Коммерческая Тайна
Налоговые проверки

Что изменилось в налоговых проверках в 2025 году: что важно знать бизнесу

С 1 января 2025 года налоговые проверки стали еще жестче: сократились сроки, изменились процедуры, а контроль за бизнесом усилился. Теперь налоговики могут мгновенно сверять данные с контрагентами, проверять подозрительные сделки и вызывать компании «на ковер» за малейшие расхождения. Особенно под удар попали схемы дробления бизнеса и налоговая миграция.

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Чтобы избежать проблем, разберемся в ключевых изменениях.

1. Камеральные проверки: сроки и новые нюансы

Камеральная проверка — это проверка налоговой отчетности без выезда инспекторов в компанию. В 2025 году сроки изменились:

  • Стандартный срок — 2 месяца, если в декларации нет противоречий и компания считается «низкорисковой».

  • Продленный срок — 3 месяца, если налоговики находят расхождения в данных.

  • Отдельные случаи:

    • Декларации по НДС для иностранных компаний проверяются 6 месяцев.

    • Заявления на налоговые вычеты — 30 дней (но могут растянуть до 3 месяцев).

    • Если декларация вообще не подана — налоговая автоматически запускает проверку.

Что изменилось?
Теперь налоговая уделяет особое внимание НДС. Если у вас есть расхождения в расчетах или аномальные налоговые вычеты — ждите дополнительных проверок и запросов документов.

2. Выездные проверки: кого проверят в первую очередь?

Выездные проверки по-прежнему остаются самым жестким методом контроля. Они проводятся в отношении компаний, которые налоговая считает «рисковыми».

Как налоговики выбирают, кого проверять?

Перед проверкой ФНС проводит предпроверочный анализ. Инспекторы изучают:

  • Ваши налоговые отчеты, декларации, счета-фактуры.

  • Движение денег по счетам.

  • Соответствие налоговой нагрузки отраслевым показателям.

  • Есть ли у вас убытки более двух лет подряд.

  • Не дробите ли вы бизнес (если у вас несколько юрлиц, работающих по одной схеме).

Как проходит проверка?

  • Подготовка: инспекция собирает все данные о компании, анализирует ее контрагентов, смотрит на финансовые потоки.

  • Визит в офис: налоговики могут запросить документы, провести инвентаризацию, допросить сотрудников и клиентов.

  • Выемка документов: если налоговая заподозрит махинации, она может изъять документы и даже провести сплошную инвентаризацию.

Что изменилось?

  • Если налоговики не ознакомили вас с доказательствами, можно оспорить их в суде.

  • Часть компаний все еще защищена мораторием на проверки (например, IT-компании до марта 2025 года).

3. Встречные проверки: теперь отвечать нужно быстрее

ФНС может запросить у вас документы по сделкам с контрагентами.

Что изменилось?

  • Срок предоставления документов сокращен до 10 рабочих дней.

  • За нарушение сроков — штраф 200 рублей за каждый документ.

  • В требовании налоговики обязаны ссылаться на ст. 93.1 НК РФ. Если ссылки нет — требование можно оспорить.

4. Особый контроль: дробление бизнеса и налоговая миграция

Дробление бизнеса

Если у вас несколько юрлиц, работающих по одной схеме, налоговая теперь будет анализировать:

  • Не распределяются ли доходы искусственно между разными компаниями?

  • Не связаны ли компании родственными связями?

  • Не ведут ли они деятельность в одном офисе и с одним персоналом?

Налоговая миграция

Частая смена региона регистрации компании теперь автоматически привлекает внимание ФНС.

  • Если инспекция заподозрит фиктивный переезд — она может отказать в регистрации компании.

5. Льготы для IT-компаний

До марта 2025 года аккредитованные IT-компании защищены от выездных проверок. Но камеральные проверки для них никто не отменял.

Выводы: как не попасть под удар налоговой в 2025 году?

  1. Следите за декларациями. Любая ошибка — повод для проверки.

  2. Не дробите бизнес искусственно. Если у вас несколько юрлиц, убедитесь, что у них есть реальная бизнес-логика.

  3. Готовьтесь к запросам документов. Теперь у вас будет всего 10 рабочих дней, чтобы ответить налоговой.

  4. Не меняйте регион регистрации без серьезных оснований. ФНС внимательно следит за «налоговыми туристами».

  5. Заранее консультируйтесь с юристами. Ошибки в налогах обходятся дорого.

В 2025 году налоговая продолжает закручивать гайки. Но если соблюдать правила — можно работать спокойно.

Сроки проведения камеральных проверок в 2025 году

Проверяемые декларации (расчеты), документы

Сроки проведения проверки

Продление срока проверки

Исчисление срока

Все налоговые декларации (расчеты), кроме деклараций по НДС

3 месяца

не предусмотрено

со дня представления декларации (расчета)

Налоговые декларации по НДС, представленные иностранным лицом (до 01.07.2024 - иностранной организацией), состоящим на учете в налоговом органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ

6 месяцев

не предусмотрено

-

Налоговые декларации по НДС, представленные иными лицами

2 месяца

может быть продлен до 3-х месяцев

-

Заявление о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке, указанное в п. 2 ст. 221.1 НК РФ

30 календарных дней

может быть продлен до 3-х месяцев

со дня представления заявления

Если налоговая декларация (расчет) не представлена в установленный срок:

- налогоплательщиком - контролирующим лицом организации, признаваемым таковым в соответствии с главой 3.4 НК РФ

3 месяца

не предусмотрено

со дня истечения установленного срока представления декларации

- иностранным лицом (до 01.07.2024 - иностранной организацией), подлежащим постановке на учет в налоговом органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ

6 месяцев

не предусмотрено

-

Если налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в соответствии с пп. 2 п. 1 и п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ

3 месяца

не предусмотрено

со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам

(с 01.01.2025) В отношении лиц, указанных в п. 2 ст. 80 НК РФ, представивших единую (упрощенную) налоговую декларацию

3 месяца

не предусмотрено

- за налоговые периоды истекшего календарного года - начиная с 1 февраля следующего календарного года;

- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации организации - за истекшие налоговые периоды текущего календарного года - со дня, следующего за днем внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что организация находится в процессе реорганизации или ликвидации

Информации об авторе

Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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