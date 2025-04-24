Как вернуть проценты, если ФНС неправомерно зачла НДС за другой период

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Дело № А40-161300/2024: компания заплатила НДС за 4 квартал 2020 года, а ФНС взяла и зачла эту сумму в погашение долгов по НДС... аж за 2018 год.
Компания возмутилась: в платёжках ведь ясно написано — четвёртый квартал 2020-го. Какого чёрта? Пошли в суд — и выиграли.
Что решил 9-й ААС:
– Инспекция не имела права менять назначение платежа.
– Такие действия — это принудительное взыскание, а не зачёт.
– А раз так, то налогоплательщик имеет полное право на возврат суммы с процентами за всё время, пока деньги были у ФНС.
– Способ возврата значения не имеет: если удержание было незаконным, проценты положены всегда.
💬 «Нельзя считать, что налогоплательщик добровольно погасил долг, если он указывал конкретный период оплаты, а ФНС переписала платёж по своему усмотрению» — аргументация суда
Итог:
— Деньги ФНС должна вернуть.
— Плюс проценты за каждый день незаконного удержания.
— Прецедент, на который теперь можно смело ссылаться, если с вами сыграли ту же игру.
Почему это важно?
ФНС продолжает пользоваться тем, что бизнес не всегда успевает за новыми схемами "автоматической корректировки". Платежи "распределяются", зачёты "меняются", и далеко не все идут до конца.
А нужно. И можно. И можно — выиграть.
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