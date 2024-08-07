Разработчик увольняется. Выходное интервью

Многие работодатели проводят выходные интервью в конце срока работы сотрудника, чтобы понять, почему сотрудник покидает свою должность. Эта встреча — возможность предоставить обратную связь и предложить компании возможности для улучшения.

В этой статье мы обсудим, почему компании проводят выходные интервью, советы по подготовке и некоторые вопросы, которые вы можете ожидать.

Что такое выходное интервью

Выходное интервью — это финальное интервью с уходящим сотрудником. Оно призвано получить представление о том, что организация может улучшить, чтобы сохранить своих лучших талантов. Выходное интервью — это неотъемлемая часть общего процесса приема на работу и увольнения.

Выходное интервью часто проводит линейный менеджер или представитель отдела кадров. В любом случае, хорошее выходное интервью призвано улучшить работу компании, сохранить таланты, а также сделать из уходящих сотрудников сторонников.

Зачем компании проводят выходные интервью

Компании проводят выходные интервью, чтобы услышать мнение сотрудников о своей работе, руководителях, организации и многом другом. Выходное интервью — это разговор между сотрудником и его работодателем, скорее всего, представителем отдела кадров. Это возможность обсудить удовлетворенность работой и дать отзыв о политике и направлении, чтобы работодатели могли внести улучшения. Работодатели могут проводить выходное интервью лично, виртуально или с помощью формы выходного интервью.

Что происходит во время интервью при увольнении

Во время интервью при увольнении сотруднику могут быть заданы следующие вопросы:

Почему он уходит

Их впечатления о компании

Изменения в культуре или стилях управления

Потенциальные области для улучшения

В идеале беседа должна проводиться в структурированной форме (на основе анкеты). Такой подход обеспечивает определенный уровень последовательности, при котором HR-команда может получить дополнительную информацию на основе более крупных выборок ответов на стандартные вопросы.

Какие преимущества выходных интервью

Конечно, есть определенный соблазн позволить сотруднику уйти тихо. Это особенно актуально, когда эмоции накаляются и люди злы или разочарованы.

Но ваша организация должна бороться с этим желанием. Почему? Потому что выходные интервью чрезвычайно важны в двух отношениях:

1. Выявление структурных/культурных проблем

Сотрудники, покидающие компанию, обычно более охотно обсуждают проблемы, которые они видят. Им больше не нужно беспокоиться о том, что их критика помешает их карьере. Вопросы для интервью при увольнении дают возможность получить глубокое представление о корпоративной и лидерской культуре, тем самым выявляя потенциальные проблемы изнутри.

2. Поддержание сильного бренда работодателя

Собеседования при увольнении часто являются последним шансом оставить хорошее впечатление. Открытый диалог показывает, что компания может принимать критику, признавать свои ошибки и демонстрировать готовность к улучшению. Если вы сможете внимательно выслушать уходящего сотрудника и выразить ему свою признательность, он будет вспоминать вас более позитивно и, возможно, даже порекомендует вас в будущем.

Какие вопросы следует задать во время интервью при увольнении сотрудника?

Этот структурированный вопросник для интервью при увольнении поможет вам охватить все важные темы и получить соответствующие результаты, которые вы затем сможете осмысленно оценить.

Если вы хорошо подготовлены, вы сможете уверенно вступить в разговор, избежать жарких дискуссий или поверхностной словесной перепалки. Короче говоря, все будет отлично.

Вот двенадцать примеров вопросов для интервью при увольнении, которые вы можете использовать для своей компании:

1. Почему вы решили уйти?

Если это добровольно, это может стать ключевой причиной того, почему сотрудник уходит.

2. Что должно было измениться, чтобы вы остались?

Даже если вы ничего не можете с этим сделать сейчас, это может помочь в будущем удержании персонала.

3. Выражали ли вы свою критику в прошлом и как, по вашему мнению, это было обработано?

Чувствовал ли сотрудник, что его не услышали, или процессы помешали ему почувствовать себя услышанным? Это может помочь выяснить.

4. Как вы оценили процесс адаптации?

Этот вопрос может помочь выяснить, настраиваете ли вы сотрудников на успех с первого дня.

5. Можете ли вы описать свои отношения с менеджером или руководителем?

Определите, нужно ли решать или улучшать ключевые отношения или области лидерства.

6. Как вы оцениваете атмосферу в команде?

Мешает ли культура удержанию персонала? Узнайте, требует ли ваша культура поддержания.

7. Задали ли ваши собеседования на должность правильные ожидания?

Это может помочь выявить какие-либо недостатки в ваших методах поиска или найма и нужно ли их улучшить.

8. Считаете ли вы, что для вас был разработан подходящий карьерный путь?

Увольняется ли сотрудник из-за проблем с производительностью? Могли бы вы помочь спланировать развитие сотрудника немного лучше или быстрее.

9. Как бы вы описали нашу корпоративную культуру?

Это может помочь вам определить, нужно ли вам сесть и определить, оптимизировать или найти новые способы воплощения ценностей или корпоративной культуры вашей компании.

10. Какой совет вы бы готовы дать, чтобы помочь нам улучшить удержание сотрудников?

Спросите напрямую у сотрудника, что может помочь, чтобы вы могли услышать это напрямую из источника.

11. На что, по вашему мнению, нам следует обратить внимание при подборе вашей замены?

Получите представление о ключевых вещах, которые могут потребоваться для этой должности, или о том, где сама должность может быть улучшена.

Увольнение сотрудников часто может быть вне контроля вашей команды. Но то, как вы их увольняете, полностью находится в вашей компетенции. Хотя структурированные выходные интервью — это здорово, вам нужно убедиться, что весь процесс проходит гладко.