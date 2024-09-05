Как управлять рекламой на Wildberries

Разберем основные способы управления рекламой на платформе, предложим разные варианты рекламных стратегий и приведем примеры для их эффективного использования.

1. Виды рекламы на Wildberries

На Wildberries доступны несколько видов рекламы, каждый из которых может быть использован в зависимости от целей продавца. Рассмотрим основные типы:

1.1. Реклама в карточках товаров

Этот тип рекламы подразумевает продвижение вашего товара в карточках других товаров. В карточке конкурентов появляются ваши товары как "рекомендованные". Это помогает привлечь внимание покупателей, которые рассматривают аналогичные товары. Чтобы правильно подобрать запрос, используйте нейросервисы, например mpsell AI.

Пример использования:

Если вы продаете спортивную обувь, вы можете нацелить свою рекламу на карточки товаров конкурентов, предлагающих похожие модели. В результате потенциальный покупатель увидит вашу обувь среди предложенных и может перейти на вашу карточку товара.

1.2. Реклама на главной странице

Это более дорогой вариант рекламы, так как главная страница платформы — одно из самых посещаемых мест. Здесь размещаются товары в рамках рекламных кампаний или акций. Реклама на главной странице позволяет мгновенно привлечь огромное количество пользователей.

Пример использования:

Если вы запускаете сезонную распродажу, реклама на главной странице Wildberries поможет донести информацию о скидках до массовой аудитории и повысит ваши продажи.

1.3. Реклама в поисковой выдаче

Рекламные товары могут выводиться в поисковых результатах по определенным запросам. Это полезно для товаров с высоким спросом, где конкуренция за первые позиции в результатах поиска особенно высока.

Пример использования:

Допустим, вы продаете летние платья. С помощью рекламы в поисковой выдаче можно продвигать свои товары по ключевым словам, связанным с запросами "летние платья", "легкие платья", "платья на лето".

2. Как запустить рекламную кампанию на Wildberries

Для управления рекламой на Wildberries существует специальный рекламный кабинет, через который вы можете создавать и управлять кампаниями.

Шаги по созданию рекламной кампании:

Зайти в личный кабинет продавца. В личном кабинете на Wildberries выберите раздел "Реклама" или "Продвижение". Создать новую кампанию. Нажмите на кнопку "Создать кампанию" и выберите тип рекламы: в карточке товара, на главной странице или в поиске. Настройка бюджета и срока размещения. Определите бюджет кампании и укажите даты её проведения. Важно задать ограничения по бюджету, чтобы реклама не привела к неэффективным тратам. Выбор товаров для рекламы. Укажите товары, которые вы хотите продвигать. Это могут быть как отдельные позиции, так и группы товаров. Анализ результатов. По завершении кампании важно провести анализ её эффективности. Wildberries предоставляет отчёты по количеству показов, кликов и продаж, что позволяет оценить результат и скорректировать дальнейшие действия.

3. Стратегии управления рекламой

Успешное управление рекламой на Wildberries требует грамотного подхода к планированию и корректировке рекламных кампаний. Рассмотрим несколько стратегий, которые помогут вам добиться лучших результатов.

3.1. Стратегия "Максимальное покрытие"

Эта стратегия подразумевает создание нескольких рекламных кампаний одновременно для достижения максимальной видимости товаров.

Пример стратегии:

Вы запускаете рекламу в карточках товаров конкурентов, а также размещаете платную рекламу в поисковой выдаче. Это увеличивает шансы, что покупатели увидят ваши товары на разных этапах поиска или выбора.

3.2. Стратегия "Таргетинг на узкую аудиторию"

Данная стратегия нацелена на конкретную аудиторию, которая уже заинтересована в товарах вашей категории. Важно правильно настроить ключевые слова и выбрать соответствующие товары для показа в карточках конкурентов.

Пример стратегии:

Если вы продаете товары для бега, вы можете выбрать карточки товаров других брендов спортивной обуви и аксессуаров, чтобы ваша реклама была показана пользователям, которые уже интересуются этой категорией.

3.3. Стратегия "Сезонные акции"

Эта стратегия фокусируется на увеличении продаж в определённые периоды времени, такие как распродажи или праздничные акции. Здесь важно точно рассчитать время запуска и окончания кампаний.

Пример стратегии:

Запуск рекламы на зимнюю одежду перед началом холодного сезона или на подарочные наборы к новогодним праздникам может значительно увеличить ваши продажи.

4. Практические советы по управлению рекламой

Чтобы рекламные кампании на Wildberries были эффективными, стоит учитывать следующие рекомендации:

Тестируйте различные варианты рекламы. Начните с небольших бюджетов и проведите несколько разных кампаний, чтобы понять, какой формат работает лучше для вашего бизнеса.

Следите за показателями и корректируйте кампании. Регулярный анализ эффективности поможет вовремя обнаружить слабые места в кампании и внести необходимые изменения.

Учитывайте сезонность. Продажи многих категорий товаров зависят от времени года. Планируйте рекламные кампании с учётом изменения спроса.

Используйте качественные изображения и описания товаров. Чем привлекательнее выглядит ваш товар на фото, тем выше вероятность, что покупатель заинтересуется и перейдет на вашу карточку.

5. Примеры успешных рекламных кампаний на Wildberries

Пример 1: Продвижение одежды для фитнеса

Компания, занимающаяся продажей спортивной одежды, решила использовать рекламу в карточках товаров конкурентов. В течение 30 дней их товары показывались пользователям, которые искали аналогичную продукцию. Благодаря этому удалось увеличить трафик на карточки товаров на 20% и повысить продажи на 15%.

Пример 2: Реклама сезонных товаров

Производитель зимней одежды запустил рекламную кампанию в начале октября. Рекламу разместили на главной странице и в поисковой выдаче по ключевым запросам "зимние куртки", "одежда для зимы". В результате в ноябре продажи выросли на 30%, а затраты на рекламу окупились в 2 раза.

Что в итоге?

Реклама на Wildberries — это эффективный инструмент для привлечения клиентов и увеличения продаж. Умелое управление рекламными кампаниями требует планирования, тестирования разных форматов и анализа полученных данных. Выбирая правильную стратегию и следуя рекомендациям, вы сможете значительно повысить видимость вашего бренда и добиться успеха на платформе.