🔥 Горячие налоговые новости: что нужно знать бизнесу в 2025 году🔥

🚀 Электронный документооборот стал проще!

Дата получения документов налоговой – 6-й рабочий день после отправки.

Забудьте про квитанции о приеме документов в ФНС – с 5 февраля их отправлять не нужно.

📑 Новые формы деклараций:

Акцизы (срок - 25 февраля): изменения в структуре и штрихкодах.

Налог на прибыль (срок - 25 февраля): появились новые строки для КПП и видов доходов.

Налог на имущество (срок - 25 февраля): обновился титульный лист, добавлено поле для кода налоговой.

💰 Налог на прибыль:

Появился инвестиционный вычет: 3% от суммы налога при инвестициях в развитие.

💪 Страховые взносы:

IT и радиоэлектроника: единый тариф 7,6% + ограничения для иностранных компаний.

🧑‍💼 НДФЛ:

Срочно сообщите о неудержанном НДФЛ до 25 февраля! (если не удержали до 31 января).

📊 Справка о сальдо ЕНС (с 10 февраля):

QR-код, сальдо на начало 2023 года, остаток ЕНП.

Не пропустите эти изменения, чтобы избежать ошибок и штрафов!

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