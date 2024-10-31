Зачем бизнесу RFM-анализ и как его провести

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Эта статья входит в нашу новую серию публикаций о пути бизнеса в России - от идеи до анализа. Предыдущие публикации:
Как проверить идею для бизнеса, чтобы не потерять деньги
Как выбрать и разработать бизнес-модель
Шаг 1: Подготовка данных
Соберите данные:
Выгрузите из вашей CRM или учётной системы базу клиентов с информацией о:
дате последней покупки (Recency);
частоте покупок (Frequency);
общей сумме покупок (Monetary).
Убедитесь, что данные включают контакты клиентов. Это пригодится для дальнейших рассылок.
Форматируйте таблицу:
Перенесите данные в Excel или Google Таблицы.
Проверьте корректность информации: убедитесь, что отсутствуют дубликаты или неверные значения.
Шаг 2: Определение шкалы
Выберите диапазоны:
Разделите данные по каждому параметру на три группы:
Recency (новизна): Недавно, среднее, давно.
Frequency (частота): Часто, средне, редко.
Monetary (деньги): Высокие траты, средние, низкие.
Например, если средний срок между покупками 30 дней, можно определить диапазоны:
До 15 дней — недавно;
16–30 дней — среднее;
Больше 30 дней — давно.
Оптимизируйте шкалу:
Если база клиентов большая и данные детализированы, используйте шкалу из 5 или более градаций. Это даст более точный результат.
Шаг 3: Присвоение оценок
Настройте формулы:
В таблице добавьте три новых столбца: R, F, M.
Напишите формулы, которые автоматически присвоят каждой записи оценку от 1 (низкий показатель) до 3 (высокий показатель) по каждому критерию.
Пример классификации:
Иванов — 332: последний раз покупал давно, делает заказы редко, но тратит много.
Петров — 223: недавно покупал, иногда заходит, но тратит мало.
Сидоров — 111: идеальный клиент, покупает часто, недавно и тратит много.
Шаг 4: Сегментация клиентов
Разделите клиентов на группы:
Сформируйте группы на основе комбинаций R, F, M-оценок:
Лучшие клиенты: 111, 112. Часто покупают, недавно совершали заказ, тратят много.
Постоянные клиенты: 121, 211. Средняя частота заказов, хорошие траты.
Спящие клиенты: 213, 312. Давно не покупали, но раньше тратили много.
Потерянные: 332, 333. Очень давно не покупали, редко заказывают.
Оптимизируйте группы:
Для больших баз данных можно создать дополнительные подгруппы. Например, выделить крупных, но неактивных клиентов отдельно от мелких и редко покупающих.
Шаг 5: Интерпретация результатов
Определите ключевых клиентов:
Сосредоточьтесь на клиентах с оценкой 111–112. Это 20% клиентов, которые приносят 80% прибыли. Им можно предлагать премиальное обслуживание и эксклюзивные бонусы.
Работайте с другими группами:
Клиенты с высокими показателями F и M, но низким R (например, 311): напомните о себе с помощью рассылки или специального предложения.
Клиенты с низкими показателями R и F (например, 331): оцените целесообразность работы с ними. Возможно, стоит сократить маркетинговые затраты на эту группу.
Шаг 6: Реализация выводов
Разработайте маркетинговые предложения:
Для лучших клиентов: программы лояльности, премиальные акции.
Для спящих клиентов: напоминания, скидки или специальные предложения.
Для потерянных клиентов: ненавязчивые рассылки с выгодными предложениями.
Персонализируйте маркетинг:
Используйте сегментацию для email-рассылок, SMS, таргетированной рекламы.
Мониторьте изменения:
Проводите RFM-анализ регулярно (каждые 3–6 месяцев), чтобы отслеживать, как поведение клиентов изменяется со временем.
Преимущества RFM-анализа
Оптимизация расходов: Вы сосредотачиваете усилия на наиболее прибыльных клиентах.
Увеличение доходов: Вы предлагаете правильные продукты правильной аудитории.
Персонализация: Вы отправляете релевантные предложения, что увеличивает конверсии.
Ограничения метода
Не подходит для редких покупок: Например, недвижимости или автомобилей.
Не учитывает сезонность: Продажи могут меняться в зависимости от времени года.
Требует данных: Полезен только для компаний с хорошо структурированной базой клиентов.
Итог
RFM-анализ — это простой, но мощный инструмент для анализа клиентской базы. Он позволяет выявить ключевых клиентов, сократить затраты на маркетинг и увеличить прибыль. Регулярное использование метода помогает адаптироваться к изменениям в поведении покупателей и оптимизировать бизнес-процессы.
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