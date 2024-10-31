Допрос в налоговой: что делать и как реагировать

Что это значит?

Вас вызывают как свидетеля или участника налоговой проверки, чтобы задать вопросы о вашей компании, контрагентах или финансовых операциях.

Как получают повестку?

Лично в руки (обычно через почту).

По юридическому адресу компании.

Иногда могут позвонить или написать в мессенджере, но официальный вызов – только в бумажном виде.

Что делать?

Проверьте, кто подписал повестку. Документ должен быть с печатью и подписью налогового инспектора.

Уточните причину вызова. Можно позвонить в налоговую и спросить, в каком деле вас хотят допросить.

Запишите дату, время и адрес налоговой. Если не можете прийти – отправьте письменное заявление с просьбой перенести допрос.

Важно: Если не прийти без уважительной причины, налоговая может наложить штраф (до 1 000 рублей) или вызвать повторно.