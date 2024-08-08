Как получить от начальства разрешение работать из дома

Есть компании, где в корпоративных правилах указано, что рабочие задачи выполняются только в офлайн-формате. Это может вызвать негативное отношение к начальству со стороны сотрудников. Но часто такие решения принимаются неспроста. Если фирма потеряла ценного сотрудника, который желал работать в более гибком графике, можно на этом акцентировать внимание. Расширение возможностей для сотрудников может упростить рекрутинг.

Находясь в отгуле, можно выполнить рабочие задачи особенно эффективно. Это позволит начальству сделать вывод, что ответственные специалисты могут работать из любой точки мира и на их результат это никак не влияет, а только повышает лояльность к руководству.

Стоит учитывать, что есть такие виды деятельности, когда онлайн-работа невозможна, например, требуются регулярные встречи с клиентами или есть взаимодействие с конфиденциальной информацией. Возможно, у начальника был негативный опыт, когда сотрудник добился возможности работать удаленно, но не оправдал ожиданий.