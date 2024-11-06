ТОП 10 изменений, о которых должен знать каждый бухгалтер

1. Отменили счета-фактуры для освобожденных от НДС "упрощенцев"
Налогоплательщикам на УСН, освобожденным от НДС по ст. 145 НК РФ с 2025 года, не придется выставлять счета-фактуры с пометкой «Без НДС». Обязанность по счетам-фактурам «Без НДС» останется только у компаний и ИП на общем режиме, которые получили освобождение от НДС (п. 5 ст. 168 НК РФ в будущей редакции).
Упрощенцам с освобождением от НДС также не потребуется вести книгу продаж, так как регистрировать в книге продаж будет нечего.
2. Ввели новые вычеты по НДС для упрощенцев
Согласно прежней редакции Закона № 176-ФЗ вычет по "входному" НДС со стоимости приобретенных или ввезенных в 2024 году товаров, работ и услуг могли получить только те организации и ИП, которые применяли в 2024 году УСН с объектом «Доходы - Расходы» и не списали эти товары, работы и услуги в расходы.
Согласно новой редакции вычет также могут получить и те "упрощенцы", которые применяли в 2024 году УСН с объектом «Доходы» и не использовали в тот период эти товары, работы и услуги.
Также вычет можно будет получить со стоимости ОС и НМА, если в 2024 году не ввели их в эксплуатацию и не приняли к учету соответственно.
3. Не будут индексировать лимиты по УСН на 2025 год
Коэффициент-дефлятор на 2025 год равен 1.
Работать в 2025 году смогут компании и ИП, у которых доход не превысил 450 млн. руб. (абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
Организации смогут перейти на УСН с 2025 года, если доход за 9 месяцев 2024 года не превысит 337,5 млн руб.
ИП смогут перейти на УСН без ограничений по доходам.
В общем случае перейти на упрощенную систему налогоплательщики вправе не ранее чем через один год после того, как утратили право на спецрежим (ч. 11 ст. 8 Закона № 176-ФЗ, п. 7 ст. 346.13 НК РФ).
4. Изменили порядок принудительного перехода с УСН на ОСН
Если компания или ИП превысят лимиты для УСН, то утратят право на "упрощенку" с первого числа месяца, в котором допустили превышение.
По действующим в 2024 году правилам налогоплательщики теряют право на УСН и автоматически переходят на ОСН с начала квартала, в котором нарушили условие (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
Таким образом, чтобы избежать пеней при переходе на ОСНО, потребуется заплатить ежемесячные налоги в течение месяца «слёта», а не квартала, как было установлено ранее.
5. При переезде в новый регион придется платить налог по УСН по ставке прежнего места регистрации
При переезде в новый регион компании и ИП на упрощенке будут в течение трех лет платить налог по ставке прежнего места регистрации, если на новом месте регистрации ставка налога оказалась ниже (п. 2 ст. 346.21 НК РФ в новой редакции).
Для тех, кто уже переехал или только собирается сменить адрес и переехать в новый регион в 2024 году, переходных правил не ввели. Если ничего не поменяется, эти упрощенцы будут считать налог по УСН за 2024 год по прежним правилам, то есть по ставке нового региона.
Например.
У Ивана онлайн школа, применяет УСН с базой «доходы» 6%, он решил переехать в Удмуртию (регион, где действует льготная ставка по УСН) и вести бизнес там.
При переезде Иван ничего не выигрывает в плане налогообложения, поскольку на него распространяются новые правила и его доходы будут облагаться по ставке 6% в течении 3 налоговых периодов.
6. Ввели новые запрещенные расходы для упрощенцев
Законодатели добавили новые исключения в перечень расходов для УСН (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). С 2025 года в расходы "упрощенцы" не смогут включать уплаченный туристический налог (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ в будущей редакции).
Согласно действующей редакции подпункта 22 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ в расходы при "упрощенке" вы включаете все уплаченные налоги, кроме налога по УСН и НДС.
7. АУСН распространили на все регионы
С 2025 года на АУСН можно будет работать во всех регионах.
Но! автоматизированную упрощенку должен ввести субъект своим законом (ст. 1 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
8. Добавили ограничения для ИП на патенте
С 2025 года не смогут применять ПСН ИП, чьи доходы в 2024 году оказались выше 60 млн руб. Законодатели внесли поправки в подпункт 1 пункта 6 статьи 346.45 НК РФ.
При этом с лимитом сравниваются доходы по УСН и патенту.
Например:
Елена владелец онлайн-школы, заработала в 2024 году 100 млн. Она поквартально оформляла патент в 2024 году.
В июле 2024 года ее доход с начала года составил 61 млн. руб. произошло превышение лимита для применения патента.
Соответственно, до июля 2024 у нее был патент, с 01 июля 2024 (с месяца превышения) она должна платила УСН 6%.
Согласно новым поправкам в НК РФ, с 1 января 2025 она будет платить УСН+НДС. Патент использовать нельзя.
9. Ввели новый порядок расчета пеней для организаций
Законодатели добавили новый пункт 5.1 в статью 75 НК РФ:
За первые 30 дней просрочки пени будут начислять по 1/300 ставки Центробанка,
За период с 31-го по 90-й дни просрочки — по 1/150 ставки
А с 91-го дня просрочки уже опять по 1/300 ставки Центробанка.
Разберём на примере.
Срок уплаты НДС за IV квартал — 28 января 2025 года.
Сумма — 200 000 руб. Если организация перечислит налог с опозданием 5 мая 2025 года, то период просрочки составит 97 дня.
Предположим, что ключевая ставка в этот период будет составлять 19%.
1. 200 000₽ 30 дн. 1/300 * 19% =3 800
2. 200 000 ₽ 60 дн. 1/150 * 19% = 15 200
3. 200 000 ₽ 7 дн. 1/300 * 19% = 886,67
4. 3 800 + 15 200 + 886,67 = 19 886,67
За период просрочки компания должна будет заплатить пени в размере 19 886,67 руб.
Обращаю Ваше внимание! При этом пени не будут начислять, если на едином налоговом счете есть положительный остаток, не зарезервированный для уплаты других налогов.
В 2024 году действует временное правило — независимо от длительности просрочки пени рассчитывают исходя из 1/300 ставки ЦБ.
10. Повысили лимиты по страховым взносам для малого бизнеса
Для компаний и ИП из реестра МСП сохранили пониженный тариф 15%, но скорректировали порядок их применения.
В 2025 году по пониженному тарифу 15 процентов вы станете начислять взносы с выплат, которые превышают 1,5 МРОТ. А с выплат в пределах МРОТ начислите взносы по общему тарифу 30 процентов.
Кстати, МРОТ с 2025 года также увеличится на 16,5% — до 22 440 руб. (Федеральный закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ).
Комментарии3
Лайк. Оксана, спасибо! )
Прекрасный обзор изменений! Спасибо!
и вишенка на торте - НДФЛ 🙈