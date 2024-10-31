Коммерческая Тайна
НДС

Как упрощенцам в 2025 году отражать НДС: полный разбор

С 1 января 2025 года, в соответствии с законом №176-ФЗ, компании на УСН с доходами выше 60 млн рублей становятся плательщиками НДС. Это серьезное изменение требует точного понимания правил расчета налога, особенностей его начисления и отражения в учете. Разберем все аспекты максимально подробно.

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1. Что такое НДС и как его считать

НДС — это косвенный налог, который продавец добавляет к стоимости своих товаров, работ или услуг, а покупатель оплачивает.

Формула расчета:
Сумма НДС = стоимость реализации × ставка НДС.

Как это работает:

  • НДС выделяется отдельной строкой в накладных, чеках, счетах-фактурах.

  • Цена товаров и услуг увеличивается на сумму налога.

Изменение договоров с покупателями

С 2025 года нужно пересмотреть текущие договоры.
Пример:

  • До 2025 года услуга стоила 10 000 рублей.

  • С учетом НДС 20% новая цена составит 12 000 рублей (включая НДС — 2 000 рублей).

2. Налоговые ставки для упрощенцев

В 2025 году упрощенцы могут выбрать один из двух вариантов расчета НДС:

Вариант 1: Классический

Вариант 2: Упрощенный

  • Ставки: 5% или 7% (без права на вычеты).

  • Ставка 7% применяется, если доход превышает 250 млн рублей.

Особенности упрощенного варианта:

  • Переход на классические ставки возможен только через три года.

  • При импорте товаров и работе как налогового агента НДС рассчитывается по стандартным ставкам 20% или 10%.

  • Экспорт облагается НДС по ставке 0% (статья 164 НК РФ).

3. Когда начисляется НДС

  • При реализации товаров, работ, услуг.

  • При получении предоплаты.

Пример:

  • Если компания получила предоплату, НДС рассчитывается сразу с этой суммы.

  • Если предоплата и отгрузка произошли в одном квартале, налог начисляется только при реализации.

4. Как вести учет НДС в бухгалтерии

В зависимости от выбранной ставки расчет и учет НДС имеют свои особенности.

Пример: Учет НДС для УСН «Доходы минус расходы»

Условия:

  • Товар продается за 10 000 рублей плюс НДС.

  • Предоплата: 50%.

  • Доход компании за год не превышает 250 млн рублей.

Вариант 1: НДС 20% (с вычетами)

  • НДС к уплате: 400 руб.

  • УСН к уплате: 300 руб.

Вариант 2: НДС 5% (без вычетов)

  • НДС к уплате: 500 руб.

  • УСН к уплате: 60 руб.

Вывод:
При ставке 5% общая налоговая нагрузка оказывается ниже.

5. Как выбрать вариант расчета НДС

  • Проанализируйте доходы и расходы. Если ваши расходы значительны, выгоднее использовать классический вариант со ставкой 20% и правом на вычеты.

  • Оцените объем доходов. Для небольших доходов ставка 5% может быть более выгодной.

  • Учтите специфику бизнеса. Например, если вы работаете с экспортом, ставка 0% дает преимущества.

Теперь вы знаете, как упрощенцам правильно учитывать НДС с 2025 года. Если остались вопросы, проконсультируйтесь с бухгалтером или налоговым экспертом, чтобы выбрать оптимальный вариант для вашего бизнеса!

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