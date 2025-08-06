КЕЙС: самозанятые — суд на стороне бизнеса

Суть спора
ООО УК «Территория Комфорта» заключало гражданско-правовые договоры с самозанятыми для ведения своей деятельности.
Налоговый орган квалифицировал выплаты физлицам (самозанятым) как выплаты в рамках трудовых отношений, что влекло доначисление НДФЛ и страховых взносов.
Позиция судов
1️⃣Взаимоотношения между управляющей компанией и физическими лицами, носили характер гражданско-правовых соглашений
2️⃣Характер выполняемых работ был эпизодическим и не предполагал регулярности взаимодействия. Исполнители осуществляли различные виды деятельности: уборку оконных конструкций, стрижку газонов, проведение покрасочных работ. При этом они действовали автономно, не следуя правилам внутреннего распорядка организации. Все необходимые инструменты и оборудование предоставлялись исполнителями самостоятельно, а график выполнения работ определялся ими по собственному усмотрению
3️⃣Все исполнители корректно исполнили свои налоговые обязательства, уплатив налог на профессиональный доход в установленном порядке
🔄Примечательно, что в штате управляющей компании присутствовали сотрудники, выполнявшие аналогичные обязанности. Однако их трудовая деятельность, система оплаты и рабочие графики существенно отличались от условий сотрудничества с самозанятыми исполнителями
Практическая значимость выводов
Данное решение имеет важное прикладное значение:
❗️Чётко обозначена необходимость правильного определения характера правоотношений при работе с самозанятыми лицами — это ключевой аспект для соблюдения законодательства
❗️Сформирован перечень существенных признаков, подтверждающих гражданско-правовой характер отношений:
- выполнение работ носит эпизодический, нерегулярный характер
- отсутствует контроль со стороны заказчика за процессом работы
- исполнители обеспечивают себя необходимым оборудованием
- сохраняется полная самостоятельность в выборе времени выполнения работ
Установлено, что совокупность следующих факторов служит надёжной защитой от возможной переквалификации отношений в трудовые:
ℹ️своевременная уплата налога на профессиональный доход
ℹ️надлежащее документальное оформление всех операций
ℹ️соблюдение установленного порядка взаимодействия
Соблюдение указанных критериев и наличие документального подтверждения уплаты НПД существенно укрепляет позицию организации в случае возникновения спорных ситуаций с контролирующими органами.
Дело А64-7696/2023
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