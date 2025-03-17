Что начало происходить с бизнесом в марте 2025 года

Компании на УСН должны сдать декларацию за 2024 год до 25 марта 2025 года по новой форме. Главное изменение – теперь на титульном листе нужно указывать код объекта налогообложения:

1 – если налог считают с доходов,

2 – если доходы уменьшаются на расходы.

Для представителей, сдающих декларацию за налогоплательщика, больше не нужно указывать название компании – достаточно ФИО подписанта и реквизитов доверенности.