ЦОК ПРЕМ статья (643458) 03.04 Мобильный
Коммерческая Тайна
Банки

Переводы с карты на карту — под прицелом. С 1 июня бизнесу и гражданам придется думать дважды

Теперь каждый перевод — потенциальная налоговая угроза. Особенно, если суммы крупные, а обоснование туманное. С 1 июня 2025 вступают в силу важные поправки по банковским операциям и налоговому контролю, которые могут серьёзно осложнить жизнь — как бизнесу, так и обычным гражданам. Ниже — разбор с комментарием налогового эксперта.

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🔍 Что меняется и кого коснётся

Слухи о налогах на переводы между физлицами — не новость. Однако теперь они всё ближе к реальности.

«Сами по себе переводы между физлицами не облагаются НДФЛ. Это закон. Но если перевод — это доход (например, плата за услуги, продажу имущества), налоговая вправе доначислить налоги, пени и штрафы», — комментирует эксперт.

ФНС уже официально заявила (письмо № БС-16-11/33@ от 11.02.2025), что если перевод — это не просто подарок или возврат долга, а плата за что-либо, это уже доход. И он должен быть задекларирован.

💡 Что не облагается:

  • Перевод другу или родственнику

  • Возврат долга

  • Деньги на подарок (если нет системности)

💡 Что облагается:

  • Продажа автомобиля, квартиры или техники

  • Услуги без регистрации ИП

  • Регулярные переводы от одного лица, не подтверждённые документально

  • Переводы, явно превышающие доходы получателя

  • Деньги от анонимных источников

Риски усиливаются, если:

  • У человека нет официального дохода, но он получает переводы

  • Суммы регулярны

  • Характер переводов — «бизнесовый» (например, за консультации, услуги, перепродажи)

📎 Что категорически нельзя делать с 1 июня

  • Получать деньги за товар или услугу «просто переводом» — без чеков, договоров, фиксации

  • Использовать личные карты в расчётах бизнеса

  • Принимать переводы от клиентов как «подарки»

  • Делать вид, что продажи — «разовые» переводы

Совет эксперта:

«Сохраняйте доказательства: договор займа, расписки, чеки, дарственные. Это избавит от претензий налоговой».

📌 Дополнительно с 1 июня — новые правила банковской безопасности:

  • Ограничения на снятие средств при подозрении на мошенничество: банк может заморозить операцию на 48 часов, если видит признаки незаконной выдачи.

  • Маркировка звонков: на экране будет отображаться наименование организации.

  • Запрет на мессенджеры: госслужбы, банки, маркетплейсы и другие больше не смогут писать гражданам в WhatsApp, Telegram и прочие мессенджеры.

  • Самозапрет через Госуслуги или МФЦ: можно будет заблокировать возможность заключения договоров связи от своего имени.

  • Запрет на передачу номера другим лицам (кроме членов семьи).

⚠️ Итак, к чему готовиться

Для граждан:

  • Придётся объяснять происхождение регулярных переводов

  • Повышается риск налоговых последствий при «серых» продажах и «неформальной» подработке

Для бизнеса:

  • Забудьте о приёме денег на личные карты

  • Отказ от кассы, договора или учёта — прямой путь к доначислениям

  • Подозрительная активность = приоритетная проверка

«Если вам ежемесячно переводят по 100 тысяч "просто так" — налоговая вряд ли поверит в альтруизм. А вот вопросы будут. И к вам, и к вашему доходу».

Паниковать не стоит — массового налога на переводы пока не вводят. Но именно "пока" и только "при условии прозрачности". Остальным — лучше начинать действовать, пока не пришли требования.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

Бизнес -эксперт в Коммерческая тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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