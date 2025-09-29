Патент все? Версия 2.0. Розница лишается право на патентную систему налогообложения

Законопроект № 1026190-8 не только ограничил лимиты для уплаты НДС на УСН, но и практически «убил» патентную систему налогообложения.

Какие основные изменения, указанные в законопроекте, касаются патентной системы налогообложения?

1) Отмена патентной системы налогообложения для розничной торговли и транспортных услуг (п. 83 законопроекта);

2) Снижение лимита по выручке для применения патентной системы налогообложения с 60 млн. руб. до 10 млн. руб. (п. 84 законопроекта).

Как вам такие новости? Налоговая “донастройка” продолжается…

