Ульяна Миллер
Обзор налоговых новостей

🔥 Горячие налоговые новости: что нужно знать бизнесу в 2025 году🔥

Приветствую, предприниматели! С вами Ульяна Миллер, ваш проводник в мире налогов. Разберемся с самыми важными изменениями, которые уже вступили в силу или ждут нас в ближайшее время.
🔥 Горячие налоговые новости: что нужно знать бизнесу в 2025 году🔥
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

🚀 Электронный документооборот стал проще!

  • Забудьте про квитанции о приеме документов в ФНС – с 5 февраля их отправлять не нужно.

  • Дата получения документов налоговой – 6-й рабочий день после отправки.

  • Больше никаких блокировок счета из-за неподанной квитанции!

📑 Новые формы деклараций:

  • Налог на имущество (срок - 25 февраля): обновился титульный лист, добавлено поле для кода налоговой.

  • Налог на прибыль (срок - 25 февраля): появились новые строки для КПП и видов доходов.

  • Акцизы (срок - 25 февраля): изменения в структуре и штрихкодах.

💰 Налог на прибыль:

  • Ставка выросла! Теперь 25% (8% - федеральный бюджет, 17% - региональный).

  • Для IT-компаний ставка 5% вместо 0%.

  • Появился инвестиционный вычет: 3% от суммы налога при инвестициях в развитие.

💪 Страховые взносы:

  • IT и радиоэлектроника: единый тариф 7,6% + ограничения для иностранных компаний.

  • Обрабатывающие производства: пониженный тариф 7,6% (вместо 15%) для выплат свыше 1,5 МРОТ.

  • Срок уплаты за январь - 28 февраля.

🧑‍💼 НДФЛ:

  • Срочно сообщите о неудержанном НДФЛ до 25 февраля! (если не удержали до 31 января).

📊 Справка о сальдо ЕНС (с 10 февраля):

  • Новая форма с 4 приложениями.

  • QR-код, сальдо на начало 2023 года, остаток ЕНП.

Не пропустите эти изменения, чтобы избежать ошибок и штрафов!

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