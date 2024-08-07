Где самая высокая конкуренция за соискателей в IT?

По данным последних опросов, IT остается сектором с самой высокой конкуренцией за специалистов. Однако те, кто в индустрии, знают, что времена, когда можно было поучиться в онлайн-школе и безболезненно найти работу с неплохой оплатой давно прошли. Простой факт: ежедневно в IT-секторе порядка полумиллиона активных резюме.По данным последних опросов, IT остается сектором с самой высокой конкуренцией за специалистов. Однако те, кто в индустрии, знают, что времена, когда можно было поучиться в онлайн-школе и безболезненно найти работу с неплохой оплатой давно прошли. Простой факт: ежедневно в IT-секторе порядка полумиллиона активных резюме.

На джуниор-вакансии на сервисах по поиску работы сегодня могут откликаться сотни специалистов буквально за первые сутки после публикации – рынок ими перенасыщен. Если учесть тот факт, что программисты зачастую ищут новое место через рабочие чаты, в которых вакансии дублируются, среднее количество откликов увеличится еще сильнее.

Среди специалистов, сталкивающихся с самой большой конкуренцией на рынке труда:

Тестировщик

Тестировщик проверяет ПО и другие проекты на наличие ошибок, дефектов, с которыми может столкнуться конечный пользователь. Выполняет различные виды тестов, функциональные, производительности, безопасности и юзабилити.

Менеджер продукта

Менеджер определяет потребности клиентов и бизнес-цели продукта, формирует видение успеха продукта и мотивирует команду, чтобы воплотить это видение в реальность. Отвечает за стратегию, roadmap и функциональность продукта, за его жизненный цикл от идеи до запуска. Для того, чтобы стать менеджером продукта в IT, необходимо обладать навыками исследования рынка, стратегического планирования и коммуникации со стейкхолдерами.

Продуктовый аналитик

Аналитик извлекает, организует и анализирует информацию из различных источников, помогая работодателю достигать бизнес- и продуктовых целей. Использует логику, статистические методы, чтобы превратить данные в полезную информацию, которую работодатель может использовать для улучшения бизнес-процессов.

Web-дизайнер

Специалист создает визуальный дизайн, интерфейс сайтов и приложений. Для этого использует разные технологии — HTML, CSS, JavaScript, Figma.

Fullstack-разработчик

Это программист, который умеет создавать и поддерживать как фронтенд, так и бекенд веб-сайта или приложения. Фронтенд — это часть, с которой взаимодействует пользователь, а бекенд — это часть, которая отвечает за хранение и обработку данных. Fullstack-разработчик должен владеть разными навыками и технологиями — HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, Python, MongoDB.

Гейм-дизайнер

Главная функция геймдизайнера — проектирование игрового опыта. Он создаёт не только структуру игры, но и решает какие эмоции будет испытывать игрок на каждом её этапе. В этом смысле работа геймдизайнера очень похожа на работу кинорежиссёра.