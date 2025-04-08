Переводы с карты на карту — под прицелом. С 1 июня бизнесу и гражданам придется думать дважды

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🔍 Что меняется и кого коснётся
Слухи о налогах на переводы между физлицами — не новость. Однако теперь они всё ближе к реальности.
«Сами по себе переводы между физлицами не облагаются НДФЛ. Это закон. Но если перевод — это доход (например, плата за услуги, продажу имущества), налоговая вправе доначислить налоги, пени и штрафы», — комментирует эксперт.
ФНС уже официально заявила (письмо № БС-16-11/33@ от 11.02.2025), что если перевод — это не просто подарок или возврат долга, а плата за что-либо, это уже доход. И он должен быть задекларирован.
💡 Что не облагается:
Перевод другу или родственнику
Возврат долга
Деньги на подарок (если нет системности)
💡 Что облагается:
Продажа автомобиля, квартиры или техники
Услуги без регистрации ИП
Регулярные переводы от одного лица, не подтверждённые документально
Переводы, явно превышающие доходы получателя
Деньги от анонимных источников
Риски усиливаются, если:
У человека нет официального дохода, но он получает переводы
Суммы регулярны
Характер переводов — «бизнесовый» (например, за консультации, услуги, перепродажи)
📎 Что категорически нельзя делать с 1 июня
Получать деньги за товар или услугу «просто переводом» — без чеков, договоров, фиксации
Использовать личные карты в расчётах бизнеса
Принимать переводы от клиентов как «подарки»
Делать вид, что продажи — «разовые» переводы
Совет эксперта:
«Сохраняйте доказательства: договор займа, расписки, чеки, дарственные. Это избавит от претензий налоговой».
📌 Дополнительно с 1 июня — новые правила банковской безопасности:
Ограничения на снятие средств при подозрении на мошенничество: банк может заморозить операцию на 48 часов, если видит признаки незаконной выдачи.
Маркировка звонков: на экране будет отображаться наименование организации.
Запрет на мессенджеры: госслужбы, банки, маркетплейсы и другие больше не смогут писать гражданам в WhatsApp, Telegram и прочие мессенджеры.
Самозапрет через Госуслуги или МФЦ: можно будет заблокировать возможность заключения договоров связи от своего имени.
Запрет на передачу номера другим лицам (кроме членов семьи).
⚠️ Итак, к чему готовиться
Для граждан:
Придётся объяснять происхождение регулярных переводов
Повышается риск налоговых последствий при «серых» продажах и «неформальной» подработке
Для бизнеса:
Забудьте о приёме денег на личные карты
Отказ от кассы, договора или учёта — прямой путь к доначислениям
Подозрительная активность = приоритетная проверка
«Если вам ежемесячно переводят по 100 тысяч "просто так" — налоговая вряд ли поверит в альтруизм. А вот вопросы будут. И к вам, и к вашему доходу».
Паниковать не стоит — массового налога на переводы пока не вводят. Но именно "пока" и только "при условии прозрачности". Остальным — лучше начинать действовать, пока не пришли требования.
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