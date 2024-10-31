НДС на УСН в 2025 году: какую стратегию выбрать, чтобы бизнес выжил

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Какие ставки применять?
Для компаний на УСН появились специальные ставки НДС: 5% и 7%. Они заменяют привычные 20% и 10% и напрямую влияют на стоимость товаров и услуг.
5% — применяется при доходе до 250 миллионов рублей.
7% — с дохода от 250 до 450 миллионов рублей.
20% — если оборот превысил 450 миллионов рублей.
Если ваш доход за 2024 год не превысил 60 миллионов рублей, вы освобождаетесь от уплаты НДС в 2025 году. В этом случае не нужно выставлять счета-фактуры, подавать декларации или уведомлять налоговую.
Что делать бизнесу, чтобы избежать проблем?
Проверьте свою отчетность. Важно убедиться, что все налоговые декларации за 2024 год поданы корректно. Это позволит вам точно определить, нужно ли платить НДС в 2025 году.
Обновите цены на товары и услуги. Поскольку теперь на вашу продукцию начисляется НДС, важно пересчитать стоимость, чтобы не уйти в убыток.
Следите за кассовыми операциями. Если вы принимаете безналичные платежи или работаете через маркетплейсы, убедитесь, что система учета корректно фиксирует ставки НДС.
Грамотно оформляйте счета-фактуры. В 2025 году ошибки в документах могут привести к проблемам с налоговой, поэтому стоит пересмотреть процессы учета.
Используйте льготы. Новые ставки НДС дают определенные возможности для налогового планирования. Ознакомьтесь с методическими рекомендациями налоговой, чтобы не переплачивать лишнего.
Как превратить новые правила в выгоду?
Да, изменения в законодательстве могут казаться сложными, но это еще и возможность оптимизировать налоговую нагрузку. Предприниматели, которые заранее подготовились к нововведениям, смогут избежать лишних расходов и минимизировать налоговые риски.
Чтобы эффективно работать с НДС и не терять деньги на налогах, воспользуйтесь проверенными инструментами. Один из самых надежных способов – оптимизация НДС через покупку кассовых чеков в нашем сервисе. Это законный и удобный вариант подтвердить расходы и снизить налоговую нагрузку.
Не переплачивайте налоговой больше, чем нужно – пишите нам, и мы поможем найти лучшее решение для вашего бизнеса!
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