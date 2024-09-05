Зачем продавцу на Wildberries свой интернет-магазин?

Зачем селлеру на Wildberries нужен свой сайт, какие выгоды и риски он несет, и как на этом заработать.

В последние годы маркетплейсы по типу Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркета и других, стали основным каналом для продавцов, стремящихся выйти на массовый рынок. Однако несмотря на возможности, которые предоставляют такие платформы, все больше продавцов задумываются о необходимости создания собственного интернет-магазина.

1. Контроль над бизнесом

Одним из ключевых факторов, по которому продавцы стремятся создать свой интернет-магазин, является контроль над всеми аспектами бизнеса. На Wildberries и других маркетплейсах продавцы сильно зависят от правил площадки, которые могут меняться. Вот несколько аспектов контроля, которые собственный магазин предоставляет:

Полная свобода в ценообразовании . На маркетплейсах периодически вводятся акции или скидки, которые вынуждают продавцов снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. В собственном интернет-магазине вы сами решаете, когда и какие акции проводить.

Контроль ассортимента . Wildberries может вводить ограничения на продажу определенных категорий товаров, а также устанавливать жесткие требования к качеству товаров и их упаковке. В своем интернет-магазине продавец сам определяет ассортимент и подходы к продвижению.

Аналитика и данные о клиентах. Маркетплейсы не всегда предоставляют полные данные о клиентах, что затрудняет построение эффективной маркетинговой стратегии. Имея собственный магазин, вы можете собирать данные о поведении клиентов, их предпочтениях, посещаемости сайта, что помогает точнее выстраивать маркетинговые активности.

Пример:

Продавец одежды на Wildberries заметил, что во время распродаж его продукция снижается в цене на 30-40%, что значительно уменьшает маржу. Создав свой интернет-магазин, он смог регулировать цены и предлагать индивидуальные скидки постоянным клиентам, сохраняя прибыльность бизнеса.

2. Брендинг и лояльность клиентов

Собственный интернет-магазин позволяет продавцу полностью контролировать бренд и то, как он представлен покупателям. На маркетплейсе клиент зачастую воспринимает продавца как одного из многих, часто даже не зная его названия. Платформа всегда стоит между продавцом и покупателем.

Брендирование и уникальность . В своем интернет-магазине вы можете разработать уникальный дизайн сайта, логотипы, корпоративный стиль и уникальное описание товаров, что создает устойчивое восприятие бренда. Можно заказать за дорого у специалистов, можно сделать самому бесплатно на каком-нибудь конструкторе сайтов, а дизайн, описание, SEO и остальное сделать с помощью специальных нейросетей, например, Combo AI.

Повышение лояльности клиентов. Уникальный сайт предоставляет возможность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, предоставляя программы лояльности, персональные предложения, бонусы и подарки. На Wildberries такие механики часто ограничены.

Пример:

Бренд косметики, который раньше продавал товары только через маркетплейс, создал сайт и интегрировал на нем блог с рекомендациями по уходу за кожей. Это позволило привлечь аудиторию, заинтересованную в обучении, и значительно повысить лояльность клиентов.

3. Снижение зависимости от маркетплейса

Хотя маркетплейсы предлагают широкую аудиторию, они также создают зависимость. Изменения в политике, комиссии и условия работы могут существенно повлиять на бизнес. Создание собственного интернет-магазина помогает снизить риски, связанные с этой зависимостью.

Комиссии и дополнительные расходы . Маркетплейсы берут комиссии за размещение товаров и продажи, которые могут достигать значительных сумм. В некоторых случаях комиссии достигают 15-25% от стоимости товара. В собственном интернет-магазине продавец оплачивает только поддержание сайта, маркетинг и доставку, что может быть дешевле в долгосрочной перспективе.

Изменения в правилах игры. Маркетплейсы могут менять условия сотрудничества без предварительного уведомления. Например, они могут вводить новые категории товаров или услуги, снижая видимость существующих товаров. Собственный интернет-магазин помогает снизить этот риск, предоставляя альтернативный канал продаж.

Пример:

В 2023 году один из популярных продавцов электроники на Wildberries столкнулся с резким повышением комиссий на его категорию товаров, что снизило его прибыльность. Создание собственного интернет-магазина позволило ему сохранить часть прибыли и получить альтернативный канал сбыта.

4. Гибкость маркетинга и продвижения

Маркетплейсы, такие как Wildberries, предлагают ограниченные инструменты для маркетинга и продвижения. Собственный интернет-магазин открывает доступ к широкому спектру маркетинговых инструментов, которые помогают привлекать и удерживать клиентов:

SEO-оптимизация . Собственный сайт можно оптимизировать для поисковых систем, что позволяет привлекать органический трафик через Google, Яндекс и другие поисковые системы. Это снижает зависимость от платной рекламы.

Контекстная реклама и таргетинг . Через собственный сайт продавец может настроить более точечные рекламные кампании через Google Ads, Яндекс.Директ, Facebook и другие платформы, что может быть более эффективным, чем рекламные возможности маркетплейсов.

Email-маркетинг и рассылки. Владея контактами клиентов, продавец может отправлять персонализированные рассылки с новыми предложениями, акциями или интересными статьями, что повышает вовлеченность аудитории.

Пример:

Магазин аксессуаров для смартфонов создал рассылку для своих клиентов и отправлял эксклюзивные предложения на новые товары. Это позволило увеличить количество повторных покупок на 15% в первый месяц после запуска рассылки.

5. Логистика и обслуживание клиентов

Wildberries берет на себя часть логистики, что удобно, но иногда приводит к проблемам с обслуживанием клиентов. Создав собственный интернет-магазин, продавец получает больше контроля над процессами доставки и обслуживания:

Индивидуальный подход к клиентам . На маркетплейсах часто возникают проблемы с сервисом из-за общей системы работы. В своем магазине продавец может внедрить более гибкие и персонализированные решения для каждого клиента.

Различные варианты доставки. В собственном интернет-магазине продавец может предложить несколько вариантов доставки (курьерскую, почтовую, самовывоз и т.д.) и самостоятельно договариваться с логистическими компаниями о выгодных условиях.

Пример:

Продавец спортивного инвентаря, столкнувшись с долгими сроками доставки через Wildberries, начал сотрудничать с курьерскими службами напрямую через свой сайт, что позволило сократить сроки доставки на 50%.

6. Долгосрочное построение стоимости бизнеса

Создание собственного интернет-магазина не только предоставляет больше гибкости и контроля, но и способствует повышению стоимости самого бизнеса. В будущем, если продавец решит продать бизнес, наличие собственного сайта с базой клиентов и отлаженными процессами существенно увеличит его стоимость.

Пример:

Продавец одежды, который успешно развил собственный интернет-магазин, привлек инвестиции на расширение бизнеса и через 5 лет продал его за сумму, в 3 раза превышающую первоначальные вложения, благодаря уникальной базе клиентов и высокому уровню лояльности покупателей.

Заключение

Хотя маркетплейсы, такие как Wildberries, предоставляют быстрый доступ к большому количеству клиентов и решают многие проблемы с логистикой и рекламой, создание собственного интернет-магазина дает продавцу больше возможностей для контроля, гибкости и роста. Это особенно важно в условиях изменяющихся условий на платформе, высоких комиссий и ограничений на брендирование.

Основные выгоды собственного интернет-магазина:

Контроль над ценообразованием, ассортиментом и брендом.

Возможность снижения зависимости от маркетплейсов.

Более гибкие маркетинговые инструменты.

Улучшение логистики и обслуживания клиентов.

Долгосрочный рост стоимости бизнеса.

Таким образом, собственный интернет-магазин может стать мощным дополнением к работе на маркетплейсах и стратегией для долгосрочного успеха.