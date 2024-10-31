Как селлерам на маркетплейсах работать с НДС в 2025 году: инструкция по новым правилам

Раньше компании и ИП на упрощенке автоматически освобождались от НДС. Теперь это правило сохраняется только для тех, чей доход не превышает 60 млн рублей в год.

Если доход выше, у продавца два варианта уплаты налога:

Первый вариант – стандартная ставка НДС (20% или 10%)

При этом можно применять вычеты входного НДС (например, по закупкам).

Второй вариант – льготные ставки НДС (5% или 7%)

Если доход до 250 млн рублей – ставка 5% без права на вычеты.

Если доход от 250 млн до 450 млн рублей – ставка 7% без права на вычеты.

Если доход выше 450 млн рублей – ставка 20%.

Пониженные ставки нельзя применять, если продавец ввозит товары в Россию (включая страны ЕАЭС) или если покупатель по сделке является налоговым агентом по НДС.