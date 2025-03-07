Что изменилось в налоговых проверках в 2025 году: что важно знать бизнесу

Все налоговые декларации (расчеты), кроме деклараций по НДС

Налоговые декларации по НДС, представленные иностранным лицом (до 01.07.2024 - иностранной организацией), состоящим на учете в налоговом органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ

может быть продлен до 3-х месяцев

может быть продлен до 3-х месяцев

Заявление о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке, указанное в п. 2 ст. 221.1 НК РФ

Если налоговая декларация (расчет) не представлена в установленный срок:

- иностранным лицом (до 01.07.2024 - иностранной организацией), подлежащим постановке на учет в налоговом органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ

со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога по соответствующим доходам

Если налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества, не представлена в соответствии с пп. 2 п. 1 и п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ

(с 01.01.2025) В отношении лиц, указанных в п. 2 ст. 80 НК РФ, представивших единую (упрощенную) налоговую декларацию

3 месяца

не предусмотрено