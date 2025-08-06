КЕЙС: самозанятые — суд на стороне бизнеса

Позиция судов

1️⃣Взаимоотношения между управляющей компанией и физическими лицами, носили характер гражданско-правовых соглашений

2️⃣Характер выполняемых работ был эпизодическим и не предполагал регулярности взаимодействия. Исполнители осуществляли различные виды деятельности: уборку оконных конструкций, стрижку газонов, проведение покрасочных работ. При этом они действовали автономно, не следуя правилам внутреннего распорядка организации. Все необходимые инструменты и оборудование предоставлялись исполнителями самостоятельно, а график выполнения работ определялся ими по собственному усмотрению

3️⃣Все исполнители корректно исполнили свои налоговые обязательства, уплатив налог на профессиональный доход в установленном порядке

🔄Примечательно, что в штате управляющей компании присутствовали сотрудники, выполнявшие аналогичные обязанности. Однако их трудовая деятельность, система оплаты и рабочие графики существенно отличались от условий сотрудничества с самозанятыми исполнителями