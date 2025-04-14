Трамп начал торговую войну. Что будет с миром и причем тут Россия

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2 апреля мир проснулся в новой экономической реальности: США объявили о введении торговых пошлин практически на весь глобальный импорт. Под удар попали 211 стран и территорий. С 5 апреля — минимум 10% базовой пошлины. Для ключевых партнёров Америки — куда жёстче: Китай — 34%, ЕС — 20%, Индия — 26%, Вьетнам — 46%, Тайвань — 32%.

И это только начало. Уже с 9 апреля пошлины на импорт для 86 стран вырастут до 11–50%. Отдельный удар — по автопрому: с 3 апреля +25% на весь импорт автомобилей, с 3 мая — на автозапчасти. Решение принято, приказ отдан, рынки отреагировали.

В течение трёх дней индексы рухнули.

S&P 500 — минус 10,5%.

NASDAQ — минус 11,4%.

Dow Jones — минус 9,2%.

В Азии и Европе — схожая динамика. Немецкий DAX просел на 10%, французский CAC 40 — на 7%, азиатские рынки — до 13%. Brent ушёл под $63 — минимальный уровень за 4 года. Биткоин — минус 10% за сутки. Упала капитализация всего крипторынка.

Сложилась полная картина: мир воспринимает действия США как экономическую агрессию.