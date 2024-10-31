НДС на УСН в 2025 году: какую стратегию выбрать, чтобы бизнес выжил

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Для компаний на УСН появились специальные ставки НДС: 5% и 7%. Они заменяют привычные 20% и 10% и напрямую влияют на стоимость товаров и услуг.

5% — применяется при доходе до 250 миллионов рублей.

7% — с дохода от 250 до 450 миллионов рублей.

20% — если оборот превысил 450 миллионов рублей.

Если ваш доход за 2024 год не превысил 60 миллионов рублей, вы освобождаетесь от уплаты НДС в 2025 году. В этом случае не нужно выставлять счета-фактуры, подавать декларации или уведомлять налоговую.