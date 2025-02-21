Юридические риски для бизнеса в 2025 году: к чему готовиться и как избежать проблем

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Юридические споры . Бизнес начинает активнее судиться, чтобы взыскать долги и защитить свои интересы.

Оптимизация затрат . Компании пересматривают расходы, ужесточают условия работы с подрядчиками, а иногда и массово сокращают сотрудников.

Рост неплатежей со стороны контрагентов . В III квартале 2024 года 37% компаний уже столкнулись с этим (вместо привычных 20–22% в 2021–2024 годах).

В 2025 году бизнесу придется адаптироваться к новым экономическим условиям. Среди основных проблем:

1. Контрагенты стали хуже платить – что делать?

Платежная дисциплина падает, и компании все чаще настаивают на авансовых расчетах. Это помогает избежать кассовых разрывов.

✅ Что делать?

Пересмотреть шаблоны договоров, добавить условия об авансах и сроках расчетов.

Внимательно анализировать условия отсрочки платежей. Если вам предлагают 60-дневную отсрочку вместо 30, обязательно прописывайте санкции за просрочку.

Включать в договор механизмы обеспечения обязательств – залог, поручительство.

2. Волна банкротств: как защитить себя и свой бизнес?

Высокие кредиты, замедление спроса и долги – все это приводит к росту числа банкротств.

✅ Если ваша компания на грани:

Проведите аудит финансового состояния.

Обсудите с кредиторами возможность реструктуризации.

Проверьте сделки за последние 3 года, чтобы избежать претензий по «фиктивности».

Оцените риски ответственности бенефициаров.

✅ Если банкротится ваш контрагент:

Следите за судебными делами контрагента.

Проверяйте статус компании в реестре банкротств.

Включайте в сделки механизмы защиты – залог и поручительство.

3. Массовые увольнения и трудовые споры

В нестабильные времена бизнес сокращает персонал, но иногда делает это неправильно, что приводит к судебным разбирательствам.

✅ Как уволить без рисков?

Оформлять все юридически грамотно, соблюдать нормы ТК РФ.

Предоставлять работнику возможность объясниться.

Фиксировать все нарушения, если увольнение происходит по инициативе работодателя.

Учитывать, что суд чаще встает на сторону работника, если процедура увольнения нарушена.

4. Увеличение числа судебных споров

Закредитованные компании рискуют чаще. Из-за нехватки средств бизнес не выполняет обязательства, что приводит к росту судебных разбирательств.

✅ Как защитить себя?