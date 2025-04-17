💡 Компания превысила лимит по УСН и не вела деятельность. Нужно ли сдавать НДС-декларацию за 1 квартал?

Сценарий типовой
— по итогам 2024 года выручка компании превысила 60 млн ₽,
— с 1 января 2025 года организация утратила право на освобождение от НДС,
— в 1 квартале — ни одного поступления, ни одной реализации.
Нужно ли подавать декларацию по НДС?
Да, даже если база по налогу отсутствует.
❗️Нет прихода денег — сдаёте.
❗️Нет реализации — всё равно сдаёте.
ФНС не интересует, работала компания или нет. Интересует: вы — налогоплательщик, и вы не снялись с учёта. Это значит: декларация обязательна.
Но есть альтернатива — единая упрощённая налоговая декларация (ЕУД)
Если нет движения по расчётным счетам и кассе, а также отсутствуют объекты налогообложения, можно не подавать нулевые декларации по всем налогам, а заменить их одной ЕУД.
Кто имеет право на подачу ЕУД:
— Юрлица и ИП, являющиеся плательщиками НДС, налога на прибыль, УСН, ЕСХН.
Обязательные условия:
✅ нет объектов налогообложения в отчётном (налоговом) периоде,
✅ нет движения по расчётным счетам и кассе.
Если не соблюдено хотя бы одно — ЕУД недопустима. Только обычная декларация.
Сроки подачи ЕУД
🔻 По налогу на прибыль:
не позднее 20 апреля года, следующего за последним периодом с движением по счёту или объектом налогообложения.
🔻 По НДС и другим налогам:
не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, в котором была последняя операция или налоговая база.
🔻 Для новых ИП и юрлиц:
не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом регистрации.
Способы подачи
— бумажно,
— по почте с описью вложения,
— через ТКС/ЭДО или онлайн-сервис ФНС.
Что будет, если не подать вовремя?
— Штраф 1 000 ₽ (ст. 119 НК РФ),
— Блокировка расчётных счетов.
Декларация «нулевая» — это не освобождение. Это форма налоговой дисциплины.
Не сдаёте вовремя — платите. Причём даже без оборотов.
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