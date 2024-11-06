Системные требования от ФНС в сторону селлеров, по доплате налогов

Эти позиции рассмотрены в письмах ФНС, Минфина и судами — в одном случае доходы селлера признаются на дату получения оплаты от покупателя маркетплейсом. В другом случае — на дату, когда селлер получит на расчетный счет выплату от маркетплейса. Первая позиция поддерживается ФНС.

С точки зрения законодательства позиция ФНС вероятнее всего корректная — товар принадлежит селлеру, а значит при реализации товара (переходе права собственности к покупателю), датой получения дохода селлера будет считаться дата, когда маркетплейс получил деньги от покупателя на свой расчетный счет.

Противоречия у бухгалтеров, ФНС, Минфина и судов возникают при трактовании 1 абзаца пункта 1 статьи 346.17 НК РФ: “В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод)”

ФНС трактует этот пункт в лоб — пользователь оплатил товар на маркетплейсе 30 декабря? Значит деньги зачислились на р/с маркетплейса 30 декабря. Значит селлер получил доход 30 декабря.

Минфин и некоторые суды трактуют этот пункт иначе, дополняя его, что средства должны поступить конкретно на расчетный счет селлера.

При этом Минфин и суды поддерживают, как первую формулировку, так и вторую:)

В случае моего клиента я провела анализ выручки за 2023 по правилам налоговой, но не получили цифры, которые соответствуют цифрам налоговой.