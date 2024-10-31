Самозапрет на кредиты с 1 марта 2025 года: как защитить себя от мошенников и случайных долгов

Раньше мошенники могли оформить кредит или займ на ваше имя, используя украденные паспортные данные или доступ к Госуслугам. Теперь это становится намного сложнее.

С 1 марта 2025 года можно официально запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) выдавать вам кредиты. Эта информация будет вноситься в бюро кредитных историй (БКИ), и при любой попытке оформить на вас займ банк увидит запрет и обязан будет отказать.

Основание: Федеральный закон от 26.02.2024 № 31-ФЗ.

Самозапрет работает как для банков, так и для МФО. Это означает, что никакие потребительские кредиты и займы (включая быстрые кредиты в интернете) на вас без вашего ведома оформить больше не смогут.