управляющей компании будет хорошо, она кучу денег заработает. А гражданам тоже будет хорошо – они будут жить в красивых, светлых домах. Правда, если смогут оплатить.

В общем, будете все жить в красивых и светлых домах.

Где все это хозяйство написано? Все это хозяйство, ребят, написано вот тут, в Письмо Минстроя России от 5 мая 2025 года № 25980-ДН/04 «О проведении и оплате работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

И это письмо направлено на соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, а также иных лиц. Ваши права и ваши интересы будут защищены.

Также этот документ направлен на то, чтобы у жилищников была постоянная готовность обеспечить качественный ремонт инженерных коммуникаций, установить вам приборы учета и другое оборудование, входящее в состав общедомового имущества, чтобы помещения были в идеале, чтобы ресурсы вам осуществлялись, чтобы жилищно-коммунальные услуги оказывались на постоянной основе, чтобы не было никаких сбоев. Абсолютная забота о гражданах.

Вы скажете: «Ура, ура, ура! А нас теперь будут заботиться?» Конечно, ура, конечно, ура.

Давайте посмотрим дальше. Управляющая организация обязана выполнять все необходимые работы, обеспечивающие надлежащее состояние общего имущества многоквартирного дома. А собственники помещений, то есть вы, граждане, обязаны нести расходы на содержание принадлежащего вам имущества в многоквартирном доме.

Асфальт отремонтировать во дворе? Асфальт теперь за свой счет будете ремонтировать. Я не шучу, закон вышел еще года полтора назад. Пандус сделать – за ваш счет, лестничную клетку отремонтировать – за ваш счет, все это общедомовое имущество. Более того, граждане теперь и налоги за это общедомовое имущество будут платить. Понимаете, какая штука? В том числе и за стоянку во дворе. Вот.

И платить за все это каждый гражданин будет соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество – путем внесения платы за содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

И в соответствии с законом плата за содержание жилого помещения включает в себя оплату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию. В общем, абсолютно за все.

Таким образом, делается вывод: собственники помещений в многоквартирных домах обязаны оплачивать работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах в составе платы за содержание жилого помещения.

И вот тут наступил главный момент. Вы скажете: «Подожди, я же у меня же там последние 10 лет уже плачу за капитальный ремонт». Нет, дорогие мои, это совершенно другое. То, что вы платите за капитальный ремонт – я вас поздравляю.

Теперь схема будет вот такая. Государство давит на управляющую компанию, чтобы тут все было в идеале. Управляющая компания готовит сметы, которые никто никогда не сможет проверить. Нанимает подрядчиков, которых никто никогда не сможет проверить.

Выкатывают эту смету вам. Вы все это оплачиваете, вам приносят квиток, и вы просто платите. Квиток – и вы платите, квиток – и вы платите. И все хорошо, и всем хорошо в результате. Вот как теперь это будет устроено.

Главные новости: кратко!

Я не успел дать все документы, поэтому под занавес – буквально пару слов еще. Разработали федеральный закон, в соответствии с которым будет борьба с мошенничеством при передаче банковских карточек. Но я проанализировал этот законопроект – граждане не пострадают, потому что у граждан не будет корыстного умысла, его обнаружить будет невозможно. Поэтому, если вы карточку дадите племяннику или сестре – вас за это не посадят. А вот дроповодов будут сажать.

Это Проект Федерального закона № 909076-8 «О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации» (об уточнении ответственности за неправомерный оборот электронных средств платежа).

Дальше. Короче, меняются правила по передаче государству видов экономической деятельности, которыми занимается бизнесмен. Устанавливается новый порядок передачи сведений о кодах ОКВЭД – основных, дополнительных видах деятельности, их процентной доле. И все это будет передаваться через автоматизированную систему. И обмениваться этими данными о видах нашей экономической деятельности будут Росстат, ФНС, Социальный фонд и так далее, и так далее, и так далее.

Цель этого постановления правительства – сделать так, чтобы никто из бизнесменов не уходил от налогов в части, касающейся социальных взносов. Чтобы не занижали социальные взносы, а чтобы платили их по полной программе.

Дальше. Банки коммерческие будут предоставлять следствию, операм справки по всем операциям, счетам и вкладам вас, граждан – физических лиц.

Цитирую: «3 мая в Госдуму на рассмотрение поступил проект поправок в закон о банках и банковской деятельности, касающийся повышения оперативности и эффективности противодействия преступлениям, связанным с хищением и выводом денег с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». Я этот документ уже упоминал.

А гражданам – ничего не грозит, за исключением того, что государство еще глубже запускает свою лапу в информацию о нас с вами.

Итоги

Итак, основное, что в этой статье я хотел донести – это три момента.

Первое. Господа бизнесмены, контроль налоговиков над нами повышается. Могут возникнуть проблемы у микро-, малого и среднего бизнеса.

Второе. Уважаемые граждане, платить за жилищно-коммунальные услуги точно будете больше. Гораздо больше, чем государство объявит в части, касающейся официального повышения тарифов. Там оно будет в этом году процентов на 10-11, но платить в результате будете гораздо больше – согласно тем материалам, которые я рассказал.

И третье. Уважаемые граждане, подготовьтесь спасать управляющие компании, которые за ваш счет обеспечат вам прекрасные условия жизни.

Большую часть этих документов я выложу у себя в Telegram-канале. Подписывайтесь на Telegram-канал. Кроме всего прочего, там огромное количество других полезностей, которые помогут вам выжить в непростых условиях.

Можете зайти, посмотреть, и если вам понравится – останетесь.

С вас, ребят, за мою работу в ваших интересах… А я действительно работаю в ваших интересах – лайк, подписка, комментарий.

Спасибо, дорогие мои.