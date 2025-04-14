Трамп начал торговую войну. Что будет с миром и причем тут Россия

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2 апреля мир проснулся в новой экономической реальности: США объявили о введении торговых пошлин практически на весь глобальный импорт. Под удар попали 211 стран и территорий. С 5 апреля — минимум 10% базовой пошлины. Для ключевых партнёров Америки — куда жёстче: Китай — 34%, ЕС — 20%, Индия — 26%, Вьетнам — 46%, Тайвань — 32%.
И это только начало. Уже с 9 апреля пошлины на импорт для 86 стран вырастут до 11–50%. Отдельный удар — по автопрому: с 3 апреля +25% на весь импорт автомобилей, с 3 мая — на автозапчасти. Решение принято, приказ отдан, рынки отреагировали.
В течение трёх дней индексы рухнули.
S&P 500 — минус 10,5%.
NASDAQ — минус 11,4%.
Dow Jones — минус 9,2%.
В Азии и Европе — схожая динамика. Немецкий DAX просел на 10%, французский CAC 40 — на 7%, азиатские рынки — до 13%. Brent ушёл под $63 — минимальный уровень за 4 года. Биткоин — минус 10% за сутки. Упала капитализация всего крипторынка.
Сложилась полная картина: мир воспринимает действия США как экономическую агрессию.
Но что стоит за этим решением?
Экономика США давно балансирует на грани — $0,9 трлн торгового дефицита в 2024 году и $1,8 трлн бюджетного. Госдолг перевалил за $36 трлн. Повышение пошлин — это попытка решить две проблемы одновременно: сократить отток капитала и наполнить бюджет.
Средний тариф подскочит с 2% до 22%. При импорте в $4,1 трлн — это дополнительные $820 млрд дохода. Проблема в том, что это не стратегия. Это экстренная подача кислорода экономике, за которую расплатятся потребители и бизнес. И внутри страны, и за её пределами.
Главное последствие — рост инфляции. Локализация производства внутри США означает одно: рост издержек, срыв логистики, скачок цен. В выигрыше — американский бюджет. В проигрыше — американцы и весь мир.
Товарооборот будет падать.
Цепочки поставок будут разорваны.
Компании начнут срочно менять производственные стратегии.
Экспортёры — накапливать запасы.
Импортёры — сокращать ассортимент.
А если кто-то надеется на смягчение, то напрасно. История знает примеры — в 30-х США уже вводили пошлины в 48%, и это стало одним из катализаторов Великой депрессии.
Трамп играет в переговоры через угрозу. Но даже если цель — заставить мир сесть за стол и заключить сделку, он делает это дорогой ценой: за счёт подрыва доверия к США как к стабильному рынку.
Что дальше?
Goldman Sachs оценивает риск рецессии в США в 45%. JPMorgan — в 60%. Мир готовится к замедлению. И даже если рецессии удастся избежать — ценой станет рост внутренних цен, падение объёмов торговли и потенциальный крах глобальных логистических систем.
Пострадают автоконцерны:
— Volkswagen, 80% поставок в США
— GM, 46% машин — импорт
— Hyundai–Kia, BMW, Mercedes — все попадут под 25%
Даже американский производитель Chevrolet окажется в уязвимом положении из-за сборки в Мексике и Южной Корее.
Прогноз по глобальному ВВП — минус 0,2–0,3% уже в 2025. Возможны пересмотры в сторону ухудшения. Экономике потребуется минимум 2–3 года на адаптацию.
Ответный удар неизбежен
Китай, Индия, Япония, Евросоюз, Канада — все готовят контрмеры. Франция уже призывает компании замораживать инвестиции в США. ЕС вводит свои пошлины с 15 апреля. Партнёры США не собираются уступать. Мировая инфляция будет расти, а следом — процентные ставки. В США, и не только.
А как это отразится на России?
Минимально. Мы не имеем тесных экономических связей с США. Наш товарооборот с ними — $3,5 млрд. Но эффект будет косвенным:
— рост цен на импорт из третьих стран,
— падение цен на нефть,
— возможное замедление торговли с Китаем и Индией,
— валютная волатильность.
Но в этом есть и выгоды: российский рынок становится «рынком покупателя». Европа, Азия, ЮВА будут вынуждены активнее бороться за долю. Это шанс. Китайским автопроизводителям придётся снижать цены. Поставщики — улучшать условия.
Главное условие — стабильный рубль. Если его удастся удержать в пределах 85 руб./$, рост цен будет сдержан. Если нет — получим тот же эффект, что и все: рост конечных цен, падение покупательной способности, давление на малый бизнес.
Главное — помнить:
Это не просто экономическое решение. Это геополитическая ставка. Трамп вновь бросает вызов глобализации, ставя Америку — и мир — на край нового экономического цикла. С риском. С последствиями. И с непредсказуемым финалом.
Комментарии1
Надо готовится, пойду перекапывать огород (посажу картошку). Жаль, у нас еще снег местами лежит