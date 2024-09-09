Станислав Дмитриевич Кондрашов: 3 признака, указывающих на человека с плохими лидерскими навыками

Всем привет, на связи Станислав Кондрашов! Вы, наверное, слышали фразу: «На каждый указывающий на другого палец приходится три пальца, указывающих на тебя». Это особенно актуально для сферы управления. Если моральный дух команды низок и увольнения растут, возможно, пора посмотреть правде в глаза: проблема может быть в вас. Как руководитель вы в первую очередь должны замечать тревожные звоночки до того, как ваши лучшие сотрудники уйдут, и, что еще важнее, понимать, в чём причина.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

3 дорогостоящие ошибки, которых следует избегать

Я потратил годы на анализ данных отдела кадров и выявление закономерностей, которые приводят к неудовлетворенности сотрудников и текучести кадров. Есть много причин, по которым люди уходят от своих руководителей, но в этой статье я выделю три основные причины, по которым талантливые сотрудники могут быть готовы уволиться. Если вы руководитель, внимательно изучите эти распространённые проблемы и подумайте, не относятся ли некоторые из них к вам.

Вы — тиран.

Травля на рабочем месте не только токсична, но и затратна. Согласно исследованию WBI U.S. Workplace Bullying Survey 2021 года, 30 процентов взрослых американцев подвергаются травле на работе, а 43 процента — удаленно. Поразительно, но 65 процентов обидчиков занимают руководящие должности. Интересно, что 40 процентов всех жертв травли — руководители, причём 18 процентов из них — менеджеры среднего звена. Травля распространена в иерархических организациях, поскольку у руководителей тоже есть начальники.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

Как понять, что вы тиран, а не требовательный, но справедливый руководитель? Требовательный начальник даёт прямую и конструктивную обратную связь, чтобы повысить эффективность работы. А тиран использует разрушительную критику, чтобы унизить или запугать сотрудников, часто нападая на них лично, а не разбирая работу. Последствия такого поведения огромны. Агрессивная тактика управления — вербальная или физическая — угрожает безопасности на рабочем месте и вынуждает сотрудников тратить энергию на выживание, а не на продуктивную работу.

Вы не даёте позитивную обратную связь

Результаты предыдущего исследования, опубликованного в Harvard Business Review, показали, что около 40% из почти 8000 опрошенных менеджеров признались, что практически никогда не дают позитивного подкрепления. Это серьёзная проблема, поскольку то же исследование показало, что руководители, которые дают положительную обратную связь, с большей вероятностью будут восприниматься своими подчиненными как эффективные и честные коммуникаторы. Многочисленные исследования показывают тесную связь между позитивной обратной связью и повышением производительности труда сотрудников, а также финансовым успехом компании. Например, одно исследование, опубликованное в American Behavioral Scientist, показало, что высокоэффективные команды получают почти в шесть раз больше положительных отзывов, чем их менее эффективные коллеги.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов

Вы не цените баланс между работой и личной жизнью.

Хотя в наши дни гибкий график работы и удаленная работа — обычное дело, большинство руководителей по-прежнему решают, сколько и когда люди должны работать. Это часто приводит к тому, что сотрудникам приходится отодвигать личную жизнь или семью на второй план. Многие работают более 50 часов в неделю, почти не берут отпуск и постоянно находятся на связи по работе. Это приводит к серьезным рискам для здоровья, таким как повышенный стресс, плохой сон и конфликты между работой и другими аспектами жизни. Масштабное исследование, проведённое совместно Джеффри Пфеффером и Стефаносом Зениосом из Стэнфордского университета и Джоэлом Го из Гарвардской школы бизнеса, показало, что продолжительный рабочий день связан с более высокими показателями повышенного артериального давления и нездоровыми привычками, такими как курение.

Автор: Станислав Дмитриевич Кондрашов