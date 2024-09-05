Зачем продавцу на Wildberries свой интернет-магазин?

В последние годы маркетплейсы по типу Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркета и других, стали основным каналом для продавцов, стремящихся выйти на массовый рынок. Однако несмотря на возможности, которые предоставляют такие платформы, все больше продавцов задумываются о необходимости создания собственного интернет-магазина.
1. Контроль над бизнесом
Одним из ключевых факторов, по которому продавцы стремятся создать свой интернет-магазин, является контроль над всеми аспектами бизнеса. На Wildberries и других маркетплейсах продавцы сильно зависят от правил площадки, которые могут меняться. Вот несколько аспектов контроля, которые собственный магазин предоставляет:
Полная свобода в ценообразовании. На маркетплейсах периодически вводятся акции или скидки, которые вынуждают продавцов снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. В собственном интернет-магазине вы сами решаете, когда и какие акции проводить.
Контроль ассортимента. Wildberries может вводить ограничения на продажу определенных категорий товаров, а также устанавливать жесткие требования к качеству товаров и их упаковке. В своем интернет-магазине продавец сам определяет ассортимент и подходы к продвижению.
Аналитика и данные о клиентах. Маркетплейсы не всегда предоставляют полные данные о клиентах, что затрудняет построение эффективной маркетинговой стратегии. Имея собственный магазин, вы можете собирать данные о поведении клиентов, их предпочтениях, посещаемости сайта, что помогает точнее выстраивать маркетинговые активности.
Пример:
Продавец одежды на Wildberries заметил, что во время распродаж его продукция снижается в цене на 30-40%, что значительно уменьшает маржу. Создав свой интернет-магазин, он смог регулировать цены и предлагать индивидуальные скидки постоянным клиентам, сохраняя прибыльность бизнеса.
2. Брендинг и лояльность клиентов
Собственный интернет-магазин позволяет продавцу полностью контролировать бренд и то, как он представлен покупателям. На маркетплейсе клиент зачастую воспринимает продавца как одного из многих, часто даже не зная его названия. Платформа всегда стоит между продавцом и покупателем.
Брендирование и уникальность. В своем интернет-магазине вы можете разработать уникальный дизайн сайта, логотипы, корпоративный стиль и уникальное описание товаров, что создает устойчивое восприятие бренда. Можно заказать за дорого у специалистов, можно сделать самому бесплатно на каком-нибудь конструкторе сайтов, а дизайн, описание, SEO и остальное сделать с помощью специальных нейросетей, например, Combo AI.
Повышение лояльности клиентов. Уникальный сайт предоставляет возможность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, предоставляя программы лояльности, персональные предложения, бонусы и подарки. На Wildberries такие механики часто ограничены.
Пример:
Бренд косметики, который раньше продавал товары только через маркетплейс, создал сайт и интегрировал на нем блог с рекомендациями по уходу за кожей. Это позволило привлечь аудиторию, заинтересованную в обучении, и значительно повысить лояльность клиентов.
3. Снижение зависимости от маркетплейса
Хотя маркетплейсы предлагают широкую аудиторию, они также создают зависимость. Изменения в политике, комиссии и условия работы могут существенно повлиять на бизнес. Создание собственного интернет-магазина помогает снизить риски, связанные с этой зависимостью.
Комиссии и дополнительные расходы. Маркетплейсы берут комиссии за размещение товаров и продажи, которые могут достигать значительных сумм. В некоторых случаях комиссии достигают 15-25% от стоимости товара. В собственном интернет-магазине продавец оплачивает только поддержание сайта, маркетинг и доставку, что может быть дешевле в долгосрочной перспективе.
Изменения в правилах игры. Маркетплейсы могут менять условия сотрудничества без предварительного уведомления. Например, они могут вводить новые категории товаров или услуги, снижая видимость существующих товаров. Собственный интернет-магазин помогает снизить этот риск, предоставляя альтернативный канал продаж.
Пример:
В 2023 году один из популярных продавцов электроники на Wildberries столкнулся с резким повышением комиссий на его категорию товаров, что снизило его прибыльность. Создание собственного интернет-магазина позволило ему сохранить часть прибыли и получить альтернативный канал сбыта.
4. Гибкость маркетинга и продвижения
Маркетплейсы, такие как Wildberries, предлагают ограниченные инструменты для маркетинга и продвижения. Собственный интернет-магазин открывает доступ к широкому спектру маркетинговых инструментов, которые помогают привлекать и удерживать клиентов:
SEO-оптимизация. Собственный сайт можно оптимизировать для поисковых систем, что позволяет привлекать органический трафик через Google, Яндекс и другие поисковые системы. Это снижает зависимость от платной рекламы.
Контекстная реклама и таргетинг. Через собственный сайт продавец может настроить более точечные рекламные кампании через Google Ads, Яндекс.Директ, Facebook и другие платформы, что может быть более эффективным, чем рекламные возможности маркетплейсов.
Email-маркетинг и рассылки. Владея контактами клиентов, продавец может отправлять персонализированные рассылки с новыми предложениями, акциями или интересными статьями, что повышает вовлеченность аудитории.
Пример:
Магазин аксессуаров для смартфонов создал рассылку для своих клиентов и отправлял эксклюзивные предложения на новые товары. Это позволило увеличить количество повторных покупок на 15% в первый месяц после запуска рассылки.
5. Логистика и обслуживание клиентов
Wildberries берет на себя часть логистики, что удобно, но иногда приводит к проблемам с обслуживанием клиентов. Создав собственный интернет-магазин, продавец получает больше контроля над процессами доставки и обслуживания:
Индивидуальный подход к клиентам. На маркетплейсах часто возникают проблемы с сервисом из-за общей системы работы. В своем магазине продавец может внедрить более гибкие и персонализированные решения для каждого клиента.
Различные варианты доставки. В собственном интернет-магазине продавец может предложить несколько вариантов доставки (курьерскую, почтовую, самовывоз и т.д.) и самостоятельно договариваться с логистическими компаниями о выгодных условиях.
Пример:
Продавец спортивного инвентаря, столкнувшись с долгими сроками доставки через Wildberries, начал сотрудничать с курьерскими службами напрямую через свой сайт, что позволило сократить сроки доставки на 50%.
6. Долгосрочное построение стоимости бизнеса
Создание собственного интернет-магазина не только предоставляет больше гибкости и контроля, но и способствует повышению стоимости самого бизнеса. В будущем, если продавец решит продать бизнес, наличие собственного сайта с базой клиентов и отлаженными процессами существенно увеличит его стоимость.
Пример:
Продавец одежды, который успешно развил собственный интернет-магазин, привлек инвестиции на расширение бизнеса и через 5 лет продал его за сумму, в 3 раза превышающую первоначальные вложения, благодаря уникальной базе клиентов и высокому уровню лояльности покупателей.
Заключение
Хотя маркетплейсы, такие как Wildberries, предоставляют быстрый доступ к большому количеству клиентов и решают многие проблемы с логистикой и рекламой, создание собственного интернет-магазина дает продавцу больше возможностей для контроля, гибкости и роста. Это особенно важно в условиях изменяющихся условий на платформе, высоких комиссий и ограничений на брендирование.
Основные выгоды собственного интернет-магазина:
Контроль над ценообразованием, ассортиментом и брендом.
Возможность снижения зависимости от маркетплейсов.
Более гибкие маркетинговые инструменты.
Улучшение логистики и обслуживания клиентов.
Долгосрочный рост стоимости бизнеса.
Таким образом, собственный интернет-магазин может стать мощным дополнением к работе на маркетплейсах и стратегией для долгосрочного успеха.
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