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Борис Родин
Самозанятые

КЕЙС: самозанятые — суд на стороне бизнеса

ООО УК «Территория Комфорта» заключало гражданско-правовые договоры с самозанятыми для ведения своей деятельности.  Налоговый орган квалифицировал выплаты физлицам (самозанятым) как выплаты в рамках трудовых отношений, что влекло доначисление НДФЛ и страховых взносов.

Суть спора

ООО УК «Территория Комфорта» заключало гражданско-правовые договоры с самозанятыми для ведения своей деятельности. 

Налоговый орган квалифицировал выплаты физлицам (самозанятым) как выплаты в рамках трудовых отношений, что влекло доначисление НДФЛ и страховых взносов.

Позиция судов

1️⃣Взаимоотношения между управляющей компанией и физическими лицами, носили характер гражданско-правовых соглашений

2️⃣Характер выполняемых работ был эпизодическим и не предполагал регулярности взаимодействия. Исполнители осуществляли различные виды деятельности: уборку оконных конструкций, стрижку газонов, проведение покрасочных работ. При этом они действовали автономно, не следуя правилам внутреннего распорядка организации. Все необходимые инструменты и оборудование предоставлялись исполнителями самостоятельно, а график выполнения работ определялся ими по собственному усмотрению

3️⃣Все исполнители корректно исполнили свои налоговые обязательства, уплатив налог на профессиональный доход в установленном порядке

🔄Примечательно, что в штате управляющей компании присутствовали сотрудники, выполнявшие аналогичные обязанности. Однако их трудовая деятельность, система оплаты и рабочие графики существенно отличались от условий сотрудничества с самозанятыми исполнителями

Практическая значимость выводов

Данное решение имеет важное прикладное значение:

❗️Чётко обозначена необходимость правильного определения характера правоотношений при работе с самозанятыми лицами — это ключевой аспект для соблюдения законодательства

❗️Сформирован перечень существенных признаков, подтверждающих гражданско-правовой характер отношений:

- выполнение работ носит эпизодический, нерегулярный характер

- отсутствует контроль со стороны заказчика за процессом работы

- исполнители обеспечивают себя необходимым оборудованием

- сохраняется полная самостоятельность в выборе времени выполнения работ

Установлено, что совокупность следующих факторов служит надёжной защитой от возможной переквалификации отношений в трудовые:

ℹ️своевременная уплата налога на профессиональный доход

ℹ️надлежащее документальное оформление всех операций

ℹ️соблюдение установленного порядка взаимодействия

Соблюдение указанных критериев и наличие документального подтверждения уплаты НПД существенно укрепляет позицию организации в случае возникновения спорных ситуаций с контролирующими органами.

Дело А64-7696/2023

Информации об авторе

Борис Родин

Борис Родин

Управляющий партнер в Адвокатское бюро LEGWEST group

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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