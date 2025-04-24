Как вернуть проценты, если ФНС неправомерно зачла НДС за другой период

Кейс: компания заплатила НДС за 4 квартал 2020 года, а ФНС взяла и зачла эту сумму в погашение долгов по НДС... аж за 2018 год.

Привет! Вы в блоге “Коммерческая тайна” - мы делимся знаниями для вашего бизнеса. Подписывайтесь на нас здесь и переходите в наш Телеграм-канал, где можно скачать инструкции и гайды (и много закрытой информации), необходимые каждому собственнику бизнеса. Переходите по ссылке и пользуйтесь! И поддержите нас здесь комментарием и подпиской!

Дело № А40-161300/2024: компания заплатила НДС за 4 квартал 2020 года, а ФНС взяла и зачла эту сумму в погашение долгов по НДС... аж за 2018 год.

Компания возмутилась: в платёжках ведь ясно написано — четвёртый квартал 2020-го. Какого чёрта? Пошли в суд — и выиграли.

Что решил 9-й ААС:

– Инспекция не имела права менять назначение платежа.

– Такие действия — это принудительное взыскание, а не зачёт.

– А раз так, то налогоплательщик имеет полное право на возврат суммы с процентами за всё время, пока деньги были у ФНС.

– Способ возврата значения не имеет: если удержание было незаконным, проценты положены всегда.

💬 «Нельзя считать, что налогоплательщик добровольно погасил долг, если он указывал конкретный период оплаты, а ФНС переписала платёж по своему усмотрению» — аргументация суда

Итог:

— Деньги ФНС должна вернуть.

— Плюс проценты за каждый день незаконного удержания.

— Прецедент, на который теперь можно смело ссылаться, если с вами сыграли ту же игру.

Почему это важно?

ФНС продолжает пользоваться тем, что бизнес не всегда успевает за новыми схемами "автоматической корректировки". Платежи "распределяются", зачёты "меняются", и далеко не все идут до конца.

А нужно. И можно. И можно — выиграть.