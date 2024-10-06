Зарплата и НДФЛ 2025: главное, о чем должен знать каждый бухгалтер!

Зарплату надо выдавать минимум дважды в месяц: с 16 числа по последнее число текущего месяца «аванс», с 1 по 15 число следующего месяца – зарплату за вторую половину месяца.

Точные даты пропишите в трудовом или коллективном договоре либо в положении об оплате труда.

Главное не нарушать промежуток в 15 дней.

Например, в трудовой договор включите следующую фразу, как образец: Выплата заработной платы производится: за первую половину месяца – не позднее 16 числа текущего месяца

за вторую половину месяца – не позднее 2 числа следующего месяца

Конкретные даты выплаты денег в трудовом договоре можно не прописывать, если они содержатся в ПВТР компании (ст. 136 ТК РФ).

В этом случае, в трудовом договоре достаточно сослаться на ПВТР и закрепить следующее.

Заработная плата Работнику выплачивается каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка. За первую половину текущего месяца работнику выплачивается заработная плата в размере, рассчитанном исходя из отработанного им времени с 1-го по 15-е число текущего месяца.

Закрепление в ЛНА режима выплаты денег раз в месяц противозаконно. Никакие соглашения с работником или его письменные заявления не допускают выплату зарплаты раз в месяц.