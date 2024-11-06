ТОП 10 изменений, о которых должен знать каждый бухгалтер

Согласно прежней редакции Закона № 176-ФЗ вычет по "входному" НДС со стоимости приобретенных или ввезенных в 2024 году товаров, работ и услуг могли получить только те организации и ИП, которые применяли в 2024 году УСН с объектом «Доходы - Расходы» и не списали эти товары, работы и услуги в расходы.

Согласно новой редакции вычет также могут получить и те "упрощенцы", которые применяли в 2024 году УСН с объектом «Доходы» и не использовали в тот период эти товары, работы и услуги.