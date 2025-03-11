Гайд: какие налоговые схемы перестанут работать в 2025 году и как теперь оптимизировать налоги?

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал , где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и скачивайте!

Как это работало?

Некоторые компании и ИП регистрировались в регионах с льготной ставкой УСН (например, в Крыму или на Дальнем Востоке), но реальную деятельность вели в другом месте. Это позволяло платить налог по сниженной ставке 1%, а не 6%.

Что изменилось?

Теперь, даже если бизнес переедет в регион с льготной ставкой УСН, он будет платить налоги по прежней ставке еще три года после переезда.

📌 Изменение в НК РФ: Внесены поправки в статью 346.12, вступают в силу с 01.01.2025.

Что делать теперь?

✅ Если компания реально ведет бизнес в другом регионе, придется подтвердить это документально:

наличие офисов, складов, сотрудников,

договоры с местными контрагентами,

реальные хозяйственные операции.

✅ Если раньше ставку УСН снижали «на бумаге», стоит заранее пересчитать налоговую нагрузку по новым правилам.