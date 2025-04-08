Переводы с карты на карту — под прицелом. С 1 июня бизнесу и гражданам придется думать дважды

🔍 Что меняется и кого коснётся

Слухи о налогах на переводы между физлицами — не новость. Однако теперь они всё ближе к реальности.

«Сами по себе переводы между физлицами не облагаются НДФЛ. Это закон. Но если перевод — это доход (например, плата за услуги, продажу имущества), налоговая вправе доначислить налоги, пени и штрафы», — комментирует эксперт.

ФНС уже официально заявила (письмо № БС-16-11/33@ от 11.02.2025), что если перевод — это не просто подарок или возврат долга, а плата за что-либо, это уже доход. И он должен быть задекларирован.

💡 Что не облагается:

Перевод другу или родственнику

Возврат долга

Деньги на подарок (если нет системности)

💡 Что облагается:

Продажа автомобиля, квартиры или техники

Услуги без регистрации ИП

Регулярные переводы от одного лица, не подтверждённые документально

Переводы, явно превышающие доходы получателя

Деньги от анонимных источников

Риски усиливаются, если: