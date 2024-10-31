Коммерческая Тайна
Кредитование

Самозапрет на кредиты с 1 марта 2025 года: как защитить себя от мошенников и случайных долгов

С 1 марта 2025 года у всех россиян появится возможность полностью заблокировать возможность оформления на себя кредитов и займов. Это новый инструмент защиты, который поможет бороться с кредитным мошенничеством и защитит тех, кто не хочет рисковать. Разбираем, как работает самозапрет на кредиты, какие есть нюансы и как его установить.

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Что такое самозапрет на кредиты и зачем он нужен

Раньше мошенники могли оформить кредит или займ на ваше имя, используя украденные паспортные данные или доступ к Госуслугам. Теперь это становится намного сложнее.

С 1 марта 2025 года можно официально запретить банкам и микрофинансовым организациям (МФО) выдавать вам кредиты. Эта информация будет вноситься в бюро кредитных историй (БКИ), и при любой попытке оформить на вас займ банк увидит запрет и обязан будет отказать.

Основание: Федеральный закон от 26.02.2024 № 31-ФЗ.

Самозапрет работает как для банков, так и для МФО. Это означает, что никакие потребительские кредиты и займы (включая быстрые кредиты в интернете) на вас без вашего ведома оформить больше не смогут.

Какие бывают виды самозапрета

Можно выбрать полный или частичный запрет.

Полный самозапрет – банки и МФО вообще не смогут выдать вам никакие кредиты и займы.

Частичный самозапрет – можно выбрать, какие кредиты запрещены:

  • Все кредиты и займы, выданные любым способом (в офисе или онлайн).

  • Только кредиты и займы, оформленные дистанционно (чтобы нельзя было взять онлайн-кредит без личного визита в банк).

  • Только кредиты, выдаваемые банками.

  • Только кредиты, выдаваемые МФО.

При частичном запрете банки и МФО обязаны соблюдать установленные вами условия.

На какие кредиты самозапрет НЕ распространяется

Есть несколько исключений, на которые самозапрет не действует:

  • Ипотека (в том числе военная).

  • Автокредиты.

  • Образовательные кредиты с господдержкой.

Эти кредиты можно будет оформить даже при установленном запрете.

Как действует самозапрет

  • Перед выдачей кредита банк или МФО обязаны проверить, есть ли у вас запрет.

  • Запрос в бюро кредитных историй (БКИ) должен делаться не ранее, чем за 30 дней до оформления кредита.

  • Если самозапрет установлен – банк обязан отказать в кредите.

  • Банк должен уведомить вас, что он отказал в выдаче кредита из-за самозапрета, не позднее следующего рабочего дня.

Если банк все-таки выдал кредит, несмотря на установленный запрет – вы не должны его возвращать.
Все обязательства ложатся на сам банк или МФО (ч.6 ст.13 ФЗ № 353-ФЗ «О потребительском кредите»).

Как оформить самозапрет на кредиты

📌 Подать заявление можно через МФЦ или на Госуслугах.
Банки не могут устанавливать самозапрет – они просто обязаны его соблюдать.

📌 Что указываем в заявлении:

  • ФИО, дату рождения, паспортные данные.

  • ИНН (если есть).

  • Дата и время подачи заявления.

  • Какие кредиты запрещены (можно выбрать полный или частичный запрет).

📌 Основание: Форма заявления утверждена указанием Банка России от 27.06.2024 № 6777-У.

Когда самозапрет вступает в силу

  • Если заявление подано до 22:00 (МСК)запрет вступает в силу в этот же день.

  • Если после 22:00он начнет действовать со следующего дня.

Как снять самозапрет

Если вдруг вы захотите снова взять кредит, его можно отменить в любой момент.

📌 Подать заявление можно через МФЦ или Госуслуги.
📌 Основание: Приложение № 2 к указанию Банка России от 27.06.2024 № 6777-У.
📌 После обработки заявления банки и МФО снова смогут выдавать вам кредиты.

Когда самозапрет снимается:

  • Если заявление подано до 22:00 (МСК)запрет снимут в этот же день.

  • Если после 22:00снятие произойдет со следующего дня.

❗️ Можно включать и отключать самозапрет сколько угодно раз – никаких ограничений нет.

Сколько это стоит?

💰 Бесплатно.

  • Подать заявление на установление и снятие самозапрета можно сколько угодно раз.

  • Бюро кредитных историй не могут брать за это деньги (ч.1 ст. 5.1 ФЗ № 218-ФЗ).

Что делать, если вам отказали в кредите, но вы не устанавливали самозапрет?

  • Проверьте свою кредитную историю через Госуслуги или бюро кредитных историй.

  • Возможно, кто-то оформил запрет от вашего имени – такое тоже бывает.

  • Если так – сразу же подавайте заявление на снятие запрета через Госуслуги или МФЦ.

Вывод

📌 Самозапрет – это мощный инструмент защиты, который полностью исключает оформление мошеннических кредитов.
📌 Можно установить полный или частичный запрет – например, оставить возможность брать кредиты только в офисе банка.
📌 Если банк выдал кредит, несмотря на запрет – вы ничего не должны.
📌 Оформить и снять самозапрет можно бесплатно, через Госуслуги или МФЦ.
📌 Включать и отключать запрет можно сколько угодно раз.

Теперь взять кредит на ваше имя без вашего ведома станет практически невозможно.

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