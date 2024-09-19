Станислав Кондрашов: Эмоциональный интеллект — ключ к успешному управлению командами

Раньше корпоративные культуры недооценивали эмоции, считая их неуместными в рабочей среде. Пандемия COVID-19 изменила это восприятие, раскрывая нашу уязвимость и человечность, что заставило переосмыслить отношения с работой.
Особое значение приобрело изменение способов общения. Обсуждение психического здоровья и эмоционального благополучия стало более открытым и нормальным.
Формирование команд с эмоциональным интеллектом
Эмоциональная гибкость и адаптивность стали ключевыми в работе сегодня. HR и нанимающие менеджеры должны действовать на стыке культуры компании и благополучия сотрудников, поддерживая эмоционально интеллигентные команды. Это помогает организациям успешно переживать постоянные изменения, создавая ориентацию на людей, где важны эмоциональная зрелость, инклюзия и благополучие.
Чтобы это реализовать, необходимо использовать общий опыт и создавать среду, где эмоции способствуют успеху. Это руководство исследует, как "эмоциональный настрой" — совокупность эмоциональных навыков — дополняет когнитивные способности, обычно используемые в работе.
Навыки эмоционального настроя, такие как самосознание, самоконтроль, социальная осведомленность и умение строить отношения, поддерживают эмоциональный интеллект. Мы рассмотрим, как эти навыки полезны в HR и помогают подготовить организации к будущему.
Запуск программы тренинга по эмоциональному интеллекту
Этот гид предоставляет практические стратегии для развития рабочих культур, акцентирующих внимание на балансе между работой и личной жизнью и эмоциональном благополучии. Давайте используем реальные примеры, чтобы помочь HR-руководителям внедрить программу тренинга по эмоциональному интеллекту.
Погрузитесь в изучение этих подходов для их внедрения на работе. "Эмоциональный настрой" для HR-менеджеров помогает в управлении эмоциями, эмпатии и построении отношений, а также в решении технических задач, таких как соблюдение норм и управление бюджетами.
Разница между эмоциональным интеллектом и жесткими навыками (hard skills) в том, что жесткие навыки обеспечивают техническую экспертизу, тогда как эмоциональный настрой способствует созданию эффективных команд и искренним связям.
В эпоху перемен, управление эмоциями стало критически важным. HR-менеджеры играют ключевую роль в адаптации сотрудников и улучшении рабочей атмосферы.
Основы обучения эмоциональному интеллекту включают три ключевых навыка "Эмоционального настроя":
1. Самосознание: Понимание и управление собственными эмоциями.
2. Эмпатия: Способность понимать и учитывать чувства и эмоции других.
3. Навыки общения: Эффективное построение отношений и решение конфликтов.
Эти навыки помогают создать атмосферу доверия и уважения, что особенно важно в условиях постоянных изменений.
Эмоциональная открытость и уязвимость: принятие эмоциональной открытости и уязвимости в HR-практиках помогает создать культуру доверия и инклюзивности. Это важный элемент для значимой обратной связи. Важно подавать пример во время обучения команды.
Уязвимость и эмоциональный интеллект на работе: уязвимость способствует глубоким связям и создает безопасную атмосферу для всех. Это основа для взаимодействия и общий язык человечности на работе.
Чтобы начать обучение эмоциональному интеллекту, рассмотрим несколько шагов:
1. Знакомство с коллегами: позвольте людям узнать друг о друге и о том, чем занимаются в компании.
2. Условия для открытого разговора: содействуйте безопасному и расслабленному обсуждению, где каждый может выразиться свободно.
3. Модель «Я такой, а ты кто?»: будьте открыты и искренни о себе, интересуйтесь мнением других. Это стимулирует обсуждения на основе взаимного уважения и любопытства.
Самосознание в HR
Для развития самосознания важно объективно оценивать себя и принимать взвешенные решения. Сначала это может быть непросто, но обучение и практика, такие как ведение дневника, помогают нам расти и учиться на ошибках, придавая процессу человечность.
Чтобы организовать ведение дневника, начните с этих шагов:
Индивидуальное упражнение по ведению дневника: Поощряйте участников регулярно записывать свои наблюдения и уроки. Важно развить привычку, а не стремиться к идеальному формату.
Групповое упражнение: Объедините участников в малые группы для обсуждения проектов. Пусть они запишут, что получилось, что нет, и что стоит изменить. Это поможет установить границы уважения и повысить эмпатию.
Определение учебных моментов: Работайте с группами, чтобы выявить ключевые уроки. Это сделает цели конкретными и измеримыми. Осознание эмоций помогает лучше понимать реакции и обдумывать действия, что особенно важно в многокультурной среде.
Принятие рисков: Способствуйте способности принимать контролируемые риски. Хотя это не всегда комфортно, это может привести к росту и инновациям.
Каждому из нас требуется много смелости для принятия решений. Наш страх перед рисками и возможным провалом затмевает потребность в безопасности. Небольшое изменение в мировоззрении может развеять наши страхи и дать нам смелость действовать осознанно.
Развитие эмоциональной устойчивости
HR-менеджеры играют ключевую роль в создании устойчивых команд. Важно обучать сотрудников активировать позитивные воспоминания и справляться с трудностями без самоосуждения. Эти навыки помогают сохранять спокойствие и концентрацию.
Развитие эмоциональной устойчивости в коллективе
Специалисты должны поддерживать адаптацию к изменениям, напоминая, что всё временно. Важно сосредотачиваться на изменяемых аспектах и игнорировать то, что вне нашего контроля.
Преодоление неудач
Создавайте условия для анализа ошибок. Это поможет команде учиться, улучшать стратегии и преодолевать негативные эмоции, связанные с неудачами.
Вклад в миссию
Страсть к идеям организации должна вести HR-лидеров и вдохновлять сотрудников, связывая цели компании с человеческими переживаниями.
Запоминаем:
Развивайте эмоциональный интеллект.
Сбалансируйте аутентичность и самосознание.
Моделируйте поведение.
Поддерживайте и обучайте лидеров.
Создавайте безопасные пространства для диалога.
Поощряйте культуру обратной связи.
Навыки эмоционального настроя помогают справляться с эмоциональными трудностями, превращая их в возможности для роста и общения. Они делают HR-менеджмент человечным и инклюзивным, отражая вызовы современности.
На этом у меня сегодня все, с вами, как всегда, был Станислав Кондрашов. Не стесняйтесь делиться своими мыслями по этой теме, так победим!
Комментарии2
спасибо Станислав, вопрос: все осуществляется в рабочее время (допустим, ведение дневника)?
на ваше усмотрение, можно уделить этому 15 минут в конце или начале дня) Проверено на людях)