Как получить от начальства разрешение работать из дома

У сотрудника может возникать потребность выполнять работу из другого места, например, из дома, так как могут быть причины, по которым приехать в офис не получается. Даже несмотря на то, что многие работодатели уже переходят на гибридный формат работы, еще остаются те, кто против смешанной модели работы и настаивают, чтобы сотрудники работали только в офисе. Как уговорить начальника разрешить часть функций выполнять удаленно, рассказали эксперты Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг.
Жесткая политика компании может стать серьезной помехой
Есть компании, где в корпоративных правилах указано, что рабочие задачи выполняются только в офлайн-формате. Это может вызвать негативное отношение к начальству со стороны сотрудников. Но часто такие решения принимаются неспроста. Если фирма потеряла ценного сотрудника, который желал работать в более гибком графике, можно на этом акцентировать внимание. Расширение возможностей для сотрудников может упростить рекрутинг.
Находясь в отгуле, можно выполнить рабочие задачи особенно эффективно. Это позволит начальству сделать вывод, что ответственные специалисты могут работать из любой точки мира и на их результат это никак не влияет, а только повышает лояльность к руководству.
Стоит учитывать, что есть такие виды деятельности, когда онлайн-работа невозможна, например, требуются регулярные встречи с клиентами или есть взаимодействие с конфиденциальной информацией. Возможно, у начальника был негативный опыт, когда сотрудник добился возможности работать удаленно, но не оправдал ожиданий.
Удастся ли выделиться из толпы
Стоит сразу обратить внимание, что если все сотрудники в офисе работают строго по графику с понедельника по пятницу и никто не работает удаленно, то отпроситься у начальника в этом случае будет непросто. Для начала можно предложить протестировать удаленный режим работы 1–2 раза в месяц. В случае болезни можно хотя бы полдня поработать за компьютером. Таким образом начальник увидит, что даже в случае отсутствия сотрудника на месте рабочие задачи все равно выполнены даже в удаленном формате.
Основная задача — показать продуктивность своей работы дистанционно, таким образом убедив начальника, что местонахождение сотрудника не играет особой роли для выполнения функций.
Позволит ли уровень компетенции работать на удаленке
Стоит здраво оценить свои способности и компетенции: если для выполнения той или иной задачи приходится постоянно обращаться за советом к более опытным сотрудникам, советоваться с начальством, то, возможно, стоит изменить свой подход к работе.
Предложение коллегам вести общение в переписке, взятие на себя большей ответственности при выполнении рабочих задач помогут лучше организовать свою работу и выполнять ее самостоятельно без регулярных обращений к коллегам. Для начала стоит показать начальству, что уровня квалификации хватает для того, чтобы эффективно выполнять рабочие задачи без присутствия в офисе.
Если в работе то и дело совершаются ошибки, то для начала стоит наработать репутацию, а только потом предлагать удаленное взаимодействие.
Для начальства надежность — важнейший критерий
Стоит конкретными действиями показать руководителю, что формат работы не влияет на ее качество. Например, отчитаться в мессенджере о начале рабочего дня, регулярно сообщать о завершенной задаче и предупреждать об окончании смены.
Работу можно начать раньше, чем это было по графику в офисе, например, не в 10:00, а уже в 9:00. Своевременные ответы на звонки и сообщения, быстрая реакция на видеозвонки докажет начальству, что удаленный формат работы никак не расслабляет сотрудника, а работа может быть выполнена даже в какой-то мере качественнее, чем в офисе, где работник может отвлекаться на общение с коллегами.
Примеры других компаний могут стать весомым аргументом
Если начальник опасается и не уверен, что удаленный формат принесет те же результаты, что и офлайн, можно привести примеры компаний из той же отрасли, которые перевели своих сотрудников на удаленку, при этом показатели фирм только растут. Это может стать весомым аргументом для начальства.
Также аргументом может быть и мировой опыт. Например, в скандинавских странах, где высокий уровень благополучия и экономической стабильности, специалисты часто работают удаленно. Такой формат работы доказал свою эффективность не только за рубежом, но и в России.
Экономическая сторона вопроса
Для работодателя может стать весомым аргументом тот факт, что компания существенно экономит на расходах в том случае, когда сотрудники работают удаленно. Как минимум, такие специалисты сами обеспечивают себя оборудованием, сами организовывают рабочее место, его удобство, компенсируют расходы на связь и телефонию. Для большинства работодателей именно экономия расходов становится важным доводом в пользу удаленной работы.
Запасной план всегда выручит
Стоит показать, что при возникновении срочного совещания или обсуждения вживую рабочих вопросов, которые невозможно решить в онлайн-формате, всегда будет возможность оперативно появиться в офисе. Даже при регулярном посещении офиса, например, раз в 1–2 недели, это уже покажет начальству, что сотрудник всегда на связи и на него можно рассчитывать как и раньше.
Подготовка к разговору с боссом
Когда все аргументы собраны и даже подготовлена соответствующая таблица для визуализации преимуществ удаленной работы, можно отправляться в кабинет начальства. Стоит поговорить откровенно, привести свои аргументы, почему так важно работать именно из дома, хотя бы с какой-нибудь периодичностью, какие выгоды получит сам начальник и компания в целом.
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