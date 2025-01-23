🔥 Горячие налоговые новости: что нужно знать бизнесу в 2025 году🔥

🚀 Электронный документооборот стал проще!
Забудьте про квитанции о приеме документов в ФНС – с 5 февраля их отправлять не нужно.
Дата получения документов налоговой – 6-й рабочий день после отправки.
Больше никаких блокировок счета из-за неподанной квитанции!
📑 Новые формы деклараций:
Налог на имущество (срок - 25 февраля): обновился титульный лист, добавлено поле для кода налоговой.
Налог на прибыль (срок - 25 февраля): появились новые строки для КПП и видов доходов.
Акцизы (срок - 25 февраля): изменения в структуре и штрихкодах.
💰 Налог на прибыль:
Ставка выросла! Теперь 25% (8% - федеральный бюджет, 17% - региональный).
Для IT-компаний ставка 5% вместо 0%.
Появился инвестиционный вычет: 3% от суммы налога при инвестициях в развитие.
💪 Страховые взносы:
IT и радиоэлектроника: единый тариф 7,6% + ограничения для иностранных компаний.
Обрабатывающие производства: пониженный тариф 7,6% (вместо 15%) для выплат свыше 1,5 МРОТ.
Срок уплаты за январь - 28 февраля.
🧑💼 НДФЛ:
Срочно сообщите о неудержанном НДФЛ до 25 февраля! (если не удержали до 31 января).
📊 Справка о сальдо ЕНС (с 10 февраля):
Новая форма с 4 приложениями.
QR-код, сальдо на начало 2023 года, остаток ЕНП.
Не пропустите эти изменения, чтобы избежать ошибок и штрафов!
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Комментарии1
Ульяна, доброе утро! Рады вам на Клерке! Пишите чаще!