Где самая высокая конкуренция за соискателей в IT?

Кому не повезло
По данным последних опросов, IT остается сектором с самой высокой конкуренцией за специалистов. Однако те, кто в индустрии, знают, что времена, когда можно было поучиться в онлайн-школе и безболезненно найти работу с неплохой оплатой давно прошли. Простой факт: ежедневно в IT-секторе порядка полумиллиона активных резюме.По данным последних опросов, IT остается сектором с самой высокой конкуренцией за специалистов. Однако те, кто в индустрии, знают, что времена, когда можно было поучиться в онлайн-школе и безболезненно найти работу с неплохой оплатой давно прошли. Простой факт: ежедневно в IT-секторе порядка полумиллиона активных резюме.
На джуниор-вакансии на сервисах по поиску работы сегодня могут откликаться сотни специалистов буквально за первые сутки после публикации – рынок ими перенасыщен. Если учесть тот факт, что программисты зачастую ищут новое место через рабочие чаты, в которых вакансии дублируются, среднее количество откликов увеличится еще сильнее.
Среди специалистов, сталкивающихся с самой большой конкуренцией на рынке труда:
Тестировщик
Тестировщик проверяет ПО и другие проекты на наличие ошибок, дефектов, с которыми может столкнуться конечный пользователь. Выполняет различные виды тестов, функциональные, производительности, безопасности и юзабилити.
Менеджер продукта
Менеджер определяет потребности клиентов и бизнес-цели продукта, формирует видение успеха продукта и мотивирует команду, чтобы воплотить это видение в реальность. Отвечает за стратегию, roadmap и функциональность продукта, за его жизненный цикл от идеи до запуска. Для того, чтобы стать менеджером продукта в IT, необходимо обладать навыками исследования рынка, стратегического планирования и коммуникации со стейкхолдерами.
Продуктовый аналитик
Аналитик извлекает, организует и анализирует информацию из различных источников, помогая работодателю достигать бизнес- и продуктовых целей. Использует логику, статистические методы, чтобы превратить данные в полезную информацию, которую работодатель может использовать для улучшения бизнес-процессов.
Web-дизайнер
Специалист создает визуальный дизайн, интерфейс сайтов и приложений. Для этого использует разные технологии — HTML, CSS, JavaScript, Figma.
Fullstack-разработчик
Это программист, который умеет создавать и поддерживать как фронтенд, так и бекенд веб-сайта или приложения. Фронтенд — это часть, с которой взаимодействует пользователь, а бекенд — это часть, которая отвечает за хранение и обработку данных. Fullstack-разработчик должен владеть разными навыками и технологиями — HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, Python, MongoDB.
Гейм-дизайнер
Главная функция геймдизайнера — проектирование игрового опыта. Он создаёт не только структуру игры, но и решает какие эмоции будет испытывать игрок на каждом её этапе. В этом смысле работа геймдизайнера очень похожа на работу кинорежиссёра.
А кому – наоборот
При этом спрос на опытных специалистов высок почти везде, проще говоря — нужны сеньоры, их по-прежнему — как и несколько лет назад — не хватает.
Приводим примеры специалистов, которые — при достаточном опыте и уверенных скиллах — могут не волноваться за трудоустройство.
Самые востребованные IT-специалисты:
DevOps-инженеры
Такой специалист — своеобразная страховка от неразберихи в компании. Хороший DevOps умеет сразу в программирование и тестирование, имеет опыт работы с разными стеками и системами CI/CD, качественно делает Helm-чарты. Он сможет подобрать или создать нужные инструменты для разработки, потестить, свести к общему знаменателю претензии разных команд друг к другу — словом, сделает так, чтобы работа над проектом шла как швейцарские часы.
Требуемые hard skills: глубокое знание нескольких ОС и языков программирования, скриптовые языки (не один!), мониторинг и его дополнение по мере необходимости, контейнеризация, интеграция, доставка.
Data Scientist
В России — в рамках мирового тренда — спецы по большим данным по-прежнему нужны. Очевидно, что потребность в профессионалах с солидным бэкграундом по мере увеличения вычислительных мощностей продолжит расти.
Требуемые hard skills: уверенные знания методов машинного обучения и его алгоритмов, Python и R, SQL, NoSQL и Hadoop, глубокое обучение.
Специалисты по информационной безопасности
Здесь все ясно — этот специалист, отвечающий за сохранение данных компании и ее защиту от несанкционированного доступа. У них есть своя специализация — пентестеры (они же «этичные хакеры»), эксперты по сетям (ищут уязвимости, доступные через ОС) или по разработке (участвуют в создании приложения и пытаются найти слабые места в архитектуре).
Требуемые hard skills: для пентестеров — понимание основных способов тестирования на проникновение и анализа защищенности, знание стандартов и фреймворков для описания угроз и уязвимостей (CVE, CWE, CVSS и др.), для экспертов по сетям – знание IPSec, SSL VPN, VLAN, Proxy, NGFW, IPS/IDS, для экспертов по разработке – навыки работы со средствами анализа уязвимостей (SAST, DAST, Fuzzing) и знание стандартов в этой области (OWASP, NIST, ФСТЭК).
Системные аналитики
Эти ребята знают, какой вам (или клиенту) нужен продукт для максимальной оптимизации работы. Системный аналитик фактически анализирует требования, а затем проектирует. Отчасти он берет на себя функции архитектора, поскольку результаты его верхнеуровневой проектировки используются при постановке задач программистам.
Требуемые hard skills: знание работы по гибким методологиям разработки (SCRUM/Agile), глубокое знание SQL, опыт моделирования бизнес-процессов и интеграционных взаимодействий/межсистемной интеграции (REST/SOAP/RabbitMQ/Kafka).
1С программисты, аналитики, архитекторы
На рынке очень нужны 1С-специалисты. Российские компании переходят на 1С после ухода иностранных аналогов, поэтому растет потребность в профессионалах. Сейчас на hh.ru открыто более 10 тысяч вакансий для таких специалистов — это больше, чем для разработчиков на любом другом языке программирования.
Python
Специалист создает и поддерживает ПО, написанное на языке программирования Python — это универсальный язык программирования, который используется для различных задач: веб-разработка, анализ данных, машинное обучение. Python отличается простым и понятным синтаксисом, высокой скоростью разработки и большим количеством библиотек и фреймворков.
Java-разработчик
Это программист, который создает, разрабатывает и управляет приложениями и программным обеспечением на основе Java. Последний является одним из самых популярных и универсальных языков программирования, используемым для создания веб-сайтов, мобильных приложений, игр.
Для того, чтобы стать разработчиком, необходимо изучить основы Java, принципы объектно-ориентированного программирования, алгоритмы, структуры данных и лучшие практики разработки программного обеспечения.
Фронтенд-разработчик
Специалист по созданию веб-сайтов и приложений. Он отвечает за внешний вид и взаимодействие с пользователем. Использует языки программирования HTML, CSS и JavaScript для создания интерфейсов, элементов дизайна и анимации.
ML-инженер
Это специалист, который создает и обучает алгоритмы работы с большими данными. ML-инженер работает в сфере Data Science рядом с дата-сайентистом, дата-аналитиком и дата-инженером. ML-инженер обучает ИИ решать задачи бизнеса с использованием больших данных. Он создает и развертывает ML Model — алгоритм, который описывает, как будет учиться компьютер, какие данные использовать, какие команды и в какой очередности выполнять.
Мобильные разработчики — Android, iOS, Flutter
Это специалисты, которые пишут приложения для мобильных устройств. К ним относятся не только смартфоны и планшеты, но и умные часы, фитнес-трекеры, электронные читалки и GPS-навигаторы. Мобильные разработчики пишут софт для этих операционных систем. Минимальная база для старта — знание языка программирования и среды разработки. В iOS лучше начать со Swift и Xcode или AppCode, а в Android — с Kotlin и Android Studio.
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