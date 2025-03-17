Что начало происходить с бизнесом в марте 2025 года

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1. Выездные налоговые проверки возвращаются для IT-компаний
С 2022 года IT-компании находились в привилегированном положении – на них не распространялись выездные налоговые проверки. Но теперь, с 4 марта 2025 года, мораторий утратил силу. Если его не продлят, налоговая снова сможет назначать проверки. Это значит, что тем, кто пользовался льготами, нужно быть готовыми к проверкам и возможным доначислениям налогов, пеням и штрафам.
2. Новые правила работы с онлайн-кассами
Если бизнес принимает оплату наличными или картой, онлайн-касса (ККТ) обязательна. Теперь налоговая будет регистрировать ККТ быстрее – за 5 рабочих дней вместо 10.
Главное, что изменилось:
В общепите теперь обязательно выдавать чек вместе со счетом, если клиент оплачивает наличными или картой.
Налоговая сможет снять ККТ с учета, если бизнес не предоставит к ней доступ.
Заработал сервис ФНС «Мои чеки онлайн» для удобной выдачи электронных чеков.
На рынках без ККТ работать нельзя, если только компания не попадает под исключения (ЕСХН, ПСН, сельхозкооперативы).
С 1 марта 2025 года компании и ИП, не зарегистрировавшие ККТ, не смогут занимать торговые места на рынках.
3. Сокращается список товаров для параллельного импорта
С 10 марта 2025 года Минпромторг ограничил ввоз товаров по параллельному импорту. В список запрещенных попали бренды одежды, обуви, косметики и парфюмерии. Теперь для их ввоза в Россию нужно разрешение правообладателя. Это сильно усложнит работу ритейлеров, которые строили бизнес на импорте.
4. Новая форма декларации по УСН
Компании на УСН должны сдать декларацию за 2024 год до 25 марта 2025 года по новой форме. Главное изменение – теперь на титульном листе нужно указывать код объекта налогообложения:
1 – если налог считают с доходов,
2 – если доходы уменьшаются на расходы.
Для представителей, сдающих декларацию за налогоплательщика, больше не нужно указывать название компании – достаточно ФИО подписанта и реквизитов доверенности.
5. Пивные магазины снова сдают декларации
С 1 марта 2025 года продавцы пива, сидра, пуаре и медовухи снова должны подавать декларации по форме 8. Это касается тех, кто:
Ввозит пиво в Россию в качестве припасов (например, для продажи в самолетах и поездах).
Продает пиво в магазинах беспошлинной торговли (duty free).
6. Обязательная маркировка новых товаров
С 1 марта 2025 года под обязательную маркировку попали:
Одежда (нижнее белье, халаты, пижамы и пр.).
Влажные корма для животных.
Консервы (из мяса, грибов, ягод, фруктов и овощей).
Новые категории БАДов.
Продавать немаркированные остатки можно до окончания срока их годности.
7. Торговые сети будут быстрее оплачивать поставки
Раньше торговые сети могли оплачивать поставки продуктов через 8-10 рабочих дней. Теперь:
За скоропортящиеся товары (до 5 дней) нужно платить за 4 рабочих дня.
За продукты со сроком годности 6-8 дней – за 8 рабочих дней.
Правило действует, если в договоре поставки предусмотрен электронный документооборот.
8. Работодатели теперь обязаны оплачивать неиспользованные отгулы
С 1 марта 2025 года работодатель обязан компенсировать сотруднику все неиспользованные отгулы при увольнении. Размер компенсации рассчитывается как разница между обычной и повышенной оплатой за работу в выходной день.
9. Лицензии для дезинфекции и дератизации
С 1 марта 2025 года услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации можно оказывать только по лицензии Роспотребнадзора. Для ее получения компания должна иметь:
Помещение для хранения средств дезинфекции.
Оборудование и средства защиты.
Сотрудника с профильным образованием и повышением квалификации.
С 1 сентября 2025 года требования ужесточатся – хотя бы один сотрудник должен иметь медицинское или биологическое образование.
10. ОСАГО больше не нужен для регистрации автомобиля
С 1 марта 2025 года при постановке автомобиля на учет полис ОСАГО не требуется. Однако без ОСАГО ездить все равно запрещено – штрафы остаются в силе.
11. Компании смогут оформлять сделки с недвижимостью только онлайн
С 1 марта 2025 года компании обязаны регистрировать сделки с недвижимостью только через Госуслуги или сайт Росреестра. Бумажные документы примут только в случае сбоев в электронных сервисах.
Исключения до 2026 года:
Сделки компаний с физлицами и ИП.
Сделки с крестьянскими и фермерскими хозяйствами, садоводческими товариществами и ТСЖ.
12. Застройщики теперь сами регистрируют договор с покупателем
С 1 марта 2025 года застройщики обязаны регистрировать в Росреестре право собственности дольщика на недвижимость. Срок – 30 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи.
13. Маткапитал теперь можно тратить на строительство частного дома через эскроу
Теперь можно использовать материнский капитал для строительства частного дома, если подрядчик зарегистрирован в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) и аккредитован в банке. Это сделано для защиты граждан от мошенников.
14. Введен самозапрет на кредиты
С 1 марта 2025 года граждане могут внести в свою кредитную историю запрет на выдачу займов. Исключения:
Ипотека.
Кредит под залог автомобиля.
Образовательный кредит с господдержкой.
Запрет можно установить и снять через Госуслуги, а с 1 сентября 2025 года – и в МФЦ. Если банк выдаст кредит вопреки запрету, заемщику его возвращать не придется.
Что делать бизнесу
Проверить, не попадают ли изменения на вашу сферу.
Подготовить кассовое оборудование к новым требованиям.
Проверить маркировку товаров.
Уточнить сроки расчетов с поставщиками.
Учесть новые обязанности перед сотрудниками.
Бизнес в 2025 году становится сложнее, но грамотная подготовка поможет избежать проблем и сохранить устойчивость.
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