Опасные ошибки при составлении графика отпусков

Ошибка 1. Отсутствие графика отпусков
График отпусков должны утвердить все работодатели. Исключение – микропредприятия, заключившие с работниками типовые трудовые договоры. Максимальный штраф за отсутствие графика отпусков – 25 000 руб. для малых предприятий, 50 000 руб. – для остальных компаний.
В график вписывают всех работников, включая совместителей.
График обязателен для работодателя и работников, его нельзя изменить по инициативе одной из сторон.
Помните – есть определенные категории работников, у которых есть право на отпуск в удобное для них время.
Ошибка 2. Срок утверждения графика отпусков
График отпусков на 2025 г. нужно утвердить не позднее 17.12.2024.
Руководителю достаточно расписаться в поле «Утверждаю» графика, издавать отдельный приказ об этом не нужно.
Ошибка 3. Не верно определена продолжительность отпуска
Напоминаю!
Длина ежегодного отпуска большинства сотрудников – 28 календарных дней за рабочий год. Рассчитывать дни отпуска пропорционально отработанному времени закон не требует и сам работодатель не имеет права.
Новый сотрудник получает право на отпуск через 6 месяцев работы. Вы можете предоставить его как раньше, так и позже - закон разрешает.
Но, я не рекомендую так делать, потому что, если работник решит уволиться раньше, чем накопил дни отпуска, которые Вы ему предоставили, возникает проблема с ранее выплаченными отпускными. Удержать их не всегда предоставляется возможным. Поскольку начисления, ко дню увольнения, как правило значительно меньше по суммам, чем выплаченные ранее отпускные.
Ошибка 4. Не верно разделён на части обязательный отпуск
По согласованию с работником ежегодный отпуск можно делить на части, но одна из них должна быть минимум 14 дней
Остаток разрешено дробить, как угодно, даже по одному дню, главное – договориться об этом и зафиксировать в графике.
Обратите внимание!
Только на выходные дни предоставлять отпуск нельзя!
А вот начинаться ежегодный оплачиваемый отпуск с выходного дня может.
Ошибка 5. Неиспользованный отпуск
Неиспользованные ежегодные отпуска за прошлые периоды не сгорают, неважно, за сколько лет работы они накопились.
Работник должен их отгулять!
Отпуск за прошлые периоды можно включить в график отпусков, а можно предоставить и вне его по заявлению работника.
Если речь не идёт об увольнении, заменить накопившиеся дни основного отпуска денежной компенсацией нельзя!
Ошибка 6. Изменения графика
Если отпуск переноситься по каким то причинам, необходимо в график отпусков внести изменения.
Работник пишет заявление, в котором указывает новые даты, на его основание издается приказ о переносе отдыха, подписывается руководителем.
Чаще всего, забывают в графике отпусков указать реквизиты приказа и новую дату его начала. Приказ о внесении изменений в график издавать не нужно, только о переносе дней отпуска - не усложняйте себе жизнь!
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