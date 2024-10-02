Зверь намного коварнее, чем субсидиарная ответственность, о котором многие забывают

Страх перед привлечением к субсидиарной ответственности затмевает ее более опасного коллегу...

Субсидиарная ответственность является очень популярной темой в юридических и бизнес кругах.

Интернет-пространство наполнено множеством юридических статей, мнений, советов, связанных с вопросами субсидиарной ответственности.

Однако другой вид ответственности в банкротстве практически не упоминается при разборе рисков банкротства компании.

Так, помимо привлечения к субсидиарной ответственности, с контролирующего лица могут быть взысканы убытки (ст. 61.20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Важно понимать, что, независимо от того, каким образом при обращении в суд заявитель поименовал вид ответственности и на какие нормы права он сослался, суд самостоятельно квалифицирует предъявленное требование - в качестве требования о привлечении к субсидиарной ответственности или в качестве требования о взыскании убытков.

До недавнего времени считалось, что субсидиарная ответственность и убытки по сути дублируют друг друга и различаются лишь тем, что при субсидиарке действия привели к банкротству, а при убытках не привели к банкротству компании-должника.

Но актуальная судебная практика выработала следующие различия между убытками и субсидиаркой (Определение Верховного суда РФ, № 306-ЭС20-15413 (3) от 28 сентября 2023 г. по делу № А57-12609/2017; Постановление АС Северо-Западного округа от 25.08.2023 г. по делу № А05-1391/2021):

Механизм привлечения к субсидиарной ответственности и механизм взыскания убытков имеют разную правовую природу;

Взыскание убытков и привлечение к субсидиарной ответственности не являются тождественными видами ответственности;

Механизм привлечения к субсидиарной ответственности направлен на погашение требований Кредиторов, тогда как взыскание убытков производится в интересах самого Должника.

Цена иска о взыскании убытков не ограничена размером требований кредиторов (в отличие от субсидиарки, которая ограничена размером требований кредиторов). Она определяется по правилам статей 15, 393 ГК РФ и равна сумме всех убытков, причиненных контролирующим лицом подконтрольной организации.

Привлечение к субсидиарной ответственности/отказ в привлечении субсидиарной ответственности не исключает возможность взыскания убытков.

Таким образом, можно выделить следующие черты убытков контролирующих должника лиц, которые делают этот вид ответственности более опасным по сравнению с субсидиарной ответственностью:

! Размер убытков не ограничен размером реестра требований кредиторов и может быть больше такого размера. !! Отказ в привлечении к субсидиарной ответственности не отменяет возможность взыскания с контролирующих должника лиц убытков за те же действия, по которым в привлечении к субсидиарной ответственности было отказано. !!! При взыскании убытков заявителю не нужно доказывать тот факт, что действия виновных лиц привели к банкротству компании-должника, а также иные презумпции закона о банкротстве - что делает круг применения этого вида ответственности более широким, чем при субсидиарной ответственности. !!!! Убытки, так же как и долги по субсидиарке, не списываются в личном банкротстве контролирующего должника лица.

Со своей стороны в качестве совета настоятельно рекомендую внимательно отслеживать отдельные обособленные споры о взыскании убытков и не расслабляться при отказе в привлечении к субсидиарной ответственности.