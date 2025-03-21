Гайд: как заполнять новую декларацию по НДС в 2025 году

Привет! Вы на канале “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и пользуйтесь!
КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ НДС В 2025 ГОДУ?
Раньше НДС платили только организации и ИП на ОСНО, но с 2025 года круг плательщиков расширился:
▪️ Компании и ИП на УСН тоже стали плательщиками НДС, если их доход превысил 60 млн рублей.
▪️ Исключение: если доходы до 60 млн, НДС можно не платить автоматически.
▪️ Платить НДС также придется, если компания или ИП являются налоговыми агентами или ввозят товары в РФ.
Если компания освобождена от НДС, она не обязана вести книги покупок и продаж, а также сдавать декларацию по НДС.
ЧТО ГЛАВНОЕ В НОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС?
📌 Приказ: новая форма утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.
📌 Когда сдавать: применять ее нужно с отчета за 1 квартал 2025 года. Первый дедлайн – 25 апреля 2025 года.
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМЕ ДЕКЛАРАЦИИ
1️⃣ Добавили новые ставки НДС
Теперь в декларации появились строки для новых ставок:
▪️ 5% и 7% – для упрощенцев, выбравших специальные ставки.
▪️ 16,67% и 9,09% – расчетные ставки для продаж через ЭТП.
▪️ 7/107 и 5/105 – расчетные ставки для упрощенцев, у которых НДС включен в стоимость.
2️⃣ Обновили титульный лист
▪️ Теперь указывается GUID электронной доверенности (если отчет сдает представитель).
▪️ Телефон теперь заполняется без пробелов и скобок, только с кодом города.
3️⃣ Изменения в Разделе 3 (суммы налога к уплате)
▪️ Появились строки для расчетных ставок и операций через ЭТП.
▪️ Убрали строки 045, 046 и 109.
4️⃣ Изменения в Разделе 9 (Книга продаж)
▪️ Добавлены новые строки 181, 182, 211, 212 – для ставок 5% и 7%.
▪️ Если работаете с упрощенцами, важно правильно заполнять эти строки, иначе налоговая может придраться.
5️⃣ Раздел 12 – добавили новый код вида операции (КВО)
Теперь в декларации нужно указывать код вида операции из Постановления № 1137. Если его не будет – могут возникнуть проблемы с вычетами.
6️⃣ Контрольные соотношения (КС) обновлены
Если декларация не пройдет автоматическую проверку по КС, налоговая запросит пояснения или заблокирует вычет.
ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО?
▪️ Если компания выбрала ставку 5% или 7%, она не может претендовать на вычеты по входящему НДС, кроме случаев с авансами.
▪️ УСН с НДС освобожден от уплаты налога, если доходы ниже 60 млн, но при этом НДС должен платить при ввозе товаров и в ряде других случаев.
▪️ При выставлении счета-фактуры с НДС в 5% или 7% налог должен быть правильно выделен – ФНС проверяет такие операции особенно внимательно.
НОВЫЕ КОДЫ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ (КВО)
ФНС обновила список кодов, которые теперь нужно указывать в книге покупок. Вот несколько примеров:
▪️ КВО 45 – вычет НДС, уплаченного за электронные услуги от иностранных компаний.
▪️ КВО 46 – НДС, уплаченный комиссионером при ввозе товаров из ЕАЭС.
▪️ КВО 48, 49, 50, 51 – вычет за уплаченный НДС при продажах в странах ЕАЭС через маркетплейсы.
⚠️ Важно! Эти КВО не всегда подгружаются автоматически в бухгалтерских программах. Проверьте, чтобы не получить отказ в вычете!
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС?
✅ Проверьте, нужно ли вам платить НДС в 2025 году.
✅ Разберитесь, какую ставку выгоднее выбрать – 5% и 7% или 10% и 20%.
✅ Подготовьтесь к новым правилам учета и заполнения декларации.
✅ Проверьте контрольные соотношения перед отправкой декларации, чтобы избежать проблем с налоговой.
Сдавать декларацию по старой форме больше нельзя, так что изучите обновления, пока есть время!
Начать дискуссию