Цифровой рубль: что это и зачем он нужен компаниям и ИП

Цифровой рубль – это не крипта. Его выпускает исключительно Центробанк, поэтому он полностью контролируемый и ничем не отличается от обычного рубля, кроме формы существования. Государство объясняет его внедрение «удобством и безопасностью», но мы понимаем, что ключевой мотив – это полный контроль за движением денег.

По сути, цифровой рубль – это третий формат денег в стране (наличные, безналичные и теперь – цифровые). Его можно использовать для платежей, переводов, уплаты налогов и других операций. Формально – добровольно, но на практике нас всех к нему подведут.