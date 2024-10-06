Зарплата и НДФЛ 2025: главное, о чем должен знать каждый бухгалтер!

«Аванс» - зарплата за первую половину месяца
В Трудовом Кодексе нет понятия «аванс», есть зарплата за первую половину месяца и за вторую.
Обращаю Ваше внимание! «Аванс» не может быть выражен в процентном соотношении от оклада. Зарплата за первую половину месяца, должна быть пропорциональна отработанному времени. Если сотрудник не работал в это время, например из-за болезни, «аванс» ему не платят.
Вы можете установить «аванс» в фиксированной сумме, закон не запрещает, но Вам придется каждый раз проверять, соответствует ли он реально отработанному времени.
Срок выплаты зарплаты
Зарплату надо выдавать минимум дважды в месяц: с 16 числа по последнее число текущего месяца «аванс», с 1 по 15 число следующего месяца – зарплату за вторую половину месяца.
Точные даты пропишите в трудовом или коллективном договоре либо в положении об оплате труда.
Главное не нарушать промежуток в 15 дней.
Например, в трудовой договор включите следующую фразу, как образец:
Выплата заработной платы производится:
за первую половину месяца – не позднее 16 числа текущего месяца
за вторую половину месяца – не позднее 2 числа следующего месяца
Конкретные даты выплаты денег в трудовом договоре можно не прописывать, если они содержатся в ПВТР компании (ст. 136 ТК РФ).
В этом случае, в трудовом договоре достаточно сослаться на ПВТР и закрепить следующее.
Заработная плата Работнику выплачивается каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка.
За первую половину текущего месяца работнику выплачивается заработная плата в размере, рассчитанном исходя из отработанного им времени с 1-го по 15-е число текущего месяца.
Закрепление в ЛНА режима выплаты денег раз в месяц противозаконно. Никакие соглашения с работником или его письменные заявления не допускают выплату зарплаты раз в месяц.
Выплата заработной платы на карту
Способ выплаты заработной платы указывается в трудовом договоре или ЛНА. Если сотрудник хочет получать заработную плату на банковскую карту, он подает заявление с реквизитами карты удобного ему банка. Отказать ему, под предлогом того, что зарплатный проект у работодателя в другом банке, нельзя.
За ограничение в выборе банка предусмотрен административный штраф.
Выплата наличными заработной платы
Если в организации не предусмотрен порядок перевода зарплаты на банковские карты и работник не попросил об этом письменно, в заявлении, деньги выдают наличными.
Если работник не получил свою заработную плату в кассе организации, бухгалтеру необходимо в не полученную в срок зарплату депонировать.
Если в течение 3 лет работник, не обратится за депонированной зарплатой, её списывают как кредиторскую задолженность и признают доходом организации.
Оплата выходных и праздников
Согласно ТК РФ, труд в эти дни оплачивается в двойном размере. По согласованию с работником, оплата за эти дни может рассчитываться стандартным способом, но необходимо предоставить отгул, в счет отработанного праздника. Причем оклад за месяц, в котором сотрудник использует отгул, надо выплатить полностью.
При сменном графике эти правила применяют, когда смена выпала на нерабочий праздничный день. За смену в обычный выходной выдают обычную же зарплату.
Сдельщику за работу в праздник причитается двойная сдельная расценка, а если он берет отгул — одинарная.
Расчетный листок
Вместе с зарплатой за вторую половину месяца работники должны получить расчетный лист.
В соответствии с положениями ст. 136 ТК РФ работодатель обязан письменно информировать работника о том, каким образом рассчитана его заработная плата. А именно о том, как учтены при ее исчислении оклад, надбавки, различные удержания и прочие показатели.
Форму расчётного листка предприятие разрабатывает самостоятельно. Унифицированной и обязательной нет. Можно воспользоваться формой, которая есть в бухгалтерских программах.
Если с работниками налажен электронный кадровый документооборот, листок можно выслать на E-mail, если нет – выдать бумажный формат. Способ выдачи должен быть закреплен в трудовом договоре или в ЛНА.
НДФЛ с заработной платы
НДФЛ надо удержать с заработной платы за первую, и за вторую половину месяца.
По правилам, действующим в 2025 году налоговым агентам необходимо подавать в отношении НДФЛ два уведомления в месяц, причем второе носит обязательный характер.
В 2025 году действуют следующие правила подачи уведомлений:
с 1 по 22 число — до 25 числа того же месяца;
с 23 по 30/31 число — до 3 числа месяца, идущего вслед за расчетным;
с 23 по 31 декабря сроки сохраняются — документ надо отправить не позднее последнего рабочего дня в году.
В 2025 г. действует пятиступенчатая шкала ставок НДФЛ: 13, 15, 18, 20 и 22%.
Так, доходы полученные как заработная плата, с начала года, нарастающим итогом до 2,4 млн. руб. облагают по ставке 13%, свыше этой суммы и до 5 млн руб. – по 15%.
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