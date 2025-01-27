Почему внимание к личности сотрудников помогает бизнесу расти

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Не только деньги, но и смыслы

Сегодня людям мало просто зарабатывать деньги. Они хотят работать в компании, которая создает что-то большее: ценность для общества, улучшает жизнь людей или даже меняет будущее. Люди ищут работу, которая откликается на их личные ценности. Например, кто-то хочет, чтобы мир стал здоровее, кто-то стремится создавать радость или совершенствовать технологии. Если в компании есть ценности, которые совпадают с желаниями сотрудников, они будут работать с полной отдачей. Люди хотят быть частью чего-то большего, а не просто выполнять задачи "с 9 до 18".

Коммуникации решают все

Один из первых вопросов, которые задают на собеседованиях: "Как у вас устроены отношения внутри компании?" Для кандидатов важно понимать, как с ними будут общаться, кто поможет адаптироваться и насколько "человечной" является среда. Вот на что люди обращают внимание: Есть ли наставники или поддержка в первый месяц работы?

Как общаются сотрудники между собой? Это партнерские отношения или авторитарные?

Поддерживает ли компания инициативу, готова ли слышать предложения? Если внутри коллектива царят доверие и поддержка, сотрудникам проще раскрывать свой потенциал. А вот токсичная атмосфера сразу отпугивает таланты.

Работа — это часть жизни, а не наоборот

Люди устали от подхода "живи, чтобы работать". Им важно совмещать профессиональные достижения с личными целями. Компаниям, которые готовы к такому подходу, удается привлечь по-настоящему эффективных специалистов. Например, одна HR-директор совмещает работу с декретом. Иногда она приезжает в офис, иногда работает из дома. Она четко выполняет задачи, соблюдает договоренности, и компания довольна результатом. Именно такой подход делает работу частью жизни, а не бесконечной рутиной.

Стресс? Нет, спасибо

Рабочая среда тоже играет огромную роль. Мелочи вроде уровня шума в офисе, неудобных переговорных или отсутствия зон для отдыха могут сильно подрывать моральный дух. Вот пример: на одном предприятии сотрудники жаловались, что в офисе невозможно говорить по телефону — слишком шумно. Руководитель отдела продаж был настолько измотан этим, что решил уйти. А ведь это можно было предотвратить, просто создав более комфортные условия. Компании, которые заботятся о своих сотрудниках, начинают внедрять программы антистресса: от комнат отдыха до оплачиваемых сессий с психологами. Ведь только счастливые и здоровые люди способны действительно вкладываться в работу.

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