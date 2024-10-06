Опасные ошибки при составлении графика отпусков

График отпусков должны утвердить все работодатели. Исключение – микропредприятия, заключившие с работниками типовые трудовые договоры. Максимальный штраф за отсутствие графика отпусков – 25 000 руб. для малых предприятий, 50 000 руб. – для остальных компаний.

В график вписывают всех работников, включая совместителей.

График обязателен для работодателя и работников, его нельзя изменить по инициативе одной из сторон.

Помните – есть определенные категории работников, у которых есть право на отпуск в удобное для них время.