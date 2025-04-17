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Коммерческая Тайна
Декларация по НДС

💡 Компания превысила лимит по УСН и не вела деятельность. Нужно ли сдавать НДС-декларацию за 1 квартал?

Да. Даже если «нулевая». Сценарий типовой.

Сценарий типовой

— по итогам 2024 года выручка компании превысила 60 млн ₽,

— с 1 января 2025 года организация утратила право на освобождение от НДС,

— в 1 квартале — ни одного поступления, ни одной реализации.

Нужно ли подавать декларацию по НДС?

Да, даже если база по налогу отсутствует.

❗️Нет прихода денег — сдаёте.

❗️Нет реализации — всё равно сдаёте.

ФНС не интересует, работала компания или нет. Интересует: вы — налогоплательщик, и вы не снялись с учёта. Это значит: декларация обязательна.

Но есть альтернатива — единая упрощённая налоговая декларация (ЕУД)

Если нет движения по расчётным счетам и кассе, а также отсутствуют объекты налогообложения, можно не подавать нулевые декларации по всем налогам, а заменить их одной ЕУД.

Кто имеет право на подачу ЕУД:

— Юрлица и ИП, являющиеся плательщиками НДС, налога на прибыль, УСН, ЕСХН.

Обязательные условия:

нет объектов налогообложения в отчётном (налоговом) периоде,

✅ нет движения по расчётным счетам и кассе.

Если не соблюдено хотя бы одно — ЕУД недопустима. Только обычная декларация.

Сроки подачи ЕУД

🔻 По налогу на прибыль:

не позднее 20 апреля года, следующего за последним периодом с движением по счёту или объектом налогообложения.

🔻 По НДС и другим налогам:

не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, в котором была последняя операция или налоговая база.

🔻 Для новых ИП и юрлиц:

не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом регистрации.

Способы подачи

— бумажно,

— по почте с описью вложения,

— через ТКС/ЭДО или онлайн-сервис ФНС.

Что будет, если не подать вовремя?

— Штраф 1 000 ₽ (ст. 119 НК РФ),

— Блокировка расчётных счетов.

Декларация «нулевая» — это не освобождение. Это форма налоговой дисциплины.

Не сдаёте вовремя — платите. Причём даже без оборотов.

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Коммерческая Тайна

Коммерческая Тайна

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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