Артем Перехода
Налоговые изменения 2026

Патент все? Версия 2.0. Розница лишается право на патентную систему налогообложения

Законопроект № 1026190-8 не только ограничил лимиты для уплаты НДС на УСН, но и практически «убил» патентную систему налогообложения.

Какие основные изменения, указанные в законопроекте, касаются патентной системы налогообложения?

1) Отмена патентной системы налогообложения для розничной торговли и транспортных услуг (п. 83 законопроекта);

2) Снижение лимита по выручке для применения патентной системы налогообложения с 60 млн. руб. до 10 млн. руб. (п. 84 законопроекта).

Как вам такие новости? Налоговая “донастройка” продолжается…

👇 О том, как законно снижать не только налоговые риски, но и налоговую нагрузку, пишу у себя в тг-канале.

