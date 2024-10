Собеседование на иностранном языке: как пройти отбор в зарубежную компанию

В первую очередь, нужно тщательно изучить требования и ожидания, предъявляемые к кандидату. Это позволит подготовиться к вопросам от рекрутера. Нужна грамотная самопрезентация, которую можно составить и потренировать перед зеркалом. Что касается вопросов, которые могут задавать, они, по сути, такие же, как на русском собеседовании, только на иностранном языке.

Просьба расссказать о себе будет звучать так: tell me about yourself (расскажите немного о себе). Вопрос о сильных сторонах – what are your strengths?

Наверняка работодатель спросит, по какой причине кандидат уволился с прошлой работы (why are you leaving (have left) your job) и почему хочет работать в их компании (why do you want this job?

Если в вакансии не была указана зарплата, HR поинтересуется о желаемой (what are your salary expectations?)

Чтобы грамотно ответить на вопросы, можно проконсультироваться с человеком, который хорошо знает английский, записать фразы и выучить их.

Можно составить себе небольшой словарик из слов и фраз, которые стандартные для многих вопросов и обозначают качества — личные и профессиональные. Например, flexible — гибкий, hard working — трудолюбивый, outgoing — коммуникабельный, dependable — надежный, honest — честный, ambitious — целеустремленный, team player – командный игрок, seasoned specialist – опытный специалист.

Рекомендуется продумать ответ на вопрос о зарплате, и если работодатель предложит условия, которые не устраивают, не нужно сразу соглашаться. Соискатель должен презентовать себя как ценный сотрудник и профи в своем деле.

К вопросу why do you want to join our company? (почему вы хотите присоединиться к нашей компании) лучше всего подготовиться как следует, изучить заранее преимущества работы в конкретной организации. Таким образом, можно будет избежать растерянности и сможете четко сформулировать свои мысли. Начать свой ответ лучше с фразы: «Мне интересна данная вакансия, так как благодаря этой возможности я смогу». Или «я считаю, что мои навыки особенно хорошо подходят для данной позиции, потому что…». Разумеется, отвечать нужно на английском языке.