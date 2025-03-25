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Артем Перехода
Дробление бизнеса

ФНС пояснил процедуру отказа от дробления бизнеса для применения амнистии

ФНС России выпустило письмо от 21.03.2025 "О переходе на общую систему налогообложения с УСН в целях добровольного отказа от дробления бизнеса".

В целом, в письме излагаются положения, которые зафиксированы в методических рекомендациях по амнистии, выпущенных ФНС ранее.

Однако, есть и интересные моменты🤔

Например, ФНС перечисляет способы, отказа от УСН для применения амнистии по дроблению бизнеса:

1. представить уведомление об отказе от применения УСН, согласно п. 6 ст. 346.13 НК РФ, в установленный срок (тут все понятно);

2. не представляя уведомление об отказе от УСН, предоставить налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций и в такой декларации, начиная с первого отчетного периода и до конца налогового периода заполнять Лист 02 и в его приложения следующим образом.

В реквизите «Признак налогоплательщика (код)» указывается «01».

В реквизите «Номер документа» в первом знакоместе проставляется «0», а после знака «/» указываются «99999».

3. не представляя уведомление об отказе от применения УСН, представить налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций (без указания в ней кодов, указанных в пункте 2 настоящего письма) с приложением к ней пояснительной записки с указанием, что данная декларация представлена в целях реализации добровольного отказа от дробления бизнеса, предусмотренного положениями статьи 6 Федерального закона № 176-ФЗ.

Понятно, что в отсутствие четкой процедуры ФНС придумывает различные способы побудить бизнес к обелению.

И если первый способ в целом понятен и урегулирован законом на будущие периоды, то остальные два можно считать изобретением ФНС, чтобы обелиться здесь и сейчас.

Ведь 25 год тоже как-то обелить надо, чтобы попасть под амнистию. А подавать уведомление об отказе уже поздно.

Один только вопрос, а что делать с НДС?🤔 ФНС как-то этот момент в письме не разъяснила.

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Артем Перехода

Артем Перехода

Юрист в Your Right

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