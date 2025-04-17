💡 Компания превысила лимит по УСН и не вела деятельность. Нужно ли сдавать НДС-декларацию за 1 квартал?

Но есть альтернатива — единая упрощённая налоговая декларация (ЕУД)

Если не соблюдено хотя бы одно — ЕУД недопустима. Только обычная декларация.

✅ нет движения по расчётным счетам и кассе.

✅ нет объектов налогообложения в отчётном (налоговом) периоде,

— Юрлица и ИП, являющиеся плательщиками НДС, налога на прибыль, УСН, ЕСХН.

Кто имеет право на подачу ЕУД:

Если нет движения по расчётным счетам и кассе, а также отсутствуют объекты налогообложения, можно не подавать нулевые декларации по всем налогам, а заменить их одной ЕУД.

Сроки подачи ЕУД

🔻 По налогу на прибыль:

не позднее 20 апреля года, следующего за последним периодом с движением по счёту или объектом налогообложения.

🔻 По НДС и другим налогам:

не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, в котором была последняя операция или налоговая база.

🔻 Для новых ИП и юрлиц:

не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом регистрации.