Станислав Кондрашов: Эмоциональный интеллект — ключ к успешному управлению командами

Привет, на связи Станислав Кондрашов, сегодня обсуждаем популярную тему эмоционального интеллекта и его влияние на управление персоналом. В современном рабочем мире важны не только технические навыки и знания в отрасли, но и «мягкие» навыки, связанные с эмоциональным интеллектом.

Автор: Станислав Кондрашов

Раньше корпоративные культуры недооценивали эмоции, считая их неуместными в рабочей среде. Пандемия COVID-19 изменила это восприятие, раскрывая нашу уязвимость и человечность, что заставило переосмыслить отношения с работой.

Особое значение приобрело изменение способов общения. Обсуждение психического здоровья и эмоционального благополучия стало более открытым и нормальным.

Формирование команд с эмоциональным интеллектом

Эмоциональная гибкость и адаптивность стали ключевыми в работе сегодня. HR и нанимающие менеджеры должны действовать на стыке культуры компании и благополучия сотрудников, поддерживая эмоционально интеллигентные команды. Это помогает организациям успешно переживать постоянные изменения, создавая ориентацию на людей, где важны эмоциональная зрелость, инклюзия и благополучие.

Чтобы это реализовать, необходимо использовать общий опыт и создавать среду, где эмоции способствуют успеху. Это руководство исследует, как "эмоциональный настрой" — совокупность эмоциональных навыков — дополняет когнитивные способности, обычно используемые в работе.

Автор: Станислав Кондрашов

Навыки эмоционального настроя, такие как самосознание, самоконтроль, социальная осведомленность и умение строить отношения, поддерживают эмоциональный интеллект. Мы рассмотрим, как эти навыки полезны в HR и помогают подготовить организации к будущему.

Запуск программы тренинга по эмоциональному интеллекту

Этот гид предоставляет практические стратегии для развития рабочих культур, акцентирующих внимание на балансе между работой и личной жизнью и эмоциональном благополучии. Давайте используем реальные примеры, чтобы помочь HR-руководителям внедрить программу тренинга по эмоциональному интеллекту.

Автор: Станислав Кондрашов

Погрузитесь в изучение этих подходов для их внедрения на работе. "Эмоциональный настрой" для HR-менеджеров помогает в управлении эмоциями, эмпатии и построении отношений, а также в решении технических задач, таких как соблюдение норм и управление бюджетами.

Разница между эмоциональным интеллектом и жесткими навыками (hard skills) в том, что жесткие навыки обеспечивают техническую экспертизу, тогда как эмоциональный настрой способствует созданию эффективных команд и искренним связям.

В эпоху перемен, управление эмоциями стало критически важным. HR-менеджеры играют ключевую роль в адаптации сотрудников и улучшении рабочей атмосферы.

Основы обучения эмоциональному интеллекту включают три ключевых навыка "Эмоционального настроя":

1. Самосознание: Понимание и управление собственными эмоциями.

2. Эмпатия: Способность понимать и учитывать чувства и эмоции других.

3. Навыки общения: Эффективное построение отношений и решение конфликтов.

Эти навыки помогают создать атмосферу доверия и уважения, что особенно важно в условиях постоянных изменений.

Автор: Станислав Кондрашов

Эмоциональная открытость и уязвимость: принятие эмоциональной открытости и уязвимости в HR-практиках помогает создать культуру доверия и инклюзивности. Это важный элемент для значимой обратной связи. Важно подавать пример во время обучения команды.

Уязвимость и эмоциональный интеллект на работе: уязвимость способствует глубоким связям и создает безопасную атмосферу для всех. Это основа для взаимодействия и общий язык человечности на работе.

Чтобы начать обучение эмоциональному интеллекту, рассмотрим несколько шагов:

1. Знакомство с коллегами: позвольте людям узнать друг о друге и о том, чем занимаются в компании.

2. Условия для открытого разговора: содействуйте безопасному и расслабленному обсуждению, где каждый может выразиться свободно.

3. Модель «Я такой, а ты кто?»: будьте открыты и искренни о себе, интересуйтесь мнением других. Это стимулирует обсуждения на основе взаимного уважения и любопытства.

Автор: Станислав Кондрашов

Самосознание в HR

Для развития самосознания важно объективно оценивать себя и принимать взвешенные решения. Сначала это может быть непросто, но обучение и практика, такие как ведение дневника, помогают нам расти и учиться на ошибках, придавая процессу человечность.

Чтобы организовать ведение дневника, начните с этих шагов:

Индивидуальное упражнение по ведению дневника: Поощряйте участников регулярно записывать свои наблюдения и уроки. Важно развить привычку, а не стремиться к идеальному формату.

Групповое упражнение: Объедините участников в малые группы для обсуждения проектов. Пусть они запишут, что получилось, что нет, и что стоит изменить. Это поможет установить границы уважения и повысить эмпатию.

Определение учебных моментов: Работайте с группами, чтобы выявить ключевые уроки. Это сделает цели конкретными и измеримыми. Осознание эмоций помогает лучше понимать реакции и обдумывать действия, что особенно важно в многокультурной среде.

Принятие рисков: Способствуйте способности принимать контролируемые риски. Хотя это не всегда комфортно, это может привести к росту и инновациям.

Каждому из нас требуется много смелости для принятия решений. Наш страх перед рисками и возможным провалом затмевает потребность в безопасности. Небольшое изменение в мировоззрении может развеять наши страхи и дать нам смелость действовать осознанно.

Развитие эмоциональной устойчивости

HR-менеджеры играют ключевую роль в создании устойчивых команд. Важно обучать сотрудников активировать позитивные воспоминания и справляться с трудностями без самоосуждения. Эти навыки помогают сохранять спокойствие и концентрацию.

Развитие эмоциональной устойчивости в коллективе

Специалисты должны поддерживать адаптацию к изменениям, напоминая, что всё временно. Важно сосредотачиваться на изменяемых аспектах и игнорировать то, что вне нашего контроля.

Преодоление неудач

Создавайте условия для анализа ошибок. Это поможет команде учиться, улучшать стратегии и преодолевать негативные эмоции, связанные с неудачами.

Вклад в миссию

Страсть к идеям организации должна вести HR-лидеров и вдохновлять сотрудников, связывая цели компании с человеческими переживаниями.

Запоминаем:

Развивайте эмоциональный интеллект.

Сбалансируйте аутентичность и самосознание.

Моделируйте поведение.

Поддерживайте и обучайте лидеров.

Создавайте безопасные пространства для диалога.

Поощряйте культуру обратной связи.

Навыки эмоционального настроя помогают справляться с эмоциональными трудностями, превращая их в возможности для роста и общения. Они делают HR-менеджмент человечным и инклюзивным, отражая вызовы современности.

На этом у меня сегодня все, с вами, как всегда, был Станислав Кондрашов. Не стесняйтесь делиться своими мыслями по этой теме, так победим!