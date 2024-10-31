Как селлерам на маркетплейсах работать с НДС в 2025 году: инструкция по новым правилам

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и скачивайте!
1. Кто теперь должен платить НДС на УСН?
Раньше компании и ИП на упрощенке автоматически освобождались от НДС. Теперь это правило сохраняется только для тех, чей доход не превышает 60 млн рублей в год.
Если доход выше, у продавца два варианта уплаты налога:
Первый вариант – стандартная ставка НДС (20% или 10%)
При этом можно применять вычеты входного НДС (например, по закупкам).
Второй вариант – льготные ставки НДС (5% или 7%)
Если доход до 250 млн рублей – ставка 5% без права на вычеты.
Если доход от 250 млн до 450 млн рублей – ставка 7% без права на вычеты.
Если доход выше 450 млн рублей – ставка 20%.
Пониженные ставки нельзя применять, если продавец ввозит товары в Россию (включая страны ЕАЭС) или если покупатель по сделке является налоговым агентом по НДС.
2. Как настроить учет в 2025 году?
Чтобы не нарушить новые требования, важно правильно оформить учет и документы.
Продавцу необходимо:
Настроить профиль на маркетплейсе. Если продавец становится плательщиком НДС, в настройках профиля нужно указать «ИП с НДС».
Прописать ставку НДС в карточках товаров. Если выбрана схема с пониженными ставками, указываются 5% или 7%. Если выбрана стандартная схема – 10% или 20%, в зависимости от категории товара.
Вести книгу продаж, где фиксируются все счета-фактуры по НДС, вне зависимости от ставки, реализация товаров и начисленный НДС. Операции отражаются по сводному отчету маркетплейса за квартал (месяц).
Вести книгу покупок (если работает по стандартным ставкам 10% и 20%). В ней фиксируются счета-фактуры от поставщиков, чтобы учитывать входной НДС.
При возврате товаров покупателями вносить запись с кодом операции 17.
Сдавать декларации по НДС исключительно в электронном формате через оператора ЭДО.
Маркетплейсы часто делают пересчеты, корректировки и возвраты. Эти данные также должны быть отражены в книге продаж и книге покупок.
3. Компенсации от маркетплейсов за скидки: нужно ли платить НДС?
Когда маркетплейс возмещает продавцу скидки, предоставленные покупателям, эта сумма включается в налогооблагаемую базу по НДС.
Согласно статье 162 НК РФ, такие компенсации рассматриваются как часть дохода от реализации товаров.
При получении компенсации за скидки селлер обязан начислять НДС на эту сумму.
Налог рассчитывается по формуле:
Компенсация * 20/120 (если применяется ставка 20%)
Если маркетплейс компенсировал 1000 рублей, то сумма НДС составит 166,67 рублей.
Документы оформляются с помощью универсального передаточного документа (УПД). Некоторые маркетплейсы пока не предоставляют его вовремя, но со временем этот вопрос будет решен.
Некоторые маркетплейсы временно применяют ставку НДС 20% ко всем операциям, вне зависимости от реальной ставки. В дальнейшем этот процесс будет скорректирован.
4. Что делать прямо сейчас, чтобы не потерять деньги?
Проверить доход за 2024 год. Если он превысил 60 млн рублей, в 2025 году придется платить НДС.
Выбрать систему налогообложения. Будет ли использоваться стандартная ставка с вычетами или пониженная ставка без вычетов.
Настроить учет на маркетплейсах. Внести НДС в карточки товаров и указать правильный статус «ИП с НДС».
Подключить электронный документооборот (ТКС), так как без него нельзя сдавать декларацию по НДС.
Проконсультироваться с бухгалтером, чтобы правильно внедрить новые правила и избежать штрафов.
Выводы
С 2025 года селлеры с доходом выше 60 млн рублей теряют автоматическое освобождение от НДС и должны выбрать одну из доступных схем налогообложения.
Компенсации от маркетплейсов за скидки облагаются НДС.
Все селлеры, работающие с НДС, обязаны вести книги продаж и покупок, а также сдавать декларации только в электронном виде.
Чтобы избежать штрафов, важно своевременно разобраться с документами, выбрать оптимальную налоговую схему и настроить правильный учет.
Начать дискуссию