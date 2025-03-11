Гайд: какие налоговые схемы перестанут работать в 2025 году и как теперь оптимизировать налоги?

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1. Налоговая миграция: больше не прокатит
Как это работало?
Некоторые компании и ИП регистрировались в регионах с льготной ставкой УСН (например, в Крыму или на Дальнем Востоке), но реальную деятельность вели в другом месте. Это позволяло платить налог по сниженной ставке 1%, а не 6%.
Что изменилось?
Теперь, даже если бизнес переедет в регион с льготной ставкой УСН, он будет платить налоги по прежней ставке еще три года после переезда.
📌 Изменение в НК РФ: Внесены поправки в статью 346.12, вступают в силу с 01.01.2025.
Что делать теперь?
✅ Если компания реально ведет бизнес в другом регионе, придется подтвердить это документально:
наличие офисов, складов, сотрудников,
договоры с местными контрагентами,
реальные хозяйственные операции.
✅ Если раньше ставку УСН снижали «на бумаге», стоит заранее пересчитать налоговую нагрузку по новым правилам.
2. Дробление бизнеса: ФНС видит все
Как это работало?
Компании искусственно разделяли бизнес на несколько юрлиц или ИП, чтобы применять спецрежимы (УСН, патент) и платить меньше налогов.
Пример схемы:
ООО на ОСНО продает товары через ИП на УСН, чтобы избежать уплаты НДС.
Работников оформляют не в основную компанию, а в отдельное юрлицо, чтобы платить меньше страховых взносов.
Что изменилось?
Теперь налоговики четко определили 17 признаков дробления бизнеса и ввели жесткие санкции.
📌 Если схему признают незаконной:
доначислят налоги за весь период,
начислят пени и штрафы,
возможны уголовные последствия в зависимости от ущерба.
Что делать теперь?
✅ Проверить свою структуру: если в группе компаний есть несколько юрлиц, стоит убедиться, что они действительно ведут раздельную деятельность.
✅ Исключить формальные операции между связанными компаниями.
✅ Если схему уже использовали – есть амнистия: налогоплательщики, добровольно отказавшиеся от дробления в 2025-2026 гг., освобождаются от штрафов за 2022-2024 гг.
3. Выплата премий в декабре: не поможет сэкономить на НДФЛ
Как это работало?
Некоторые компании выплачивали премии и бонусы сотрудникам в декабре, чтобы сэкономить на налогах – при переносе части дохода на следующий год уменьшалась ставка НДФЛ.
Что изменилось?
Теперь налоговики рассматривают такие манипуляции как злоупотребление статьей 54.1 НК РФ, если премии выплачиваются не по реальным показателям работы, а для налоговой оптимизации.
📌 Если ФНС докажет схему:
начислят допналог,
оштрафуют компанию,
могут доначислить страховые взносы.
Что делать теперь?
✅ Четко прописывать в локальных актах критерии выплаты премий.
✅ Следить за соответствием выплат трудовым договорам.
✅ Если раньше премии использовали для экономии, стоит пересмотреть систему мотивации сотрудников.
Какие легальные способы налоговой оптимизации остались?
1. УСН и новые налоговые льготы
В 2025 году расширены лимиты по доходам (до 450 млн ₽) и численности сотрудников (до 130 человек) для применения УСН.
Введены новые ставки НДС (5% и 7%) для УСН.
2. Инвестиционные налоговые вычеты
Введен федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) – можно уменьшать налог на прибыль на затраты на покупку и модернизацию оборудования.
3. Оптимизация через страховые взносы
ИП на УСН могут уменьшить налог на сумму страховых взносов (для юрлиц – до 50%, для ИП – без ограничений).
4. Отраслевые налоговые льготы
IT-компании с 2025 года будут платить налог на прибыль 5% вместо 0%.
Медицинские и образовательные организации сохраняют ставку 0% при соблюдении условий.
Вывод: ФНС прикрывает лазейки, но оставляет легальные механизмы
🔴 Что уже не сработает?
Налоговая миграция для УСН
Фиктивные счета-фактуры и «бумажный НДС»
Искусственное дробление бизнеса
Перенос премий для экономии НДФЛ
🟢 Что делать вместо этого?
Использовать реальные налоговые льготы и вычеты
Оптимизировать затраты через новые ставки УСН
Проверять контрагентов, чтобы не попасть под перекрестные проверки
📌 Главное правило 2025 года: если налоговая выгода – единственная цель сделки, она с большой вероятностью будет признана незаконной.
Будьте осторожны, проверяйте свои схемы и платите налоги грамотно! 🚀
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