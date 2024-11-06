Системные требования от ФНС в сторону селлеров, по доплате налогов

Например, по одному из клиентов пришло требование на доплату налога УСН порядка 70 тыс. рублей. Учётные данные по доходу и данные ФНС различаются примерно на 1 млн. выручки.
Разница небольшая, но есть прецеденты на рынке, где разница составляет 10 млн рублей, а потенциальная доплата составляет 500 тыс. рублей.
Если еще учесть пени, то сумма получается неприятная.
Предполагаемая проблема — дата признания доходов
Компании на УСН считают налоги кассовым методом (по деньгам на расчетном счете). Плюс маркетплейсы не сразу зачисляют выручку на расчетный счет селлера.
Поэтому возможна ситуация, когда товар продается 28 декабря, а селлер получил доход уже в январе. Компания учитывает доход в январе 2024 года, а ФНС учитывает этот доход в декабре 2023.
Поэтому со стороны ФНС получается завышенная выручка за 2023 год и доплата налога по УСН, а со стороны компании наоборот заниженная.
По дате признания дохода селлерами существуют 2 позиции
Эти позиции рассмотрены в письмах ФНС, Минфина и судами — в одном случае доходы селлера признаются на дату получения оплаты от покупателя маркетплейсом. В другом случае — на дату, когда селлер получит на расчетный счет выплату от маркетплейса. Первая позиция поддерживается ФНС.
С точки зрения законодательства позиция ФНС вероятнее всего корректная — товар принадлежит селлеру, а значит при реализации товара (переходе права собственности к покупателю), датой получения дохода селлера будет считаться дата, когда маркетплейс получил деньги от покупателя на свой расчетный счет.
Противоречия у бухгалтеров, ФНС, Минфина и судов возникают при трактовании 1 абзаца пункта 1 статьи 346.17 НК РФ:
“В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод)”
ФНС трактует этот пункт в лоб — пользователь оплатил товар на маркетплейсе 30 декабря? Значит деньги зачислились на р/с маркетплейса 30 декабря. Значит селлер получил доход 30 декабря.
Минфин и некоторые суды трактуют этот пункт иначе, дополняя его, что средства должны поступить конкретно на расчетный счет селлера.
При этом Минфин и суды поддерживают, как первую формулировку, так и вторую:)
В случае моего клиента я провела анализ выручки за 2023 по правилам налоговой, но не получили цифры, которые соответствуют цифрам налоговой.
Как еще одна гипотеза расхождений — налоговая некорректно учитывает возвраты
После того, как клиенту пришло требование от ФНС, были произведены детальные расчёты, согласно которым, ещё раз перепроверили всю выручку, корректно ли она отражена с учетом возвратов. Проверили корректность даты, учета дохода. Отправили в ответ на требование эти расчеты и отказались доплачивать налоги. А налоговая не стала изучать наши расчеты и просто назначила очную встречу на конец ноября.
В итоге в ноябре буду говорить с ФНС и защищать позицию клиента.
А у Вас были подобные запросы со стороны ФНС?
Комментарии2
Да, был такой запрос по итогам 2023 года. Сумма доплаты налога - 7 тыс руб., клиент принял решение доплатить. Но действительно, ни по выручке, ни по кассовому методу - мы не вышли на сумму ФНС.
Как мне сказали в моей налоговой, ФНС по крупнейшим налогоплательщикам запросила данные по всем селлерам за 2023 год (а именно ВБ и Озон), они предоставили все данные и их передали в региональные и районные ФНС для сверки. При расхождениях - посыпались требования. И какие данные передали площадки - ни ФНС, ни сама площадка не раскрывает...и бег по кругу, а ты внутри этого круга.
Теперь что делать, когда суммы доначисления значительно выше - непонятно. Напишите, пожалуйста, как сходили в инспекцию
Оксана, какие классные статьи! Как здорово, что вы к нам пришли, мы очень вам рады на Клерке!