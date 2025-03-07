Что изменилось в налоговых проверках в 2025 году: что важно знать бизнесу

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Чтобы избежать проблем, разберемся в ключевых изменениях.
1. Камеральные проверки: сроки и новые нюансы
Камеральная проверка — это проверка налоговой отчетности без выезда инспекторов в компанию. В 2025 году сроки изменились:
Стандартный срок — 2 месяца, если в декларации нет противоречий и компания считается «низкорисковой».
Продленный срок — 3 месяца, если налоговики находят расхождения в данных.
Отдельные случаи:
Декларации по НДС для иностранных компаний проверяются 6 месяцев.
Заявления на налоговые вычеты — 30 дней (но могут растянуть до 3 месяцев).
Если декларация вообще не подана — налоговая автоматически запускает проверку.
Что изменилось?
Теперь налоговая уделяет особое внимание НДС. Если у вас есть расхождения в расчетах или аномальные налоговые вычеты — ждите дополнительных проверок и запросов документов.
2. Выездные проверки: кого проверят в первую очередь?
Выездные проверки по-прежнему остаются самым жестким методом контроля. Они проводятся в отношении компаний, которые налоговая считает «рисковыми».
Как налоговики выбирают, кого проверять?
Перед проверкой ФНС проводит предпроверочный анализ. Инспекторы изучают:
Ваши налоговые отчеты, декларации, счета-фактуры.
Движение денег по счетам.
Соответствие налоговой нагрузки отраслевым показателям.
Есть ли у вас убытки более двух лет подряд.
Не дробите ли вы бизнес (если у вас несколько юрлиц, работающих по одной схеме).
Как проходит проверка?
Подготовка: инспекция собирает все данные о компании, анализирует ее контрагентов, смотрит на финансовые потоки.
Визит в офис: налоговики могут запросить документы, провести инвентаризацию, допросить сотрудников и клиентов.
Выемка документов: если налоговая заподозрит махинации, она может изъять документы и даже провести сплошную инвентаризацию.
Что изменилось?
Если налоговики не ознакомили вас с доказательствами, можно оспорить их в суде.
Часть компаний все еще защищена мораторием на проверки (например, IT-компании до марта 2025 года).
3. Встречные проверки: теперь отвечать нужно быстрее
ФНС может запросить у вас документы по сделкам с контрагентами.
Что изменилось?
Срок предоставления документов сокращен до 10 рабочих дней.
За нарушение сроков — штраф 200 рублей за каждый документ.
В требовании налоговики обязаны ссылаться на ст. 93.1 НК РФ. Если ссылки нет — требование можно оспорить.
4. Особый контроль: дробление бизнеса и налоговая миграция
Дробление бизнеса
Если у вас несколько юрлиц, работающих по одной схеме, налоговая теперь будет анализировать:
Не распределяются ли доходы искусственно между разными компаниями?
Не связаны ли компании родственными связями?
Не ведут ли они деятельность в одном офисе и с одним персоналом?
Налоговая миграция
Частая смена региона регистрации компании теперь автоматически привлекает внимание ФНС.
Если инспекция заподозрит фиктивный переезд — она может отказать в регистрации компании.
5. Льготы для IT-компаний
До марта 2025 года аккредитованные IT-компании защищены от выездных проверок. Но камеральные проверки для них никто не отменял.
Выводы: как не попасть под удар налоговой в 2025 году?
Следите за декларациями. Любая ошибка — повод для проверки.
Не дробите бизнес искусственно. Если у вас несколько юрлиц, убедитесь, что у них есть реальная бизнес-логика.
Готовьтесь к запросам документов. Теперь у вас будет всего 10 рабочих дней, чтобы ответить налоговой.
Не меняйте регион регистрации без серьезных оснований. ФНС внимательно следит за «налоговыми туристами».
Заранее консультируйтесь с юристами. Ошибки в налогах обходятся дорого.
В 2025 году налоговая продолжает закручивать гайки. Но если соблюдать правила — можно работать спокойно.
Сроки проведения камеральных проверок в 2025 году
Проверяемые декларации (расчеты), документы
Сроки проведения проверки
Продление срока проверки
Исчисление срока
Все налоговые декларации (расчеты), кроме деклараций по НДС
3 месяца
не предусмотрено
со дня представления декларации (расчета)
Налоговые декларации по НДС, представленные иностранным лицом (до 01.07.2024 - иностранной организацией), состоящим на учете в налоговом органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ
6 месяцев
не предусмотрено
-
Налоговые декларации по НДС, представленные иными лицами
2 месяца
может быть продлен до 3-х месяцев
-
Заявление о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке, указанное в п. 2 ст. 221.1 НК РФ
30 календарных дней
может быть продлен до 3-х месяцев
со дня представления заявления
Если налоговая декларация (расчет) не представлена в установленный срок:
- налогоплательщиком - контролирующим лицом организации, признаваемым таковым в соответствии с главой 3.4 НК РФ
3 месяца
не предусмотрено
со дня истечения установленного срока представления декларации
- иностранным лицом (до 01.07.2024 - иностранной организацией), подлежащим постановке на учет в налоговом органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ
6 месяцев
не предусмотрено
-
Если налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в соответствии с пп. 2 п. 1 и п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ
3 месяца
не предусмотрено
со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам
(с 01.01.2025) В отношении лиц, указанных в п. 2 ст. 80 НК РФ, представивших единую (упрощенную) налоговую декларацию
3 месяца
не предусмотрено
- за налоговые периоды истекшего календарного года - начиная с 1 февраля следующего календарного года;
- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации организации - за истекшие налоговые периоды текущего календарного года - со дня, следующего за днем внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что организация находится в процессе реорганизации или ликвидации
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