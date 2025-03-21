Гайд: как заполнять новую декларацию по НДС в 2025 году

1️⃣ Добавили новые ставки НДС

Теперь в декларации появились строки для новых ставок:

▪️ 5% и 7% – для упрощенцев, выбравших специальные ставки.

▪️ 16,67% и 9,09% – расчетные ставки для продаж через ЭТП.

▪️ 7/107 и 5/105 – расчетные ставки для упрощенцев, у которых НДС включен в стоимость.

2️⃣ Обновили титульный лист

▪️ Теперь указывается GUID электронной доверенности (если отчет сдает представитель).

▪️ Телефон теперь заполняется без пробелов и скобок, только с кодом города.

3️⃣ Изменения в Разделе 3 (суммы налога к уплате)

▪️ Появились строки для расчетных ставок и операций через ЭТП.

▪️ Убрали строки 045, 046 и 109.

4️⃣ Изменения в Разделе 9 (Книга продаж)

▪️ Добавлены новые строки 181, 182, 211, 212 – для ставок 5% и 7%.

▪️ Если работаете с упрощенцами, важно правильно заполнять эти строки, иначе налоговая может придраться.

5️⃣ Раздел 12 – добавили новый код вида операции (КВО)

Теперь в декларации нужно указывать код вида операции из Постановления № 1137. Если его не будет – могут возникнуть проблемы с вычетами.

6️⃣ Контрольные соотношения (КС) обновлены

Если декларация не пройдет автоматическую проверку по КС, налоговая запросит пояснения или заблокирует вычет.