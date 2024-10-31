Как упрощенцам в 2025 году отражать НДС: полный разбор

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и скачивайте!
1. Что такое НДС и как его считать
НДС — это косвенный налог, который продавец добавляет к стоимости своих товаров, работ или услуг, а покупатель оплачивает.
Формула расчета:
Сумма НДС = стоимость реализации × ставка НДС.
Как это работает:
НДС выделяется отдельной строкой в накладных, чеках, счетах-фактурах.
Цена товаров и услуг увеличивается на сумму налога.
Изменение договоров с покупателями
С 2025 года нужно пересмотреть текущие договоры.
Пример:
До 2025 года услуга стоила 10 000 рублей.
С учетом НДС 20% новая цена составит 12 000 рублей (включая НДС — 2 000 рублей).
2. Налоговые ставки для упрощенцев
В 2025 году упрощенцы могут выбрать один из двух вариантов расчета НДС:
Вариант 1: Классический
Ставки: 20%, 10% (для товаров из п. 2 статьи 164 НК РФ, например, продуктов питания, товаров для детей).
Право на вычет входящего НДС (по статьям 171–172 НК РФ).
Вариант 2: Упрощенный
Ставки: 5% или 7% (без права на вычеты).
Ставка 7% применяется, если доход превышает 250 млн рублей.
Особенности упрощенного варианта:
Переход на классические ставки возможен только через три года.
При импорте товаров и работе как налогового агента НДС рассчитывается по стандартным ставкам 20% или 10%.
Экспорт облагается НДС по ставке 0% (статья 164 НК РФ).
3. Когда начисляется НДС
При реализации товаров, работ, услуг.
При получении предоплаты.
Пример:
Если компания получила предоплату, НДС рассчитывается сразу с этой суммы.
Если предоплата и отгрузка произошли в одном квартале, налог начисляется только при реализации.
4. Как вести учет НДС в бухгалтерии
В зависимости от выбранной ставки расчет и учет НДС имеют свои особенности.
Пример: Учет НДС для УСН «Доходы минус расходы»
Условия:
Товар продается за 10 000 рублей плюс НДС.
Предоплата: 50%.
Доход компании за год не превышает 250 млн рублей.
Вариант 1: НДС 20% (с вычетами)
НДС к уплате: 400 руб.
УСН к уплате: 300 руб.
Вариант 2: НДС 5% (без вычетов)
НДС к уплате: 500 руб.
УСН к уплате: 60 руб.
Вывод:
При ставке 5% общая налоговая нагрузка оказывается ниже.
5. Как выбрать вариант расчета НДС
Проанализируйте доходы и расходы. Если ваши расходы значительны, выгоднее использовать классический вариант со ставкой 20% и правом на вычеты.
Оцените объем доходов. Для небольших доходов ставка 5% может быть более выгодной.
Учтите специфику бизнеса. Например, если вы работаете с экспортом, ставка 0% дает преимущества.
Теперь вы знаете, как упрощенцам правильно учитывать НДС с 2025 года. Если остались вопросы, проконсультируйтесь с бухгалтером или налоговым экспертом, чтобы выбрать оптимальный вариант для вашего бизнеса!
Начать дискуссию