Советы диджитал-специалистов: как набирать массовый персонал

Для диджитал-специалистов важно использовать эффективные онлайн-стратегии, которые позволяют быстро охватить большое количество кандидатов и обеспечить массовый набор. Как сделать это с помощью цифровых инструментов в материале экспертов аутсорсингового агентства STH-group.

Крупные джоб-борды. Размещение вакансий на таких платформах, как HeadHunter, SuperJob, Зарплата.ру, Работа.ру, Авито, помогает охватить большое количество людей, которые активно ищут работу. Эти площадки обеспечивают высокую посещаемость и удобны для соискателей.

Специализированные сайты. В зависимости от типа массового персонала (например, рабочие на производство, курьеры, продавцы), можно размещать вакансии на специализированных платформах, таких как Profi.ru, GorodRabot, Rabotavsem.

Таргетированная реклама. Реклама в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Одноклассники и других, позволяет нацеливаться на аудиторию по возрасту, географии, интересам и уровню дохода, что помогает привлекать нужных кандидатов. Пример: можно настроить таргетинг на людей с определённым уровнем образования или в регионах с высоким уровнем безработицы. Рабочий кабинет таргетологапозволяет выставлять множество фильтров и наверняка добраться до своей целевой аудитории.

Сообщества и группы. В ВКонтакте, например, существуют специализированные группы, посвящённые поиску работы в определённых регионах или для определённых профессий. Публикация вакансий в таких сообществах может значительно расширить охват.

Stories. Визуальные форматы могут использоваться для размещения простых и привлекательных объявлений о вакансиях, что особенно актуально для молодой аудитории.

Приложения для быстрого подбора.Использование мобильных приложений, они есть также и у HeadHunter, Работа.ру, SuperJob, позволяет пользователям оперативно реагировать на вакансии, подавая заявки через смартфон. Чем проще процесс отклика, тем выше вероятность быстрого закрытия вакансий. Отдельные компании с большой численностью персонала, развивающие собственный HR-бренд, создают собственные приложения, они используют их для себя, продвигая через магазины приложений, а позднее привлекают партнеров.

Чат-боты для рекрутинга. Создание чат-ботов для взаимодействия с кандидатами в популярных мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Viber) помогает автоматизировать процесс первичного общения и быстро отсеивать неподходящих кандидатов.

Мотивируйте сотрудников рекомендовать кандидатов, например, в личных аккаунтах соцсетей. За каждую успешную рекомендацию можно предложить финансовое вознаграждение или бонусы, что особенно эффективно для массового подбора. Например, работники одной компании снимали видеоролики непосредственно на рабочем месте и приглашали своих друзей и знакомых на работу, а также предлагали поделиться этой информацией.