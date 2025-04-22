Суд признал «безнравственным» сделку с «бумажным» НДС и взыскал сумму сделки в бюджет

Разбираем новый судебный кейс и, по всей видимости, новый тренд в борьбе с незаконными вычетами НДС.

Арбитражный суд Ульяновской области признал недействительным сделку по иску Прокуратуры, осуществленную в рамках схемы с «бумажным НДС» (Дело № А72-13241/2024). Суд признал такую сделку противоречащую основам правопорядка и нравственности и взыскал все исполненное по сделке в бюджет государства.

Что это означает?

Государство придумало новый способ борьбы с уклонением от уплаты НДС - доначислить не только неуплаченные налоги, пени и штрафы, но и забрать все, что было предметом сделок, то есть ту сумма денежных средств, которая была перечислена спорным контрагентам.

Сделки со спорными контрагентами признаются ничтожными, поскольку осуществлены в обход законно установленной обязанности уплаты налогов;

Такой инструмент борьбы фактически является конфискацией имущества, поскольку позволяет забрать не только не уплаченные налоги в бюджет, а в разы больше.

Более того, это не единичный случай - например, вот еще одно дело.

Будем далее наблюдать превратиться ли это в новый тренд или ограничится все единичными случаями. А возможно и ВС РФ выскажет свою позицию по этому поводу.

Борьба с “бумажным” НДС становится все более жесткой, а последствия для бизнеса все более непредсказуемы.

Как минимизировать налоговые риски? Как инспектор выявляет «бумажный» НДС? И что делать, если к вам уже предъявили подобные претензии? Разбрем в этот чт в прямом эфире у меня в тг-канале. Подписывайтесь.