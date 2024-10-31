Самозапрет на кредиты с 1 марта 2025 года: как защитить себя от мошенников и случайных долгов

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Что такое самозапрет на кредиты и зачем он нужен
Раньше мошенники могли оформить кредит или займ на ваше имя, используя украденные паспортные данные или доступ к Госуслугам. Теперь это становится намного сложнее.
С 1 марта 2025 года можно официально запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) выдавать вам кредиты. Эта информация будет вноситься в бюро кредитных историй (БКИ), и при любой попытке оформить на вас займ банк увидит запрет и обязан будет отказать.
Основание: Федеральный закон от 26.02.2024 № 31-ФЗ.
Самозапрет работает как для банков, так и для МФО. Это означает, что никакие потребительские кредиты и займы (включая быстрые кредиты в интернете) на вас без вашего ведома оформить больше не смогут.
Какие бывают виды самозапрета
Можно выбрать полный или частичный запрет.
✅ Полный самозапрет – банки и МФО вообще не смогут выдать вам никакие кредиты и займы.
✅ Частичный самозапрет – можно выбрать, какие кредиты запрещены:
Все кредиты и займы, выданные любым способом (в офисе или онлайн).
Только кредиты и займы, оформленные дистанционно (чтобы нельзя было взять онлайн-кредит без личного визита в банк).
Только кредиты, выдаваемые банками.
Только кредиты, выдаваемые МФО.
При частичном запрете банки и МФО обязаны соблюдать установленные вами условия.
На какие кредиты самозапрет НЕ распространяется
Есть несколько исключений, на которые самозапрет не действует:
Ипотека (в том числе военная).
Автокредиты.
Образовательные кредиты с господдержкой.
Эти кредиты можно будет оформить даже при установленном запрете.
Как действует самозапрет
Перед выдачей кредита банк или МФО обязаны проверить, есть ли у вас запрет.
Запрос в бюро кредитных историй (БКИ) должен делаться не ранее, чем за 30 дней до оформления кредита.
Если самозапрет установлен – банк обязан отказать в кредите.
Банк должен уведомить вас, что он отказал в выдаче кредита из-за самозапрета, не позднее следующего рабочего дня.
Если банк все-таки выдал кредит, несмотря на установленный запрет – вы не должны его возвращать.
Все обязательства ложатся на сам банк или МФО (ч.6 ст.13 ФЗ № 353-ФЗ «О потребительском кредите»).
Как оформить самозапрет на кредиты
📌 Подать заявление можно через МФЦ или на Госуслугах.
Банки не могут устанавливать самозапрет – они просто обязаны его соблюдать.
📌 Что указываем в заявлении:
ФИО, дату рождения, паспортные данные.
ИНН (если есть).
Дата и время подачи заявления.
Какие кредиты запрещены (можно выбрать полный или частичный запрет).
📌 Основание: Форма заявления утверждена указанием Банка России от 27.06.2024 № 6777-У.
Когда самозапрет вступает в силу
Если заявление подано до 22:00 (МСК) – запрет вступает в силу в этот же день.
Если после 22:00 – он начнет действовать со следующего дня.
Как снять самозапрет
Если вдруг вы захотите снова взять кредит, его можно отменить в любой момент.
📌 Подать заявление можно через МФЦ или Госуслуги.
📌 Основание: Приложение № 2 к указанию Банка России от 27.06.2024 № 6777-У.
📌 После обработки заявления банки и МФО снова смогут выдавать вам кредиты.
⏳ Когда самозапрет снимается:
Если заявление подано до 22:00 (МСК) – запрет снимут в этот же день.
Если после 22:00 – снятие произойдет со следующего дня.
❗️ Можно включать и отключать самозапрет сколько угодно раз – никаких ограничений нет.
Сколько это стоит?
💰 Бесплатно.
Подать заявление на установление и снятие самозапрета можно сколько угодно раз.
Бюро кредитных историй не могут брать за это деньги (ч.1 ст. 5.1 ФЗ № 218-ФЗ).
Что делать, если вам отказали в кредите, но вы не устанавливали самозапрет?
Проверьте свою кредитную историю через Госуслуги или бюро кредитных историй.
Возможно, кто-то оформил запрет от вашего имени – такое тоже бывает.
Если так – сразу же подавайте заявление на снятие запрета через Госуслуги или МФЦ.
Вывод
📌 Самозапрет – это мощный инструмент защиты, который полностью исключает оформление мошеннических кредитов.
📌 Можно установить полный или частичный запрет – например, оставить возможность брать кредиты только в офисе банка.
📌 Если банк выдал кредит, несмотря на запрет – вы ничего не должны.
📌 Оформить и снять самозапрет можно бесплатно, через Госуслуги или МФЦ.
📌 Включать и отключать запрет можно сколько угодно раз.
Теперь взять кредит на ваше имя без вашего ведома станет практически невозможно.
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