Подмена трудовых: Минтруд назвал восемь признаков — и готовится к охоте

Скоро скрыть наём под видом ГПХ или самозанятости станет почти невозможно.

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Минтруд внёс законопроект, который изменит саму логику споров о трудовых отношениях. Теперь не ФНС, не суд, а Роструд получит право обращаться напрямую в суд, чтобы признать отношения трудовыми.

А в доказательную базу впишут восемь признаков подмены, которых будет достаточно для переквалификации. Вот они — без прикрас:

Стабильность и регулярность. Если работа носит устоявшийся характер, не «разово сделал и ушёл». Подчинённость и контроль. Работник зависит от работодателя и следует его указаниям. Гарантии, как по ТК. Очередной отпуск, оплачиваемые выходные, компенсации — как у обычных штатников. Встроенность в структуру. Если «аутсорсер» сидит в вашем чате, участвует в планёрках и вписан в регламент — он ваш сотрудник. График и отдых. Установлены выходные, есть стабильный режим — подмена. Компенсации за разъезды. Работодатель компенсирует транспорт, командировки, бензин — ещё один флажок. Единственный доход. Если выплаты от компании — основной источник существования. Инструменты и техника. Если сотрудник работает на ваших компьютерах, в ваших системах, по вашим шаблонам.

⚠️ Главное: этот список не исчерпывающий. Роструд сможет использовать и другие признаки. Прецеденты будут расширяться.

Планируемая дата вступления закона — 1 сентября 2025. А значит, у бизнеса есть всего несколько месяцев, чтобы привести контракты в порядок.

📌 Почему это серьёзно?

Потому что уже сейчас переквалификация отношений — это не только доначисления по НДФЛ и страховым, но и риск административных и даже уголовных дел (если, например, самозанятые массово «наняты» вместо сотрудников).

📌 Что делать бизнесу прямо сейчас?

– Проверьте самозанятых и аутсорсеров

– Перепроверьте договоры ГПХ и их реальное исполнение

– Обновите критерии внешнего подряда

– Подготовьтесь к аргументации «работы без подчинения»

– Устраните признаки, которые формируют трудовые отношения