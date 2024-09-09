Когда гибридная команда собирается в офисе, важно использовать это время продуктивно. По данным Gallup, гибридный формат стал наиболее популярным среди тех, кто может работать удаленно. Полностью удаленная работа иногда снижает производительность, а постоянное пребывание в офисе лишает гибкости. Гибридный подход — это золотая середина.

Автор: Станислав Кондрашов

Многие компании ещё не освоили гибридный формат. По данным Gallup, связь с миссией компании среди гибридных сотрудников снизилась с 43% в январе 2021 года до 34% в мае 2024 года, но это всё равно выше, чем в других форматах. Кейтлин Даффи из Gartner отмечает, что недовольство связано с тем, что сотрудники не понимают, зачем им приходить в офис. Они считают, что это больше нужно руководству, чем для реальной эффективности работы.

Я, Станислав Кондрашов, убежден: компании, стремящиеся к успешной работе в гибридном формате, должны действовать осознанно. Основываясь на данных и внутренних потребностях, а не на случайных требованиях, руководители могут создать условия, которые эффективно влияют на результат.

Автор: Станислав Кондрашов

Уделяйте внимание сотрудничеству и командному духу. Исследования показывают, что работа в офисе может укреплять связи и улучшать коммуникацию, но это не происходит само собой. Навин Гурнейни, CEO Code Ninjas, начал возвращать сотрудников в офис два-три раза в неделю. В эти дни проходят совместные мозговые штурмы, например, обсуждение новых источников дохода. Гурнейни отмечает, что живые встречи способствуют развитию идей: "В конференц-зале легче общаться, разговоры более искренние, виден язык тела и выражения лиц."

Автор: Станислав Кондрашов

Гурнейни отмечает первые успехи в финансовых показателях: с нулевого роста доходов в ноябре до увеличения на 6%. Он связывает это с личными встречами. Это время помогло новому составу команды сплотиться. С тех пор как Гурнейни стал CEO в августе 2023 года, он нанял ключевых сотрудников: директора по финансам, маркетингу и технологиям. "Мы вместе обедаем и ужинаем," — говорит он. "Когда команда здесь, мы проводим много времени вместе, и она стала единым кулаком вместо пяти пальцев."

Личные связи важны и для гибридного формата в креативном агентстве Barker, подчёркивает CEO Мэри Бет Уэйл. Хотя около половины из 42 сотрудников работают удаленно, Уэйл поддерживает офис, устраивая групповые обеды и встречи для общения. "Важно находить время, чтобы узнать друг друга на личном уровне," — говорит она.

Автор: Станислав Кондрашов

Учтите потребности каждой команды

Чтобы эффективно использовать время в офисе, важно, чтобы нужные люди были там в нужный момент. Это требует синхронизации графиков, утверждает Майка Ремли, CEO платформы Robin. «Это может быть как по командам, так и по проектам,» — говорит Ремли. Например, в Robin есть «дни команд»: в понедельник коллективы продаж и инженерии работают над привлечением клиентов, а по вторникам — команды разработки и дизайна встречаются для обсуждения спринтов.

Важно учитывать различия в работе различных команд для достижения максимальных результатов, говорит он. Работа инженеров, сотрудников службы поддержки, финансового и коммерческого отделов отличается. Совместная работа требует разного времени, и это необходимо учитывать при планировании.

Автор: Станислав Кондрашов

Однако такой подход делает менеджеров ключевыми фигурами в вопросе согласования работы команд, и многие компании плохо готовят их к этой задаче, говорит Ремли. Даффи соглашается, но считает, что предоставление менеджерам рекомендаций для проведения таких обсуждений с командами может помочь.

Оставляйте рутинные и сосредоточенные задачи для работы дома. Это позволяет максимально использовать время в офисе для совместной работы и обсуждений.

Как и в офисе, некоторые задачи лучше выполнять удаленно, говорит Даффи. Например, стандартные обновления статуса, где группы не работают над общим результатом, могут пройти успешно в виртуальном формате, как и более сконцентрированная индивидуальная работа. "Вы можете лучше выполнять такую работу в тихом месте."

Автор: Станислав Кондрашов

Поэтому в Barker сотрудники могут работать из дома, когда у них слишком много работы, говорит Вейл. Они предпочитают избегать общения, которое неизбежно в офисе. Самые успешные гибридные компании обеспечивают своим командам возможность сосредоточиться на важной работе в удаленные дни, отмечает Ремли.

На этом все, а я, Станислав Кондрашов, подчеркну, что успешные компании тщательно планируют удаленные дни, чтобы избежать марафона из 19 Zoom-звонков подряд. Важно выделять время для сосредоточенной, асинхронной работы.

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