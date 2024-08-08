Собеседование на иностранном языке: как пройти отбор в зарубежную компанию

Как правило, общение на собеседовании будет проходить на английском языке, так как он является международным. Разумеется, уверенное владение иностранным языком – залог успеха на собеседовании. Но работодателю вы важнее как специалист, а не ученик университета. Главное — уметь поддержать диалог и понимать, что провальные собеседования — это нормально. Получив опыт, в итоге желаемая работа будет найдена.
Как подготовиться к интервью
В первую очередь, нужно тщательно изучить требования и ожидания, предъявляемые к кандидату. Это позволит подготовиться к вопросам от рекрутера. Нужна грамотная самопрезентация, которую можно составить и потренировать перед зеркалом. Что касается вопросов, которые могут задавать, они, по сути, такие же, как на русском собеседовании, только на иностранном языке.
Просьба расссказать о себе будет звучать так: tell me about yourself (расскажите немного о себе). Вопрос о сильных сторонах – what are your strengths?
Наверняка работодатель спросит, по какой причине кандидат уволился с прошлой работы (why are you leaving (have left) your job) и почему хочет работать в их компании (why do you want this job?
Если в вакансии не была указана зарплата, HR поинтересуется о желаемой (what are your salary expectations?)
Чтобы грамотно ответить на вопросы, можно проконсультироваться с человеком, который хорошо знает английский, записать фразы и выучить их.
Можно составить себе небольшой словарик из слов и фраз, которые стандартные для многих вопросов и обозначают качества — личные и профессиональные. Например, flexible — гибкий, hard working — трудолюбивый, outgoing — коммуникабельный, dependable — надежный, honest — честный, ambitious — целеустремленный, team player – командный игрок, seasoned specialist – опытный специалист.
Рекомендуется продумать ответ на вопрос о зарплате, и если работодатель предложит условия, которые не устраивают, не нужно сразу соглашаться. Соискатель должен презентовать себя как ценный сотрудник и профи в своем деле.
К вопросу why do you want to join our company? (почему вы хотите присоединиться к нашей компании) лучше всего подготовиться как следует, изучить заранее преимущества работы в конкретной организации. Таким образом, можно будет избежать растерянности и сможете четко сформулировать свои мысли. Начать свой ответ лучше с фразы: «Мне интересна данная вакансия, так как благодаря этой возможности я смогу». Или «я считаю, что мои навыки особенно хорошо подходят для данной позиции, потому что…». Разумеется, отвечать нужно на английском языке.
Что спросить у работодателя
На любом собеседовании кандидату предложат задать вопросы, к этому тоже следует подготовиться. Можно, например, поинтересоваться, почему была открыта вакансия (how did this job become available), существует ли возможность карьерного роста (does this job usually lead to other positions at the company?). Любые интересующие вопросы можно продумать заранее, перевести их на английский и выучить.
Как не нужно вести себя на англоязычном собеседовании
В первую очередь, не следует говорить неправду, рассказывая, например, о несуществующих достижениях.
Также отметим, что эксперты не рекомендуют плохо отзываться о предыдущем работодателе, считая, что все равно в другой стране о нем ничего не знают.
Волнение необходимо убрать и не стремиться делать акцент именно на правильной речи, ведь важнее — суть ответов соискателя. Чем проще построены предложения — тем лучше.
Также не рекомендуется молчать, если вопрос рекрутера непонятен, лучше попросите переформулировать его иначе. Отвечать наугад — плохое решение, это будет выглядеть смешно. В рассказ о себе не следует включать слишком подробные описания отдельных фактов, детали биографии, которые не имеют непосредственного отношения к работе. Нельзя отвечать рекрутеру: «Я не знаю» (I don't know). Такая фраза моментально снижает уровень привлекательности в глазах работодателя.
Не рекомендуем сильно завышать зарплатные ожидания. Проанализируйте средний уровень дохода специалистов вашего направления на рынке труда.
Языковая подготовка
Будет отлично, если кандидат заблаговременно начнет подтягивать свои знания языка. Возможно, хорошим выбором станет дополнительное обучение на курсах онлайн или очно или помощь опытного репетитора.
Во-первых, нужно объективно оценить свои знания языка и найти пробелы, чтобы их устранить. Можно поработать над произношением: приятная речь , тембр и грамотность — уже отличный бонус для соискателя. Специфика лингвистической подготовки к англоязычному собеседованию во многом зависит от особенностей самой компании — сферы деятельности, масштабов и т. д.
Итак, чтобы собеседование на иностранном языке прошло успешно, необходимо выучить полезные фразы на английском языке, тщательно изучить компанию, ее цели, перспективы развития. Также хорошо будет сделать еще одно резюме – на английском языке. На собеседовании его можно использовать как шпаргалку. Рекрутер оценит, если кандидат сумеет сориентироваться и ответить на внезапные вопросы, которые, возможно, вообще не относятся к работе. Полезным будет читать на английском языке статьи, новости, книги и слушать аудиоматериалы, чтобы расширить словарный запас и поднять понимание речи на слух.
Создайте положительное впечатление и своим внешним видом: одевайтесь по-деловому, приходите вовремя, обратите внимание на вежливость и контакт с глазами во время собеседования. Сохраняйте позитивный настрой и спокойствие; будьте вежливыми и не пренебрегайте невербальными жестами.
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